Шеф-редактору "Sputnik Литва" запретили въезд в Литву

В аэропорту Вильнюса во вторник, 28 мая, задержан шеф-редактор литовского отделения российского иновещательного государственного СМИ Sputnik Марат Касем. Он прилетел в командировку из Москвы и по прибытии был подвергнут пятичасовому допросу, сообщает Sputnik.

Причиной его задержания литовские власти назвали то, что Касем представляет угрозу национальной безопасности республики. Ему запретили въезд сроком на пять лет.

Марат Касем - гражданин Латвии. Как отмечает Sputnik, он "активно освещал" проходившие в Литве 26 мая выборы в Европарламент и предшествующую им предвыборную кампанию.

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