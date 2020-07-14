Штабы соперников Лукашенко на выборах в Беларуси объединились

Штаб Светланы Тихановской, допущенной к участию в назначенных на 9 августа выборах президента Беларуси, будет работать вместе со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым ЦИК страны отказал в регистрации кандидатами в президенты. Об этом сообщил в четверг, 16 июля, интернет-сайт штаба Бабарико, опубликовавший общие принципы объединенной кампании.

В частности, штабы всех трех кандидатов отказываются от бойкота выборов и призывают избирателей проголосовать 9 августа. В то же время штабы договорились после освобождения политзаключенных, которое является одним из общих принципов, добиваться проведения после 9 августа повторных честных выборов. Кроме того, оппозиционеры собираются выработать стратегию по защите голосов избирателей от фальсификацией.

Пять кандидатов на пост президента Беларуси

Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрированы пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Виктору Бабарико отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имуществе, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Валерию Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

14 июля в Минске прошел массовый протест против отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". На следующий день несколько тысяч человек пришли к ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.

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