Что стоит за секс-скандалом в афганском футболе?

Уже несколько дней в Афганистане не утихает скандал, разразившийся на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Бывшие и нынешние футболистки женской национальной сборной обвинили в них президента Футбольной федерации Афганистана (АФФ) Керамуддина Карима и нескольких тренеров АФФ. Девушки, многие из которых выросли в бедных семьях, заявили, что им предлагали материальное благополучие в обмен на секс. Сам Карим обвинения отвергает. Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала расследование по факту обвинений.

"Чтобы перейти в сборную, нужно быть согласным на все"

Общественности стало известно об обвинениях девушек после того, как о них рассказала Халида Попал, которая в прошлом была капитаном национальной сборной, потом возглавляла департамент женского футбола в АФФ, а несколько лет назад получила убежище в Дании. В интервью DW она подтвердила свои обвинения.

Халида Попал

По словам Попал, жертвами сексуальных домогательств стали не только футболистки сборной. "Несовершеннолетние мальчики тоже подвергались сексуальным домогательствам со стороны тренеров и председателя АФФ", - рассказала Попал. По ее словам, речь идет об игроках юниорских команд. "В афганском футболе и в целом в спорте домогательства и злоупотребление положением стали абсолютно нормальными", - посетовала Попал.

Чаще всего жертвами оказываются юноши и девушки из малообеспеченных семей, пояснила она. "Чтобы перейти из команды в возрастной категории до 17 или до 16 лет в национальную сборную, нужно выполнить три условия: хорошо выглядеть, быть из бедной семьи и быть на все согласным", - добавила Халида Попал.

Афганские футбольные функционеры отвергают обвинения

Обвинения Попал трудно проверить, поскольку большинство жертв не решаются рассказать, что подверглись сексуальному насилию. В комментариях в Facebook, которые оказались в распоряжении DW, есть отдельные заявления игроков, утверждающих, что они подверглись сексуальным домогательствам и в результате решили уйти из футбола. Попытки корреспондента DW поговорить с авторами комментариев лично оказались безуспешны.

После обвинений в адрес афганских тренеров ФИФА начала проверку

Между тем в самой Футбольной федерации Афганистана решительно отвергли все обвинения. "Юноши и девушки, которые эти обвинения выдвигают, должны назвать людей, которые, как они считают, их сексуально домогались. Только тогда власти могут провести тщательное расследование", - заявил DW исполняющий обязанности технического директора АФФ Йосуф Каргар. Глава федерации Керамуддин Карим был недоступен для комментариев после новых обвинений со стороны Халиды Попал.

Ранее, впрочем, он утверждал, что не знает, о чем идет речь, и предполагал, что обвинения футболисток - это протест против необходимости носить хиджаб во время соревнований. Однако Халида Попал и нынешний капитан афганской женской сборной Шабнам Мобарез уверяют, что это не соответствует действительности. По словам Мобарез, некоторые футболистки подвергались домогательствам еще в феврале этого года, кода сборная была на сборах в Иордании. "Одна девушка тогда вернулась из комнаты одного афганского тренера очень поздно ночью, - вспоминает Мобарез. - Мы спросили ее, что она там делала так поздно, но она не хотела ничего рассказывать. Позднее она поговорила с моей коллегой Халидой и рассказала, что произошло со многими девушками".

ФИФА начала проверку

В Афганистане жертвам сексуальных домогательств опасно рассказывать о том, что с ними случилось. Домогательства и сексуальное насилие воспринимаются в стране как оскорбление семьи, поэтому жертвы часто вынуждены молчать. Более того, некоторые футболисты и футболистки жалуются, что скандал стал для них своего рода стигмой.

"Из-за внимания со стороны СМИ мы больше не можем ходить на работу или в университет", - сообщила в интервью DW Самиа Хамаси, которая входит в женскую национальную сборную. Она считает, что отчасти в происходящем виновата Халида Попал. По словам Хамаси, экс-капитан национальной сборной, "которая выдвинула эти обвинения, должна приехать Афганистан и идентифицировать девушек, которые подверглись домогательствам, а также самих преступников, чтобы мы могли продолжить нормальную жизнь и ходить с высоко поднятой головой".

В ФИФА заявили, что проверяют обоснованность обвинений в адрес афганских футбольных тренеров и функционеров. В письменном ответе международной федерации на запрос DW говорится, что ФИФА вместе с "авторитетными организациями" изучает ситуацию. От дальнейших комментариев в ФИФА отказались, сославшись на чувствительность темы и необходимость защитить жертв домогательств.

На скандал в афганском футболе также отреагировал президент страны Ашраф Гани, который назвал заявления игроков женской национальной сборной "шокирующими" и поручил генеральной прокуратуре провести проверку. "Любое ненадлежащее поведение в отношении спортсменов - как мужчин, так и женщин - неприемлемо", - подчеркнул Гани.

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