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Шварцвальд

Modern gestaltete Kuckucksuhren hängen im Verkaufsraum der Firma Rombach & Haas. Die Corona-Pandemie und ihre vielschichtigen Folgen haben zahlreiche Gewerke lahmgelegt. Das spüren selbst die Kuckucksuhren-Hersteller im Schwarzwald. Die Produktion von Kuckucksuhren in Deutschland ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte eingebrochen. In der Nacht zum Sonntag (31. Oktober) werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt - dann gilt die Winterzeit.

Что стало с традиционными часами с кукушкой (фото) 30.10.2021

Производителям часов в Шварцвальде пришлось переориентироваться из-за пандемии.
Ein präparierter Luchs steht in einer Ausstellung im Gebäude des Nationalparkzentrum Schwarzwald auf einem Baumstamm. Nach mehrjähriger Bauzeit ist das Besucherzentrum des Nationalpark Schwarzwald heute erstmals für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Рыси, совы и ландшафты. Что можно увидеть в Шварцвальде (фото) 15.06.2021

Новый посетительский центр немецкого национального парка Шварцвальд принял первых гостей.
Die Merkurbergbahn fährt ihre Strecke den steilen Hang hinauf. Wenn die Bergbahn auf den Baden-Badener Hausberg Merkur nach Corona wieder den Betrieb aufnimmt, macht sie das generalüberholt. Für knapp acht Millionen Euro haben die Stadtwerke Baden-Baden die Bahn sanieren lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

В самом русском городе Германии модернизировали фуникулер (фото) 07.05.2021

Этот фуникулер на самую высокую гору Шварцвальда построили в Баден-Бадене в 1913 году. Сейчас здесь завершили модернизацию технической достопримечательности - за восемь миллионов евро.
Шварцвальдский вишневый торт

В Германии ищут лучший шварцвальдский торт (фото) 26.04.2021

Одна вишенка на торте - хорошо! Много вишенок - еще лучше… Но все же секрет популярности этого рецепта кроется, скорее, в вишневом шнапсе и верном сочетании других ингредиентов.
Alfred Freddy Boch, Besitzer des Hotel Engel, schneidet im Vorfeld eines Livestreams zum Schwarzwälder Kirschtortenfestival eine Schwarzwälder Kirschtorte an. Beim Kirschtortenfestival treffen sich alle zwei Jahre professionelle Zuckerbäcker und Hobbykonditoren zum Wettbewerb. Wegen der Corona-Pandemie findet das Festival erstmals digital statt.

Шварцвальдский вишневый торт 26.04.2021

Из-за пандемии традиционный кондитерский фестиваль был организован в виде онлайн-семинара - мастер-класса по выпечке знаменитого торта "Шварцвальд".
Wolken ziehen über den Schwarzwald während aufgrund einer Inversionswetterlage weitere Wolken im darunterliegenden Tal zu sehen sind und sich am Horizont ein Sonnenuntergang abzeichnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Белое "Чернолесье" - снежные ландшафты Шварцвальда (фото) 19.01.2021

Снежное великолепие - иначе не скажешь! Так в нынешнем январе выглядит немецкий регион Шварцвальд - "Черный" или "Темный лес".

Как и где в Германии проходил реабилитацию Навальный и что о нем говорят местные жители (14.01.2021) 14.01.2021

Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?

ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Навальный и его возвращение в Россию. Что пишут немецкие СМИ 14.01.2021

Новость о возвращении Алексея Навального в Россию вызвала бурю комментариев в немецкой прессе. Журналисты рассуждают, почему оппозиционер возвращается домой и как отреагирует Кремль.
Russian opposition politician Alexei Navalny, his wife Yulia and son Zahar pose for a picture in Berlin, in this undated image obtained from social media October 6, 2020. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Бургомистр Ибаха: Навальному понравилось наше гостеприимство 14.01.2021

Оппозиционер Алексей Навальный дважды был на приеме в ратуше Ибаха в немецком регионе Шварцвальд, где он проходил реабилитацию после отравления веществом "Новичок".
Die vom Instagram-Account von Alexej Nawalny stammende Aufnahme aus einem veröffentlichten Video zeigt den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny vor dem Hintergrund einer Stadt. Nawalny teilte mit, dass er nach Russland reisen wolle, trotz des jüngsten Antrags der russischen Justiz, die ihn wegen angeblicher Missachtungen seiner Bewährungsstrafe inhaftiere wolle. +++ dpa-Bildfunk +++

Навальный возвращается в Россию. Что говорят об этом в Германии 13.01.2021

Алексей Навальный 17 января летит в Россию. С конца августа 2020 года он после отравления лечился и проходил реабилитацию в Германии. DW - о реакции в ФРГ на его решение вернуться домой.
27.10.2020, Baden-Württemberg, Müllheim: Zwei Frauen gehen inmitten von herbstlich gefärbtem Laub einen Weg auf einem Weinberg entlang, während im Hintergrund der Schwarzwald zu sehen ist. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

Золотая осень во всей своей красе (фото) 28.10.2020

В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.
Die Sonne geht am 27.09.2014 im Naturschutzpark Nordschwarzwald in der Nähe von Seebach (Baden-Württemberg) unter. Foto: Inga Kjer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шварцвальд - немецкое "Чернолесье" (фотогалерея) 15.10.2020

Немецкий Шварцвальд - "Черный лес" - в земле Баден-Вюртемберг - один из самых популярных туристических регионов Германии.
23.09.2020, --: Dieses Foto, das der russische Oppositionsführer am Mittwoch, 23. September 2020 auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt Alexej Nawalny auf einer Parkbank sitzen. Nach 32-tägiger Behandlung ist der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Foto: Uncredited/navalny/Instagram/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Алексей Навальный проходит курс реабилитации в немецком Шварцвальде 15.10.2020

Бургомистр небольшой общины Ибах Хельмут Кайзер на официальной интернет-странице сообщил, что в его регионе вместе с семьей находится публичная персона, требующая высокого уровня личной охраны.
25.08.2020, Baden-Württemberg, Hornberg: Die übergroße Nachbildung einer Toilettenschüssel ist in die Fassade des Duravit Design Center eingebaut. Die Nachbildung dient in dem von dem französischen Designer Philippe Starck entworfenen Gebäude auch als Aussichtsplattform. (zu dpa «W wie WC - die größte Toilette der Welt» Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

Ватерклозет XXL - самый большой унитаз в мире (фото) 05.09.2020

Самый большой в мире унитаз не только является достопримечательностью немецкого региона Шварцвальд, но и выполняет функцию смотровой площадки.

12.06.2020, Baden-Württemberg, Schliengen: Morgennebel ist vom Gipfel des Hochblauen aus in den Tälern des Schwarzwaldes zu sehen. Meterologen erwarten für das Wochenende überwiegend schönes Wetter im Südwesten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самые красивые восходы Шварцвальда (фото) 14.06.2020

Многие немцы проведут в этом году летние отпуска не за границей, а дома - в Германии. Но и здесь есть много мест, где можно насладиться красотой.

06.02.2020, Baden-Württemberg, Geislingen: Drei Rehe stehen nahe Geislingen im Schnee zwischen Bäumen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зима в Шварцвальде: снег выпал только в феврале (фото) 09.02.2020

Три февральские фотографии из зимнего немецкого "Чернолесья". Снега, как видно, мало, но все же он есть!

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