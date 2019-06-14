 Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

На острове Готланд размещен комплекс "земля-воздух", который заменит мобильные системы ПВО, сообщили вооруженные силы Швеции.

Остров Готланд

Остров Готланд

Власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страныв понедельник, 1 июля.

Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

"С военно-стратегической точки зрения Готланд является важным регионом", - заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

Контекст

Что видели, а что нет иностранные наблюдатели на российско-белорусских маневрах "Запад-2017", которые критиковало НАТО? Интервью DW с подполковником армии Швеции Томасом Мёллером. (26.09.2017)

На эстонской авиабазе НАТО в Эмари испанцев планово сменяют британцы. Репортаж корреспондента DW Фолькера Виттинга с места событий. (02.05.2015)

По его словам, географическое расположение острова дает значительное военное преимущество в плане защиты и контроля над морским трафиком, воздушным пространством над Балтикой и возможности размещения воинских подразделений и вооружений.

Готланд - в 330 км от Калининграда

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:02

Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление армии Швеции

Аудио- и видеофайлы по теме

70-летие основания НАТО – один за всех и все за одного  

Швеция: чип под кожей вместо проездного билета  

Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой  

Также по теме

Nato-Ostseemanöver Baltops

Возвращение 2-го флота США, учения НАТО на Балтике и зеркальный ответ России 14.06.2019

В Балтийское море вернулся воссозданный 2-й флот ВМС США, известный во времена холодной войны. Под его руководством НАТО проводят маневры Baltops. Россия в ответ - проводит свои.

Schweden Panzer im Hafen von Visby

В Швеции начались крупнейшие военные учения за последние 23 года 11.09.2017

В учебных маневрах на воздухе, земле и воде участвуют около 20 тыс. человек, включая гражданских лиц и солдат НАТО, отрабатывающих сценарий нападения на Готланд.

Реклама

Самые читаемые

Борис Джонсон назвал "чушью" слова Путина об изжившем себя либерализме  

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России  

Комментарий: Провал плана Кремля лишить Украину транзита газа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно