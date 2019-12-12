Что станет с Конституцией России после предложений Путина

Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.
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