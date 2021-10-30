Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Производителям часов в Шварцвальде пришлось переориентироваться из-за пандемии.
Новый посетительский центр немецкого национального парка Шварцвальд принял первых гостей.
Этот фуникулер на самую высокую гору Шварцвальда построили в Баден-Бадене в 1913 году. Сейчас здесь завершили модернизацию технической достопримечательности - за восемь миллионов евро.
Одна вишенка на торте - хорошо! Много вишенок - еще лучше… Но все же секрет популярности этого рецепта кроется, скорее, в вишневом шнапсе и верном сочетании других ингредиентов.
Из-за пандемии традиционный кондитерский фестиваль был организован в виде онлайн-семинара - мастер-класса по выпечке знаменитого торта "Шварцвальд".
Снежное великолепие - иначе не скажешь! Так в нынешнем январе выглядит немецкий регион Шварцвальд - "Черный" или "Темный лес".
Во время реабилитации в немецком Шварцвальде Навальному не хватало лишь быстрого интернета. Рассказал об этом DW бургомистр Ибаха. В этой общине живут лишь 360 человек. Как на их жизнь повлияло пребывание в городке Навального с охраной?
Новость о возвращении Алексея Навального в Россию вызвала бурю комментариев в немецкой прессе. Журналисты рассуждают, почему оппозиционер возвращается домой и как отреагирует Кремль.
Оппозиционер Алексей Навальный дважды был на приеме в ратуше Ибаха в немецком регионе Шварцвальд, где он проходил реабилитацию после отравления веществом "Новичок".
Алексей Навальный 17 января летит в Россию. С конца августа 2020 года он после отравления лечился и проходил реабилитацию в Германии. DW - о реакции в ФРГ на его решение вернуться домой.
В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.
Немецкий Шварцвальд - "Черный лес" - в земле Баден-Вюртемберг - один из самых популярных туристических регионов Германии.
Бургомистр небольшой общины Ибах Хельмут Кайзер на официальной интернет-странице сообщил, что в его регионе вместе с семьей находится публичная персона, требующая высокого уровня личной охраны.
Самый большой в мире унитаз не только является достопримечательностью немецкого региона Шварцвальд, но и выполняет функцию смотровой площадки.
Многие немцы проведут в этом году летние отпуска не за границей, а дома - в Германии. Но и здесь есть много мест, где можно насладиться красотой.
Три февральские фотографии из зимнего немецкого "Чернолесья". Снега, как видно, мало, но все же он есть!
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact