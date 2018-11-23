Школа - не место для дискуссий? Чему учат на уроках обществознания в России

"Не было никакой практики, одна лишь теория. Единственная задача преподавателя - вложить в голову ребенка то, что есть в учебнике". Иван Туманов закончил 32-ю школу города Владимира, где в течение многих лет углубленно изучал обществознание - его всегда интересовали общественные науки. Сейчас Иван учится на втором курсе Владимирского юридического института.

Однако многие одноклассники Ивана шли на этот курс не за знаниями. "У нас большинство ребят пошли сдавать обществознание просто потому, что надо было что-то сдать", - говорит будущий юрист, имея ввиду экзамены ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11-м.

"Заучивание параграфов"

В российских школах обществознание преподают с 5-го класса. На изучение этого обязательного предмета обычно отводится один час в неделю. По каким учебникам преподавать, как правило, каждая школа решает самостоятельно - выбор есть. Стандартным считается набор учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.

В последнем издании учебника для 10 класса говорится, что курс призван помочь учащимся стать "компетентными людьми, способными вырабатывать и отстаивать собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно решать общественные и личные проблемы".

Ученик 49-й школы Владимира Данила Беляков выбрал обществознание, потому что активно интересуется политикой. Несмотря на свой юный возраст, с 2017 года он участвует в протестных акциях сторонников Алексея Навального.

Однако его, как и Ивана Туманова, уроки обществознания в школе разочаровали. "В основном, наши уроки просто направлены на заучивание параграфов, главное, чтобы ученик получил оценку, - говорит подросток. - Никому не интересно воспитать в человеке гражданина".

Россия - демократическая страна?

"Перед нами была поставлена задача: на выходе должен быть компетентный гражданин и патриот", - говорит Евгений Дёмин. Он с 1996 года работает преподавателем истории и обществознания в 29-й школе Владимира.

"Дети, в частности, должны понимать механизм работы государственной власти, региональных властей, органов местного самоуправления, - рассказывает учитель.- Мы говорим о политической системе, изучаем типологию политических режимов, говорим о том, как осуществляется политический процесс в современном демократическом обществе, - поясняет преподаватель. - Достаточно подробно изучается Конституция".

В качестве примера демократического государства в учебнике называется и Российская Федерация.

"Одно дело, что написано в учебнике, другое - как это трактуют преподаватели, - возражает студент Иван Туманов. - Учителя могут вложить в голову детям как то, что Россия - это авторитарное государство и чем-то это обосновать, так и совершенно другое: то, что Россия - это демократия. У нас учителя были пропутинские, они доказывали, что Россия - это демократическое государство".

Иван Туманов вспоминает, как он попытался поспорить с учительницей на эту тему. "Я назвал ей критерии, по которым Россия - это авторитарное государство, например - неполная свобода СМИ, власть удержится группой лиц или неким кооперативом. Учительница быстро стушевалась и сказала: "Многие считают так, но общепринятая точка зрения, что Россия - это не авторитарное государство".

Многое зависит от преподавателя

Вообще дискуссии на уроках обществознания в школе Ивана не приветствовались. Бывали даже случаи, вспоминает он, когда учительница высмеивала учеников за собственные взгляды: "Она говорила: "Вот посмотрите на него, он неправ". И вспоминала все твои прошлые огрехи, чтобы показать, что этот парень постоянно ошибается. Так что ему не верьте, я учитель - я лучше знаю".

У Евгения Дёмина другой подход. "Учитель, особенно, если это учитель опытный, говорит, что есть и иные точки зрения, что у политологов идут споры о том, насколько Россию можно отнести к демократии, - рассказывает педагог. - Мы должны учить учеников отстаивать свои позиции. Оценивается не то, что ты скажешь, оценивается то, как ты это будешь доказывать".

В то же время Демин признает, что не все учителя готовы спорить со своими учениками. "Я, например, люблю, когда дети готовы мне что-то возразить, - говорит он. - Но, наверное, есть учителя, которые нервно себя чувствуют в такой ситуации - быть может, боятся за свой авторитет".

Патриотизм и протесты

Одна из задач курса "Обществознание" - это воспитание патриота. Однако представление о том, что такое настоящий патриотизм, у преподавателей и учеников нередко расходятся.

"Когда дело доходит до темы "патриотизм", у некоторых учеников сразу закатываются глаза", - говорит Иван Туманов. В его школе патриотизм преподавался как любовь к государственной власти: "Учитель говорит: вот, у нас есть наш национальный лидер, у нас есть плохая Америка. А мы должны быть патриотами и сплотиться вокруг него".

Десятиклассник Данила Беляков рассказывает, что его учительница по обществознанию в открытую поддерживает партию "Единая Россия". "По ее мнению, самое главное, чтобы в стране не было революции или каких-то протестных настроений".

А вот учитель Евгений Дёмин свои политические взгляды старается держать при себе: "Учебная кафедра - это не трибуна митинга. Иногда дети меня спрашивают: а вы за кого голосовали? Я отвечаю: вот когда закончишь школу и перестанешь от меня зависеть, я тебе скажу. Но дети, наверное, чувствуют, как я к тому или иному вопросу отношусь. Это видно, к примеру, по подбору материала, по тому, кого я предлагаю читать".

На своих уроках Дёмин рассказывает, что патриот - это человек свободный и ответственный, а патриотизм - это, прежде всего, положительное отношение к культуре и истории своей страны. "Надо ли при этом восхвалять власть? Нет, не обязательно, - считает преподаватель, - На уроках мы говорим и про Чаадаева, и про "Путешествие из Петербурга в Москву". В учебнике Боголюбова подробно разбирается биография Андрея Дмитриевича Сахарова. И это подается именно как пример патриотического поведения человека".

Материал подготовлен участником Летней школы журналистики и культурных исследований Бориса Немцова, которая проходила с 16 июля по 4 августа 2018 года в Праге.