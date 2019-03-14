Шведская экоактивистка Грета Тунберг выдвинута на Нобелевскую премию мира

Группа шведских и норвежских политиков выдвинула на Нобелевскую премию мира 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, которая прославилась своими выступлениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Сама она в интервью шведскому изданию Aftonbladet заявила 13 марта, что это для нее большая честь.

Тунберг начала активно участвовать в экологическом движении с лета прошлого года, когда стала инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего". Эти акции были посвящены борьбе с изменением климата. В течение 2018 года подобные мероприятия стали проводиться в разных европейских странах.

На Нобелевскую премию мира уже выдвинуты более 300 человек, включая президента США Дональда Трампа. Сам он ранее заявил, что его кандидатуру выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Правда, сам японский премьер это не комментирует. Помимо вероятной инициативы Абэ, есть подтвержденная заявка от двух норвежских политиков, которые официально заявили, что выдвинули Трампа на эту премию за его вклад в мирное урегулирование на Корейском полуострове.

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