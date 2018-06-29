 Штайнмайер в Беларуси призвал к формированию общей культуры памяти | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 29.06.2018

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Беларусь

Штайнмайер в Беларуси призвал к формированию общей культуры памяти

Федеральный президент Германии принял участие в открытии мемориала на месте концлагеря "Тростенец" и договорился с президентом Беларуси о создании двусторонней исторической комиссии.

Президенты Германии, Беларуси и Австрии на открытии мемориала Тростенец под Минском, 29.06.2018

Президенты Германии, Беларуси и Австрии на открытии мемориала "Тростенец" под Минском, 29.06.2018

В урочище Благовщина под Минском в пятницу, 29 июня, с участием президентов Беларуси,  Германии  и Австрии состоялось открытие второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" на месте бывшего нацистского концлагеря. Для федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) это был первый визит в Минск.

Штайнмайер прилетел в Минск  с опозданием

Президент ФРГ прибыл в белорусскую столицу с полуторачасовым опозданием. Как позднее объяснил Штайнмайер на встрече с белорусскими и германскими историками, это произошло из-за технических проблем с самолетом.

"Утром в Берлине оказалось, что мой самолет неисправен", - сообщил высокий гость и извинился за опоздание. Участники конференции "Помнить ради общего европейского будущего" тепло приветствовали Штайнмайера, а потом еще долго не отпускали его после завершения мероприятия, желая лично пожать руку и сделать фотографию на память.

Президенты дали задание историкам на осень

Впрочем, график визита пострадал не только из-за поломки самолета, но и из-за гостеприимства Александра Лукашенко: затянулись и официальный обед президентов, и двухсторонние переговоры.

Мемориал на месте бывшего лагеря смерти Малый Тростенец

Мемориал на месте бывшего лагеря смерти "Малый Тростенец"

По итогам переговоров Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о договоренности с белорусским президентом "поздней осенью провести конференцию с участием историков двух стран".  По его словам, президент Беларуси Лукашенко "готов подумать о том, как использовать сегодняшнее событие (открытие мемориала - Ред.), которое является историческим, чтобы у нас была еще не европейская, но уже общая культура памяти".

"С точностью можно сегодня сказать, что стабильность и мир на этом континенте будут долгосрочными только тогда, когда у нас будет мужество к открытости, когда мы будем устремлять свой взгляд в прошлое. Так же, как нам нужно мужество вместе смотреть в будущее", - подчеркнул Штайнмайер.

Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС: "Было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны".

Дискуссия об исторической памяти

На конференции в Минском международном образовательном центр имени Йоханнеса Рау (Johannes Rau) федеральный президент Германии говорил о необходимости идти к общей культуре памяти. "Очень важно самокритично посмотреть, где мы находимся. Потому что в самом начале, как мне кажется, надо констатировать, что европейская культура памяти - это не сегодняшнее состояние, это путь, и нужно посмотреть, где мы находимся на этом пути", - сказал он.

По словам Штайнмайера, нужно осознать историческую ответственность за сохранение памяти и передавать ее дальше следующим поколениям. В этом плане президент особенно тепло высказался о работе Народного союза Германии по уходу за военными могилами.

В финансировании мемориала участвовала Германия

Кстати, этот союз наряду с МИД Германии выступил одним из основных спонсоров, которые финансово помогли созданию мемориалу в Благовщине. Внешнеполитическое ведомство ФРГ перечислило 500 тыс. евро, Народный союз Германии по уходу за военными могилами - 200 тыс. евро, а в целом на строительство второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" германские организации и частные лица собрали 1 млн. евро.

Контекст

Один из крупнейших в Европе лагерей смерти "Тростенец" под Минском после войны был, по сути, забыт - рядом с ним находилась лишь свалка мусора. Теперь здесь открывают мемориал. (28.06.2018)

75 лет назад, в апреле 1943 года, началось восстание в Варшавском гетто. Это было самое крупное, но не единственное вооруженное восстание евреев против нацистов. (19.04.2018)

Германский историк Кристина Янеке (Kristiane Janeke) в интервью DW выразила благодарность Беларуси: "За то, что она нас приняла в этом историческом месте - что не являлось само собой разумеющимся". По ее словам, в Германии мало знают о концлагере "Тростенец" и сегодняшнее открытие мемориала, и визит федерального президента помогут сделать распространить знания об этой трагедии.

Историки знают о Тростенце еще не все

Белорусский историк Игорь Кузнецов открытие мемориала в урочище Благовщина назвал важным этапом по раскрытию правды о лагере смерти "Тростенец". По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка.

В то же время Кузнецов отметил, что открытие мемориала - это только начало пути. Советские историки изначально назвали цифру жертв концлагеря "Тростенец" – 206 500 человек и это число в дальнейшем не уточнялось. Конкретно в урочище Благовщина, где с участием президентов был открыт мемориал, по германским данным были расстреляны до 80 тысяч человек, из которых около 30 тысяч составили депортированные из Австрии, Германии, Польши и Чехословакии евреи. "Мы знаем около 29 тысяч фамилий депортированных евреев и всего около 150 фамилий погибших здесь советских граждан", - отметил эксперт.

Ложку дегтя в организацию торжеств добавило то, что белорусские власти за пять дней до мероприятия убрали поставленные гражданскими активистами кресты на месте расстрела сотрудниками НКВД политзаключенных. "Мы применяем двойные стандарты: жертв нацизма поминать можно, жертв сталинщины - нельзя", - констатировал Игорь Кузнецов.

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    Всего в лагере смерти под Минском за годы войны было уничтожено 206 500 тысяч человек. По инициативе белорусской стороны, которая была поддержана Дортмундским международным образовательным центром и другими структурами в Германии, в Тростенце было решено построить мемориал. Он готовится к открытию в ближайшие месяцы.

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    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

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    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

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    Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов, собственно лагерь "Малый Тростенец", урочище Шашковка - место массового сожжения людей.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Дань памяти

    В мемориал включены остатки зданий, ранее использовавшихся лагерной администрацией. Несмотря на то, что комплекс еще не открыт, на плитах уже можно встретить возложенные цветы.

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    В таких вагонах в Малый Тростенец привозили евреев из разных стран Европы, в частности, из Австрии, Чехии и Германии. Примечательно, что до территории СССР людей везли в пассажирских вагонах, а на перевалочных станциях их перегружали в вагоны для скота и уже в них везли в Малый Тростенец. Всего в этот лагерь смерти было доставлено около 20 тысяч евреев.

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    Памяти жертв массового убийства

    В июне 1944 года, всего за пару дней до вступления Красной Армии в Минск, командующий полицией безопасности Генрих Зеетцен приказал уничтожить узников, содержавшихся в лагере и в тюрьме СС в Минске. 6 тысяч 500 человек привезли в Малый Тростенец, заперли и расстреляли в сарае, который затем сожгли. На месте массового убийства узников установлен памятник.

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    Место казни

    Урочище Благовщина - основное место казни узников. Здесь, в лесу недалеко от лагеря, было расстреляно около 150 тысяч человек. Сегодня в урочище установлен памятный знак.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Возвращение имен

    Размещать на деревьях в Благовщине информацию об уничтоженных в концлагере евреев придумали активисты возникшей в Австрии инициативы "Мальвина" (Malvine). Инициатива названа в честь Мальвины Бартон - убитой здесь жительницы Вены. Цель акции - вернуть имена каждому из уничтоженных в лагере смерти австрийских евреев.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Память ради будущего

    3 мая 2015 в рамках мемориальных мероприятий "Помним ради общеевропейского будущего" урочище Благовщина посетили представители МИД ФРГ, немецкого бундестага, Минского и Дортмундского международных образовательных центров и других структур. На месте массовых расстрелов они говорили друг с другом, молились и слушали грустную музыку.

    Автор: Андрей Тимаров


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