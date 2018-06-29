Штайнмайер в Беларуси призвал к формированию общей культуры памяти

Федеральный президент Германии принял участие в открытии мемориала на месте концлагеря "Тростенец" и договорился с президентом Беларуси о создании двусторонней исторической комиссии.
В урочище Благовщина под Минском в пятницу, 29 июня, с участием президентов Беларуси, Германии и Австрии состоялось открытие второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" на месте бывшего нацистского концлагеря. Для федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) это был первый визит в Минск.
Штайнмайер прилетел в Минск с опозданием
Президент ФРГ прибыл в белорусскую столицу с полуторачасовым опозданием. Как позднее объяснил Штайнмайер на встрече с белорусскими и германскими историками, это произошло из-за технических проблем с самолетом.
"Утром в Берлине оказалось, что мой самолет неисправен", - сообщил высокий гость и извинился за опоздание. Участники конференции "Помнить ради общего европейского будущего" тепло приветствовали Штайнмайера, а потом еще долго не отпускали его после завершения мероприятия, желая лично пожать руку и сделать фотографию на память.
Президенты дали задание историкам на осень
Впрочем, график визита пострадал не только из-за поломки самолета, но и из-за гостеприимства Александра Лукашенко: затянулись и официальный обед президентов, и двухсторонние переговоры.
По итогам переговоров Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о договоренности с белорусским президентом "поздней осенью провести конференцию с участием историков двух стран". По его словам, президент Беларуси Лукашенко "готов подумать о том, как использовать сегодняшнее событие (открытие мемориала - Ред.), которое является историческим, чтобы у нас была еще не европейская, но уже общая культура памяти".
"С точностью можно сегодня сказать, что стабильность и мир на этом континенте будут долгосрочными только тогда, когда у нас будет мужество к открытости, когда мы будем устремлять свой взгляд в прошлое. Так же, как нам нужно мужество вместе смотреть в будущее", - подчеркнул Штайнмайер.
Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС: "Было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны".
Дискуссия об исторической памяти
На конференции в Минском международном образовательном центр имени Йоханнеса Рау (Johannes Rau) федеральный президент Германии говорил о необходимости идти к общей культуре памяти. "Очень важно самокритично посмотреть, где мы находимся. Потому что в самом начале, как мне кажется, надо констатировать, что европейская культура памяти - это не сегодняшнее состояние, это путь, и нужно посмотреть, где мы находимся на этом пути", - сказал он.
По словам Штайнмайера, нужно осознать историческую ответственность за сохранение памяти и передавать ее дальше следующим поколениям. В этом плане президент особенно тепло высказался о работе Народного союза Германии по уходу за военными могилами.
В финансировании мемориала участвовала Германия
Кстати, этот союз наряду с МИД Германии выступил одним из основных спонсоров, которые финансово помогли созданию мемориалу в Благовщине. Внешнеполитическое ведомство ФРГ перечислило 500 тыс. евро, Народный союз Германии по уходу за военными могилами - 200 тыс. евро, а в целом на строительство второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" германские организации и частные лица собрали 1 млн. евро.
Германский историк Кристина Янеке (Kristiane Janeke) в интервью DW выразила благодарность Беларуси: "За то, что она нас приняла в этом историческом месте - что не являлось само собой разумеющимся". По ее словам, в Германии мало знают о концлагере "Тростенец" и сегодняшнее открытие мемориала, и визит федерального президента помогут сделать распространить знания об этой трагедии.
Историки знают о Тростенце еще не все
Белорусский историк Игорь Кузнецов открытие мемориала в урочище Благовщина назвал важным этапом по раскрытию правды о лагере смерти "Тростенец". По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка.
В то же время Кузнецов отметил, что открытие мемориала - это только начало пути. Советские историки изначально назвали цифру жертв концлагеря "Тростенец" – 206 500 человек и это число в дальнейшем не уточнялось. Конкретно в урочище Благовщина, где с участием президентов был открыт мемориал, по германским данным были расстреляны до 80 тысяч человек, из которых около 30 тысяч составили депортированные из Австрии, Германии, Польши и Чехословакии евреи. "Мы знаем около 29 тысяч фамилий депортированных евреев и всего около 150 фамилий погибших здесь советских граждан", - отметил эксперт.
Ложку дегтя в организацию торжеств добавило то, что белорусские власти за пять дней до мероприятия убрали поставленные гражданскими активистами кресты на месте расстрела сотрудниками НКВД политзаключенных. "Мы применяем двойные стандарты: жертв нацизма поминать можно, жертв сталинщины - нельзя", - констатировал Игорь Кузнецов.
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