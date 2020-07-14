Штабы соперников Лукашенко на выборах в Беларуси объединились

Штаб Светланы Тихановской, допущенной к участию в назначенных на 9 августа выборах президента Беларуси, будет работать вместе со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым ЦИК страны отказал в регистрации кандидатами в президенты. Об этом сообщил в четверг, 16 июля, интернет-сайт штаба Бабарико, опубликовавший общие принципы объединенной кампании.
В частности, штабы всех трех кандидатов отказываются от бойкота выборов и призывают избирателей проголосовать 9 августа. В то же время штабы договорились после освобождения политзаключенных, которое является одним из общих принципов, добиваться проведения после 9 августа повторных честных выборов. Кроме того, оппозиционеры собираются выработать стратегию по защите голосов избирателей от фальсификацией.
Пять кандидатов на пост президента Беларуси
Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрированы пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Виктору Бабарико отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имуществе, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Валерию Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.
14 июля в Минске прошел массовый протест против отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". На следующий день несколько тысяч человек пришли к ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.
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Пятерка кандидатов в президенты
За кресло президента Беларуси поборются пять человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля после проверки необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и действующий президент Александр Лукашенко.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Без Бабарико и Цепкало
Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Группа Бабарико намерена оспорить это решение в суде.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Протесты и задержания
В тот же день, 14 июля, по всей стране прошли несанкционированные акции в поддержку Бабарико и Цепкало. Люди вышли на улицы Минска, Пружан, Гомеля, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Столбцов и Гродно. Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Подписи собрали не все
Сначала в президентской гонке участвовали 15 человек, чьи инициативные группы зарегистрировал ЦИК. Необходимые для выдвижения кандидатом в президенты 100 тыс. подписей избирателей собрали группы шести претендентов. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по данным ЦИК, не собрал нужное число подписей. При этом группа Цепкало сдала 160 тыс подписей, она намерена оспорить отказ в регистрации в суде.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Особенности выборов-2020
Самый большой сюрприз нынешней избирательной кампании - участие в ней двух выходцев из номенклатуры: уже упомянутых Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (на фото). Бессменно правящий страной с 1994 года президент Александр Лукашенко баллотируется уже в шестой раз. В ходе кампании он не раз заявлял, что "страну мы им не отдадим" - не объясняя кому именно.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Выборы на фоне пандемии коронавируса
Серьезный отпечаток на кампанию наложило то, что она проходит в период пандемии коронавируса. Отношение к ней у Лукашенко и его оппонентов прямо противоположное. Глава государства не раз пытался преуменьшить опасность пандемии, убеждал, что лучше всего от вируса защищает водка, баня и трактор, а в начале июля заявил, что вирус побежден. Его оппоненты подчеркнуто соблюдали дистанцию и носили маски.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Без социологии - "Психо3%"
Впервые выборы президента РБ проходят при отсутствии информации об электоральных рейтингах их участников - независимой социологии в стране нет, а госструктуры данные не публикуют. Ряд онлайн-ресурсов провели нерепрезентативные опросы своих посетителей. Лукашенко в них набирал около 3%, сильно уступая и Бабарико, и Цепкало. Власти опросы запретили, а противники президента сделали цифру 3% мемом.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Без статусной оппозиции
Впервые за всю историю независимой Беларуси традиционная оппозиция не выставила своего представителя на президентских выборах. Ряд партий и движений попытались путем праймериз определить так называемого единого кандидата от демократических сил. Эта процедура, в которой участвовали пять претендентов, сопровождалась скандалами, связанными с голосованием. А потом и вовсе была отменена из-за пандемии.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Арест и уголовное дело Тихановского
С начала кампании сбываются прогнозы, что власти будут действовать на этих выборах по силовому сценарию - максимального давления на оппонентов. 29 мая в Гродно на пикете был задержан видеоблогер Сергей Тихановский. Он хотел сам участвовать в выборах, но его группу ЦИК не зарегистрировал - в отличие от группы его жены Светланы. После ареста в отношении Тихановского возбудили два уголовных дела.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Арест и уголовное дело Бабарико
18 июня был задержан Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава избирательного штаба экс-банкира. 19 июня по всей стране прошли акции солидарности с альтернативными претендентами на пост президента, в ходе которых задержали около 100 человек. 21 июня Виктору и Эдураду Бабарико предъявили обвинения, конкретные статьи УК не назывались. AI признала обоих Бабарико и Сергея Тихановского узниками совести.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Метания Лукашенко
Со своей стороны президент Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Кампания Лукашенко, отмечают аналитики, выглядит противоречиво. Он и его соратники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и говорят о "кукловодах из "Газпрома" и выше". А между подобными заявлениями Лукашенко дважды встречается с Путиным.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Новые технологии - Telegram и видеоблогеры
Выборы-2020 резко отличаются от прежних активным использованием цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за потенциального кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.
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Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Европа призывает соблюдать закон
Выборы президента пройдут 9 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции и позволить им реализовать их гражданские и политические права. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало Боррель заявил, что этот шаг Минска "ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов".
Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская