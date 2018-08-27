 Школьная форма в Германии: что нельзя носить | Учеба | DW | 27.08.2018

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Учеба

Школьная форма в Германии: что нельзя носить

Есть ли в немецких школах дресс-код? Можно ли носить короткие юбки, ультракороткие шорты и другие откровенные наряды? DW попросила ответить немецких школьников.

Так в немецких школах, как правило, одеваться нельзя

В Германии обязательной единой школьной формы нет. Тем не менее, в большинстве школ существуют определенные правила: что можно и что нельзя надевать. Каждая школа вправе решать самостоятельно, вводить ли дресс-код и какой именно. Наиболее консервативны в этом вопросе католические и частные учебные заведения, а также школы-интернаты. Конечно, за слишком вызывающую одежду штрафовать детей и их родителей не будут, но могут отправить домой переодеваться. Корреспондент DW попросила рассказать учеников о правилах в школах Бонна.

Александра, гимназия имени Бетховена, 11-й класс: "В нашей школе нет как такового дресс-кода, но существуют рекомендации. Например, чтобы из-под одежды не торчало нижнее белье. Шорты должны быть как минимум до середины бедра. Но это просто пожелания".

Люси, Католическая женская гимназия, 9-й класс: "По правилам в нашей школе нельзя носить ультракороткие шорты и кофты с глубоким декольте. Предполагаю, что это везде так. Большинство учеников носят джинсы, футболки, простые свитера. Многие приходят просто в спортивной одежде, например, в спортивных штанах, другие предпочитают дорогую дизайнерскую одежду. Предыдущий директор заставляла надевать брюки или юбки длиной на ладонь выше колена, не короче".

Максим, гимназия имени Фридриха Эберта, 11-й класс: "В моей школе нет какого-то обязательного дресс-кода. Девочкам нельзя носить слишком короткие вещи. В общем, главное - не слишком откровенно одеваться".

Из-за неподходящей одежды немецких школьников могут отправить домой

Из-за неподходящей одежды немецких школьников могут отправить домой переодеваться

Ханна, гимназия имени Карла фон Осецкого, 12-й класс: "Можно носить все, кроме маечек на бретельках и слишком коротких шорт. Но запрещено надевать футболки с расистскими и дискриминирующими надписями. Платок на голове тоже нельзя носить, исключение - хиджаб. В нашей школе любят ходить в джинсах с дырками, брюках с высокой талией и колготках в сеточку".

Софи, школа имени Отто Кюне, 12-й класс: "Наши правила позволяют носить практически все, за исключением маек с открытыми плечами и глубоким декольте. И, конечно, запрещено оголять живот и ягодицы".

Контекст

Посещение школьных уроков в Германии обязательно. Более того: прогулы без уважительной причины достаточно сурово наказываются.

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Никлас, гимназия Рейн-Зиг, 10-й класс: "В нашей школе все одеваются, как хотят. Многие надевают просто джинсы с футболкой, а летом девочки носят шорты. Я лично хожу в школу в спортивных штанах".

Лаура, католическая школа, 11-й класс: "Дресс-код моей школы не позволяет носить ничего выше колена. Запрещено надевать открытые майки на тонких бретельках. Футболки должны полностью закрывать плечи, а вырез может быть только круглым. Нельзя носить вещи с открытым животом и спортивные штаны. Если эти правила не соблюдать, отправят домой переодеватсья. Даже могут нарисовать фломастером на ноге, какой длины должны быть шорты. Или предложат надеть забытые кем-то в школе вещи, в которых придется ходить весь день".

Тристан, школа в замке Хагерхоф, 10-й класс: "У нас в школе нет дресс-кода. Все носят то, что хотят. Многие носят дизайнерские вещи. Ученики могут это себе позволить, так как у нас частная школа. Если не надевать дорогие вещи, не будешь самым крутым".

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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