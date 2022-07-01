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Чун Чин Квонг
Фото: Carsten Koall/Getty Images

Чун Чин Квонг

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Чун Чин Квонг: избранные публикации

Акция протеста в Гонконге в 20-ю годовщину передачи его Китаю, 1 июля 2017 года

Пекин должен ответить за действия в Гонконге

В 25-ю годовщину передачи Гонконга КНР политика Пекина делает жизнь гонконгцев невыносимой, пишет Чун Чин Квонг.
Чун Чин Квонг
Чун Чин Квонг
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Политика
1 июля 2022 г.
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