"Шины готовы": на Майдане в Киеве прошла акция "Остановим капитуляцию"

В Киеве протестовали против имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Акцию "Остановим капитуляцию" назвали "гражданской" и призвали не использовать ее в партийных интересах. Однако без политиков не обошлось.
На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье, 6 октября, прошло вече "Остановим капитуляцию". Люди протестовали против так называемой "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса. Акция протеста была анонсирована, как "гражданская" без использования партийных интересов и символики. Впрочем, без политики и политиков не обошлось.
Политики не упустили возможности
На акцию протеста, по оценкам полиции, пришло до десяти тысяч человек. Они держали украинские флаги, плакаты "Нет капитуляции", " Зачем мы проливали кровь?", "Слуга выходи - народ пришел". "Я из Луганска и знаю не понаслышке, кто тогда ходил на так называемые референдумы "ЛНР" и как. Они нас всех, людей с проукраинской позицией, до сих пор ненавидят", - говорит пенсионерка, которая специально приехала на Майдан из Кременчуга, куда была перемещена в 2014 после захвата ее родного Луганска пророссийскими боевиками. Она боится представляться, говорит, что политические события сейчас развиваются так, что сепаратисты скоро могут диктовать свои условия всей Украине.
"Никаких особых статусов. Мы одна страна. Мы все равны", - в это время раздается со сцены, которая была заранее установлена на Майдане. Это бывшая вице-спикер Верховной Рады, член партии "Самопомощь" Оксана Сыроед произносит речь. До нее и после нее на сцену выходили другие политики, в частности из партии "Свобода", ныне действующие депутаты Верховной Рады из партии "Голос" и "Европейская солидарность". Кроме этого в митинге приняли участие представители из "Национального корпуса", "Национальных дружин", "Правого сектора".
"Формула Штайнмайера" - это формула Путина, она защищает интересы России, а не наши. Мы должны с этим бороться и должны этого недопустить. Мы - это добровольцы, "Европейская солидарность", бойцы - мы за единство и независимость Украины. Она для нас превыше всего", - заявила со сцены бывшая медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры", а ныне депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич. Приходил на Майдан и бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Общественная организация "Дело общин", которая была создана создана весной перед досрочными парламентскими выборами и поддерживала партию "Европейская солидарность", выступила организатором акции "Остановим капитуляцию" и через соцсети собирала людей на вече.
Шины готовы
Однако на Майдан пришло много людей, которые всячески пытались отмежеваться от политиков. В частности, Михаил Рапота из Броваров пришел на акцию протеста с флагом еще с наклейками акции протеста 2014 года. Там на потрепанной бумаге еще написано "Против диктатуры Януковича". Мужчина говорит, что и тогда и сейчас не поддерживает никаких политиков, но его пугает то, что Украина резко изменила курс в отношении оккупированого Донбасса.
"Вектор действий президента Зеленского вообще не показывает, что Россия у нас агрессор. Согласно "формуле Штаймаера", которую подписала нынешняя власть, Донбасс и дальше будет полностью подконтрольным России, там останутся те же люди, что и сейчас. Все это будет на шее Украины, и мы будем за это платить и нести ответственность за все, что там будут делать пророссийские боевики, но уже в гражданском", - возмущается Михаил Рапота.
Несколько обособлено от основной толпы людей, которые пришли на Майдан, стоят бывшие военные и добровольцы. Среди них и Игорь Черненко, бывший боец из батальона "Киевская Русь", который воевал вблизи Донецкого аэропорта в 2015 году и был там ранен. "Мы отводим войска. Но за каждый метр той земли проливали кровь мои собратья. Как мне смотреть в глаза тем детям-сиротам, родители которых там погибли, вдовам? Хочу ответа", - говорит Игорь Черненко. По его словам, сейчас украинцы хотят от президента Владимира Зеленского четких ответов и пошагового плана, как Украина будет двигаться в вопросе решения конфликта на Востоке Украины. "Видосики в интернете - это хорошо. Но Зеленский взял булаву, пусть имеет смелость отвечать перед людьми за свои действия. У нас шины готовы и не только", - говорит бывший военный.
После окончания вече "Остановим капитуляцию" его участники перешли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой. Там жгли файеры и скандировали "Украина - не рояль" и "Импичмент". Затем последовали к Верховной Раде и зданию кабинета министров, позже направились к улице Грушевского, где завершили акцию минутой молчания.
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