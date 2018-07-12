Что такое муниципальный фильтр в России и почему его нельзя пройти

В четверг, 12 июля Мосгоризбирком объявил финальный список кандидатов на пост мэра Москвы. В него вошли действующий глава города Сергей Собянин (идет как самовыдвиженец), Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ). Их фамилии будут в бюллетенях на выборах 9 сентября. В итоге до выборов допущены лишь четверо из 32 пытавшихся зарегистрироваться, и среди них нет ни одного кандидата от непарламентской оппозиции. Причина - недостаточное количество подписей муниципальных депутатов, которые нужно было собрать для регистрации. Получилось, что муниципальный фильтр, изначально задумывавшийся как инструмент для развития политической конкуренции, на деле ее просто убил, считают опрошенные DW эксперты.

Кто придумал муниципальный фильтр

Когда речь заходит о муниципальном фильтре, к нему часто добавляют определение "так называемый". Все потому, что в федеральном законе о принципах избрания глав регионов, по сути, ни о каком фильтре не говорится. Это условное название для порядка регистрации кандидатов на основании подписей муниципальных депутатов, которое быстро подхватили журналисты и эксперты.

На избирательном участке в Печерске (фото из архива)

В 2012 году идею отсеивать кандидатов на выборах глав регионов (это и губернаторы, и президенты республик, и - отдельно - пост мэра Москвы) предложил мэр Самары Дмитрий Азаров (сейчас он временный глава Самарской области).

Его поддержали еще несколько глав регионов, а также президент России Дмитрий Медведев. Последний внес законопроект об изменениях в выборах губернаторов в Госдуму. "После теракта в Беслане в 2004 году в России отменили прямые выборы губернаторов: их назначали непосредственно из Москвы. Муниципальный же фильтр стал частью либеральных мер после протестных акций на Болотной. Тогда же смягчили условия регистрации политических партий, - объясняет российский политолог Дмитрий Соснин. - Власть искала механизм, чтобы, с одной стороны, вернуть выборы, а, с другой, чтобы можно было по-прежнему отсекать наиболее неудобных для нее кандидатов".

Депутаты "Единой России" решают все

Впервые работу муниципального фильтра можно было наблюдать на губернаторских выборах 14 октября 2012 года сразу в пяти российских регионах. Чтобы кандидат мог попасть в избирательный бюллетень, ему нужно было выполнить несколько условий фильтра. Во-первых, собрать от пяти до десяти процентов подписей муниципальных депутатов региона (процент зависит от решения местных законодателей).

Григорий Мельконьянц

Во-вторых, чтобы эти подписи были не менее чем в трех четвертях муниципальных образований. Например, чтобы избирательная комиссия допустила политика до выборов в Москве, он должен показать минимум 110 нотариально заверенных депутатских подписей. Одна подпись - один район.

Учитывая, что большинство депутатов в муниципальных образованиях состоят в "Единой России", в этом, по словам экспертов, и состоит главный абсурд муниципального фильтра. В любом регионе кандидаты вынуждены прибегать к регистрации с помощью партии власти.

"В неудобную ситуацию поставлены и те депутаты-единороссы, которые должны отдавать голоса за своих идеологических противников, и сами оппозиционеры-кандидаты, к которым с недоверием начинают относиться их избиратели", - поясняет Дмитрий Соснин. Так, на выборах мэра Москвы в 2013 году Алексей Навальный не прошел бы муниципальный фильтр без подписей депутатов от "Единой России".

За что критикуют муниципальный фильтр

Критика по поводу муниципального фильтра началась еще до принятия президентского законопроекта. Против выступали ЛДПР и партия "Справедливая Россия", об его отмене говорили Алексей Кудрин и глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Она выступила за то, чтобы выработать правовую норму, которая бы не злоупотребляла административным ресурсом "для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах".

"Когда вводился муниципальный фильтр, нам говорили много красивых слов о том, что он будет способствовать развитию политических партий на низовом уровне, - вспоминает сопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц.

Но, по его словам, за все эти годы фильтр показал себя только с худшей стороны: отбросил политическую систему назад, законсервировал ее в регионах и не дал развиваться инициативам снизу. А партия власти оказалась самым активным участником на низовых муниципальных выборах, оттеснив других кандидатов.

То, что инструмент, который должен был увеличить политическую конкуренцию на выборах, на деле ее даже снизил, подтверждают данные Комитета гражданских инициатив. В 2004-2005 году, до введения фильтра, среднее число кандидатов на губернаторских выборах равнялось семи. С 2012 года по 2016 - только 4,7.

Чем можно заменить этот механизм?

По словам Мельконьянца, фильтр нужно полностью отменить и заменить другими процедурами: сбором подписей или избирательным налогом. Последний действовал в девяностых годах, когда кандидат мог внести необходимую сумму, которая к нему возвращалась, если тот набирал нужный минимум голосов. Для партийных кандидатов следует и вовсе отменить сбор подписей, потому что они уже доказали, что у них есть поддержка избирателей.

"Подписи позволят кандидатам продемонстрировать какую-то поддержку со стороны населения, а налог застрахует на случай предвзятой проверки, как это традиционно бывает в избиркомах с неугодными кандидатами", - заключил Мельконьянц.

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