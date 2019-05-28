 Шеф-редактору ″Sputnik Литва″ запретили въезд в Литву | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2019

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Европа

Шеф-редактору "Sputnik Литва" запретили въезд в Литву

Шеф-редактора литовского отделения российского СМИ Sputnik Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, заявив, что он представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

Вильнюс

Вильнюс

В аэропорту Вильнюса во вторник, 28 мая, задержан шеф-редактор литовского отделения российского иновещательного государственного СМИ Sputnik Марат Касем. Он прилетел в командировку из Москвы и по прибытии был подвергнут пятичасовому допросу, сообщает Sputnik.

Контекст

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Причиной его задержания литовские власти назвали то, что Касем представляет угрозу национальной безопасности республики. Ему запретили въезд сроком на пять лет.

Марат Касем - гражданин Латвии. Как отмечает Sputnik, он "активно освещал" проходившие в Литве 26 мая выборы в Европарламент и предшествующую им предвыборную кампанию.

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