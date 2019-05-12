Шалом, "Евровидение": участники о конкурсе и о Тель-Авиве

В Тель-Авиве прошла церемония открытия "Евровидения-2019". На оранжевой дорожке корреспондент DW поговорил с самыми яркими участниками.
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