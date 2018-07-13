Что стало с НАТО после саммита с Трампом

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

Итальянский взгляд: от Трампа только прическа

А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.