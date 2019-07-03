 Шойгу признал, что пожар в Баренцевом море произошел на ядерной подлодке | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2019

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Россия

Шойгу признал, что пожар в Баренцевом море произошел на ядерной подлодке

Пожар на российском глубоководном аппарате возник в аккумуляторном отсеке, заявил Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Путиным. Ядерная энергетическая установка полностью работоспособна, подчеркнул министр.

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Основной причиной чрезвычайного происшествия с российским глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, в четверг, 4 июля. По словам министра, затем возгорание "получило некое распространение".

Ядерная энергетическая установка аппарата "изолирована и безлюдна", добавил министр. Она находится "полностью в работоспособном состоянии", подчеркнул Шойгу, отметив, что рассчитывает на восстановление аппарата в "достаточно короткие сроки".

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Погибли 14 моряков-подводников

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения.

Позднее Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.

Ряд российских СМИ, среди которых РБК и "Новая газета", писали, что катастрофа произошла на атомной подводной станции "Лошарик" (АС-12). В свою очередь, интернет-издание "Газета.ru" и газета "Коммерсант" сообщили, что возгорание произошло на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.

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