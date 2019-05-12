 Шалом, ″Евровидение″: участники о конкурсе и о Тель-Авиве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Шалом, "Евровидение": участники о конкурсе и о Тель-Авиве

В Тель-Авиве прошла церемония открытия "Евровидения-2019". На оранжевой дорожке корреспондент DW поговорил с самыми яркими участниками.

  • Сергей Лазарев, Россия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Сергей Лазарев, Россия

    Сергей Лазарев (четвертый слева) представляет Россию на "Евровидении" во второй раз. В 2016 году в Стокгольме он занял третье место. В чем разница между Стокгольмом и Тель-Авивом? "Пока не очень понятно. Главное, что есть большая поддержка. И климат другой: здесь теплее", - ответил Сергей. На церемонии открытия его поддерживали Филипп Киркоров (третий слева) и Дмитрий Губерниев (крайний слева).

  • Sisters, Германия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Sisters, Германия

    Хорошо чувствуют себя в Тель-Авиве и участницы немецкого дуэта Sisters. Карлотта и Лаурита признались, что этот город напоминает им Берлин: "Только в Тель-Авиве погода лучше, и еще здесь есть море!"

  • Zena, Беларусь

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Zena, Беларусь

    Однако за неделю до открытия конкурса ракетные обстрелы Израиля палестинскими экстремистами и ответные удары израильской армии вновь подняли вопрос о безопасности. Повода для беспокойства не видит Зинаинда Куприянович из Беларуси, известная под сценическим именем Зена: "Сейчас все спокойно, все замечательно!"

  • Тамта, Кипр

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Тамта, Кипр

    Это не Леди Гага, а Тамта Годуадзе. Она выросла в Грузии, но живет в Греции. "Для меня было бы большой честью представлять Грузию или Грецию, но я очень горда тем, что на "Евровидении-2019" представляю Кипр", - призналась она. В соотечественнике Ото Немсадзе из Грузии Тамта не видит конкурента: "Мы поддерживаем друг друга".

  • Катерина Дуска, Греция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Катерина Дуска, Греция

    А выступающая за Грецию Катерина Дуска не видит повода для ревности (Сергею Лазереву греки написали музыку и поставили номер). "У меня тоже прекрасная команда, - пояснила она. - Что же касается Сергея, то он очень приятный и невероятно талантливый человек".

  • Lake Malawi, Чехия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Lake Malawi, Чехия

    А это - парни из чешского трио Lake Malawi. Для хипстеров, которыми они предстают в видеоклипе к конкурсной песне, на церемонии открытия они выглядели вполне себе обычно. "Жаль, что Малави не участвует в конкурсе, а жители этой африканской страны не могут проголосовать за нас", - посетовали музыканты.

  • Верка Сердючка, Украина

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Верка Сердючка, Украина

    Не смогут проголосовать и жители Украины, так как эта страна отказалась от участия в конкурсе в этом году. Но представительница Украины Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве в качестве гостя. На церемонии открытия она охотно распевала с журналистами и фанатами.

  • Билал Хассани, Франция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Билал Хассани, Франция

    Конкуренцию Верке Сердючке в экстравагантности вполне может составить Билал Хассани из Франции. Неординарны и его танцовщицы на сцене в Тель-Авиве: полная Лисси и худенькая Линн. "Никто не верил, что они могут быть танцовщицами, но они стали ими, да еще какими", - не без гордости констатировал Билал.

  • Конан Осирис, Португалия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Конан Осирис, Португалия

    Еще один экстравагантый исполнитель на нынешем конкурсе - Конан Осирис (справа) из Португалии. Прежде, чем стать певцом, он несколько лет проработал в секс-шопе. "И что я там понял? Не все в мире крутится вокруг секса. Гораздо больше - вокруг души", - поделился с DW португалец.

  • Леонора, Дания

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Леонора, Дания

    Не все крутится вокруг музыки на "Евровидении". "Не будьте слишком политизированными", - призывает в своей песне датчанка Леонора. Это возможно на конкурсе в Тель-Авиве - в непосредственной близости от израильско-палестинского конфликта? "Но ведь стало возможным провести конкурс в Израиле!" - отвечает Леонора.

    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


  • Сергей Лазарев, Россия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Сергей Лазарев, Россия

    Сергей Лазарев (четвертый слева) представляет Россию на "Евровидении" во второй раз. В 2016 году в Стокгольме он занял третье место. В чем разница между Стокгольмом и Тель-Авивом? "Пока не очень понятно. Главное, что есть большая поддержка. И климат другой: здесь теплее", - ответил Сергей. На церемонии открытия его поддерживали Филипп Киркоров (третий слева) и Дмитрий Губерниев (крайний слева).

  • Sisters, Германия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Sisters, Германия

    Хорошо чувствуют себя в Тель-Авиве и участницы немецкого дуэта Sisters. Карлотта и Лаурита признались, что этот город напоминает им Берлин: "Только в Тель-Авиве погода лучше, и еще здесь есть море!"

  • Zena, Беларусь

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Zena, Беларусь

    Однако за неделю до открытия конкурса ракетные обстрелы Израиля палестинскими экстремистами и ответные удары израильской армии вновь подняли вопрос о безопасности. Повода для беспокойства не видит Зинаинда Куприянович из Беларуси, известная под сценическим именем Зена: "Сейчас все спокойно, все замечательно!"

  • Тамта, Кипр

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Тамта, Кипр

    Это не Леди Гага, а Тамта Годуадзе. Она выросла в Грузии, но живет в Греции. "Для меня было бы большой честью представлять Грузию или Грецию, но я очень горда тем, что на "Евровидении-2019" представляю Кипр", - призналась она. В соотечественнике Ото Немсадзе из Грузии Тамта не видит конкурента: "Мы поддерживаем друг друга".

  • Катерина Дуска, Греция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Катерина Дуска, Греция

    А выступающая за Грецию Катерина Дуска не видит повода для ревности (Сергею Лазереву греки написали музыку и поставили номер). "У меня тоже прекрасная команда, - пояснила она. - Что же касается Сергея, то он очень приятный и невероятно талантливый человек".

  • Lake Malawi, Чехия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Lake Malawi, Чехия

    А это - парни из чешского трио Lake Malawi. Для хипстеров, которыми они предстают в видеоклипе к конкурсной песне, на церемонии открытия они выглядели вполне себе обычно. "Жаль, что Малави не участвует в конкурсе, а жители этой африканской страны не могут проголосовать за нас", - посетовали музыканты.

  • Верка Сердючка, Украина

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Верка Сердючка, Украина

    Не смогут проголосовать и жители Украины, так как эта страна отказалась от участия в конкурсе в этом году. Но представительница Украины Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве в качестве гостя. На церемонии открытия она охотно распевала с журналистами и фанатами.

  • Билал Хассани, Франция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Билал Хассани, Франция

    Конкуренцию Верке Сердючке в экстравагантности вполне может составить Билал Хассани из Франции. Неординарны и его танцовщицы на сцене в Тель-Авиве: полная Лисси и худенькая Линн. "Никто не верил, что они могут быть танцовщицами, но они стали ими, да еще какими", - не без гордости констатировал Билал.

  • Конан Осирис, Португалия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Конан Осирис, Португалия

    Еще один экстравагантый исполнитель на нынешем конкурсе - Конан Осирис (справа) из Португалии. Прежде, чем стать певцом, он несколько лет проработал в секс-шопе. "И что я там понял? Не все в мире крутится вокруг секса. Гораздо больше - вокруг души", - поделился с DW португалец.

  • Леонора, Дания

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Леонора, Дания

    Не все крутится вокруг музыки на "Евровидении". "Не будьте слишком политизированными", - призывает в своей песне датчанка Леонора. Это возможно на конкурсе в Тель-Авиве - в непосредственной близости от израильско-палестинского конфликта? "Но ведь стало возможным провести конкурс в Израиле!" - отвечает Леонора.

    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


Смотрите также:

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2006 году юный Том Нойвирт (Tom Neuwirth) принял участие в австрийском кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Занял второе место. Это и стало началом его карьеры.

  • Том Нойвирт (Tom Neuwirth) в 2007 году

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2007 году Том Нойвирт пел в составе бой-бэнда. Коллектив под названием "Jetzt anders!" просуществовал лишь несколько месяцев.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Родился и вырос Том Нойвирт в австрийской провинции. Каминг-аут совершил, когда ему было 17 лет.

  • Кончита Вурст (Conchita Wurst)

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Впервые образ "бородатой женщины" по имени Кончита Вурст (Conchita Wurst) Том примерил на себя в 2011 году.

  • Кончиту Вурст в финале Евровидения в 2014 году

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2013 году австрийская национальная вещательная компания ORF приняла решение отправить Кончиту Вурст на "Евровидение" без проведения предварительного национального кастинга. 10 мая 2014 года Том Нойвирт в образе "бородатой женщины" стал победителем конкурса.

  • Кончита Вурст

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Тому Нойвирту до сих пор задают вопросы о его гендерной принадлежности. Он говорит, что идентифицирует себя как гомосексуального мужчину. Травести для него - сценический жанр, а Кончита Вурст - сценический образ.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2015 году в свет вышла книга под названием "Ich, Conchita. Meine Geschichte" ("Я, Кончита. Моя история"). В ней Том Нойвирт описывает непростой путь, который привел подростка-гея на сцену.

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    В 2018 году Том Нойвирт заявил о своем ВИЧ-положителном статусе: "Я надеюсь дать людям сил и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ".

  • Том Нойвирт

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    28 февраля этого года на Венский оперный бал Том Нойвирт пришел в новом образе - одетого в длинное платье бородатого лысого мужчины. Поклонники пока отходят от шока. О своем желании "расстаться с Кончитой" Нойвирт заявлял уже не раз. Возможно, это первый шаг...

  • Том Нойвирт и Йозеф Мозер

    Кончита Вурст: вчера и сегодня

    Том Нойвирт стал участником Венского бала по приглашению Йозефа Мозера (Josef Moser) - главы австрийского министерства по делам конституции, реформ, дерегулирования и юстиции (слева).

    Автор: Дарья Брянцева


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Церемония открытия "Евровидения-2019" прошла в Тель-Авиве

По традиции, церемонии официального открытия "Евровидения" предшествовало дефиле участников. На этот раз оно продлилось почти четыре часа. (13.05.2019)  

Мадонна планирует выступить на "Евровидении-2019"

Организатор "Евровидения-2019"- Европейский вещательный союз (EBU) - пока не подтвердил участие Мадонны в песенном конкурсе. (09.04.2019)  

Комментарий: Ленин в голове испортил Украине "Евровидение"

Украина снесла памятники Ленину, но не избавилась от него в голове. Какое отношение это имеет к отказу страны от участия в "Евровидении" - в комментарии Андрея Бреннера. (28.02.2019)  

Украина отказалась участвовать в "Евровидении"

В связи с тем, что исполнители, занявшие первые три места по результатам национального отбора, отказались участвовать в конкурсе из-за его политизации, НОТУ решила не посылать никого. (27.02.2019)  

Германия на "Евровидении-2019": едва знакомые "сестры"

Семь кандидатов боролись за право защищать честь Германии на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве. Победу одержал дуэт S!sters - Карлотта и Лаура. Мы знакомим с ними поближе. (26.02.2019)  

Соперником Лазарева от Германии на "Евровидении-2019" станет женский дуэт S!sters

На "Евровидении-2019" в Израиле представляющие Германию девушки исполнят песню "Sister". ФРГ участвует в песенном конкурсе с момента его возникновения. (22.02.2019)  

Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019"

Лазарев уже во второй раз выступит за Россию на европейском песенном конкурсе. Продюсером выступления будет Филипп Киркоров. (08.02.2019)  

Немецкие эксперты "Евровидения": Лазарев возвращается, чтобы победить

В Тель-Авиве на "Евровидении-2019" Россию вновь представит Сергей Лазарев. Есть ли у него шансы на успех? (12.02.2019)  

"Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

На церемонии открытия корреспондент DW поговорил с некоторыми участниками. (13.05.2019)  

Кончита Вурст: вчера и сегодня

Как менялся имидж австрийского травести? В этой галерее собраны фото за последние 12 лет. (01.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина и Maruv: немецкие знатоки "Евровидения" разочарованы (26.02.2019)  

Алена Апина в "Немцова.Интервью": В Крым я до сих пор не съездила  

Лучшие музыкальные номера Заповедник Шоу за 2018 год – "Заповедник", выпуск 57, 06.01.19  

100 лет ударной установке  

Поющая пила покоряет публику  

Также по теме

Israel Teilnehmer des Eurovision Song Contest in Tel Aviv

Церемония открытия "Евровидения-2019" прошла в Тель-Авиве 12.05.2019

По традиции, церемонии официального открытия "Евровидения" предшествовало дефиле участников. На этот раз оно продлилось почти четыре часа.

Eurovision Song Contest in Stockholm Sergey Lazarev Probe

Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019" 08.02.2019

Лазарев уже во второй раз выступит за Россию на европейском песенном конкурсе. Продюсером выступления будет Филипп Киркоров.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера