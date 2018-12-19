 Чьи дипломы признают в Германии | На работу в Германию | DW | 19.12.2018

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На работу в Германию

Чьи дипломы признают в Германии

Проверка иностранного диплома - одно из условий для работы в Германии. Из каких стран и по каким профессиям чаще всего присылают запросы? Россия и Украина - в топ-10.

Проверка квалификации повышает шансы на рынке труда в Германии

Немецкое правительство планирует принять закон о трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС. Главное условие, которое он будет содержать, - для работы в Германии специалистам-иностранцам необходимо пройти процедуру проверки и признания профессиональной квалификации. Для некоторых профессий, например, для врачей и медперсонала, признание диплома уже сейчас является обязательным условием для трудоустройства. Другие же специалисты могут заказать индивидуальную экспертную оценку в Центральном ведомстве по вопросам зарубежного образования (ZAB) и получить свидетельство о соответствии немецким стандартам профессиональной подготовки.

Контекст

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В каких отраслях с нехваткой кадров в Германии от иностранных специалистов потребуют подтвердить квалификацию, а куда можно сразу отправлять заявку на работу? Шпаргалка от DW.

В 2017 году, по данным Федерального статистического ведомства, в Германии было подано около 44 тысяч заявок на признание квалификации. Больше всего их поступило от специалистов из Сирии. В десятку стран с наибольшим числом заявок вошли также Босния и Герцеговина, Польша, Румыния, Сербия, Россия, Украина, Италия, Венгрия, Хорватия.

Больше всего заявок на признание квалификации поступило от представителей медицинских профессий: чуть более половины от общего количества запросов. Далее в топ-10 следуют технические специальности, связанные с исследованиями, разработкой, инженерией и управлением производства. Среди специалистов, которые чаще других обращались с просьбой проверить квалификацию, также были воспитатели, учителя, социальные работники, повара, пекари, а также представители таких сфер, как мехатроника, электроника, машинная и автомобильная техника, косметология и велнес-индустрия, архитектура, металлообработка, информатика.

По запросу DW Федеральное статистическое ведомство предоставило данные по заявкам из России и Украины. Всего в 2017 году от россиян поступило 1623 заявки, от украинцев - 1431. В нашей инфографике список топ-5 профессий, для которых действуют единые стандарты по всей Германии и для которых требуется разрешение на работу.

Инфографика: Признание дипломов в Германии
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