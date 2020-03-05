 Что скрывается за фасадами многоэтажек в некогда образцовом берлинском районе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Что скрывается за фасадами многоэтажек в некогда образцовом берлинском районе

В конце 1970-х годов берлинский район Марцан считался образцом современного градостроения. Сегодня он стал синонимом социальных проблем такого размаха, что о них начали писать романы.

default

Нет-нет, жить она там больше не хочет, говорит Диана Леман (Diana Lehmann), прихлебывая кофе и глядя на своих собак, играющих на лужайке за окном. Она прожила восемь лет в берлинском районе Марцан, но не выдержала и переехала в пригород. По ее словам, после всего, с чем она сталкивается на работе, ей нужна смена обстановки. Но увиденное и услышанное не дает ей покоя. Она заметно волнуется, перечисляя то, с чем имеет дело: алкоголизм, насилие в семье, заброшенные дети... Диана Леман работает в ведомстве по делам молодежи района Марцан и о своей работе написала роман.

160 семей на одного социального работника

У нее на попечении без малого 160 детей, среди них есть и выходцы из бывшего СССР, - у небогатых русскоязычных жителей Берлина панельный район пользуется популярностью. Но их проблемы ничем не отличаются от проблем немецких, - и в этом смысле все несчастные семьи Марцана похожи друг на друга.

Панельные многоэтажки Марцана

Панельные многоэтажки Марцана

Центральная фигура ее романа “Берлин, панели" ("Berlin. Plattenbau") - 15-летняя школьница Лени. И хотя все действующие лица вымышлены, детали особо выдумывать не пришлось. Диана Леман за время работы в ведомстве по делам молодежи вдоволь насмотрелась на заваленные хламом квартиры, пьяных родителей и маленьких детей, в наказание запертых на балконах. Свой роман они писала три года и надеется, что история Лени заставит читателей реже отворачиваться при виде несчастных детей и чаще бить тревогу.

Берлинский Марцан - памятник советской архитектуры

Марцан Дианы Леман - это, примерно как Петербург Достоевского, идеальные кулисы для драм и трагедий. Задуманный отцами-основателями как город-рай, в реальности это клубок социальных проблем, усиленных типовой архитектурой, поощряющей анонимность и безразличие к чужим судьбам.

В 1971 году Восьмой съезд Социалистической единой партии Германии постановил решить жилищный вопрос до 1990 года. Местом реализации проекта выбрали район Марцан на востоке Берлина. Строительство началось в 1977-м и закончилось в конце 1980-х годов. Преобладающая архитектурная форма - типовые панельные многоэтажки, на возведение которых в среднем уходило по 110 дней. Для жителей Берлина, страдавших от нехватки жилплощади и элементарных удобств, типовая квартира с водопроводом и канализацией была настоящим чудом.

За 11 лет в районе было построено 60 тысяч квартир. Марцан был самой крупномасштабной программой жилищного строительства в тогдашней ГДР. Но потом режим рухнул, и те, кто мог себе это позволить, перебрался из панельных домов или ближе к центру, или в зеленые пригороды. Остались те, кто позволить себе ничего этого не мог. Царящую там сегодня атмосферу Диана Леман описывает как "летаргическую безнадегу".

Посреди панельных домов как дома

Диана Леман тоже выросла среди панельных домов - в небольшом городке в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. "Посреди них я чувствую себя как дома", - говорит она. Когда ей было 19 лет, она переехала в Берлин: "Оказавшись в Марцане, я сказала самой себе, что рано или поздно напишу книгу о людях, которые здесь живут".

Берлинский район Марцан считался образцом социалистического градостроительства

Берлинский район Марцан считался образцом социалистического градостроительства

А живут эти люди, в массе своей, на социальные пособия. Работает меньшинство. И местами район напоминает гетто. Диана Леман встречала тинейджеров, которые еще ни разу в жизни не выезжали за пределы Марцана.

Анонимность квартала панельных домов и слоняющиеся без дела подростки - рай для педофилов. Как говорит Диана Леман, родители все реже отпускают своих детей на игровые площадки одних. В результате детские площадки или пустуют, или же дети играют на них под постоянным наблюдением родителей.

Получается, советский архитектурно-социальный эксперимент потерпел крах? Диана Леман не согласна. По ее словам, несмотря на все ужасы, Марцан - очень зеленый и очень живой район, с относительно невысокой преступностью. К тому же районная администрации тратит немалые суммы на благоустройство территории. Но по мнению Дианы Леман - это косметические улучшения, не способные помочь в решении глубоких социальных проблем. В числе приоритетных проектов она называет школы и детские сады. Детским садам не хватает мест, школам - социальных работников. Но благоустройство сейчас в моде, поскольку это более дешевый и эффективный способ произвести впечатление на посторонних.

Диана Леман уверена, что еще больше преступлений против детей остается в тени, потому что дети боятся говорить о насилии со стороны родителей - или говорить им об этом не с кем. "И это одна из причин, по которым я написала книгу", - подчеркивает она.

Смотрите также:

  • Аллея Сталина в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Аллея Сталина в Берлине

    "Готов к труду и защите мира", - написано на плакате, висящем на строительных лесах у здания, воздвигаемого в 1953 году на Аллее Сталина (ныне Карл-Маркс-аллея) в восточном Берлине. Политика и архитектура в ГДР были неотделимы.

  • Столовая на секретном объекте под Дрезденом

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Столовая на секретном объекте под Дрезденом

    При соблюдении строжайшей секретности в 1950-е годы в городке Пирна под Дрезденом был создан центр по разработке и производству авиационных двигателей. Для сотрудников открыли столовую, здание которой было построено в стиле послевоенного модернизма. Сегодня здесь располагаются лофты, которые пользуются высоким спросом.

  • Железнодорожная станция в Потсдаме

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Железнодорожная станция в Потсдаме

    Поскольку западный Берлин находился совсем близко, в ГДР было решено реорганизовать железнодорожное сообщение. Вокруг Берлина построили наружное железнодорожное кольцо, чтобы возить людей из Потсдама и других пригородов на работу в восточный Берлин. В 1958 году в Потсдаме возвели вокзал, но после возведения Берлинской стены в 1961 году он утратил свою функцию.

  • Кинотеатр во Франкфурте-на-Одере

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Кинотеатр во Франкфурте-на-Одере

    В 1950-е годы на месте разрушенного здания, служившего до войны кинотеатром, во Франкфурте-на-Одере построили новый кинотеатр для молодежи. Позже его преобразовали в культурный центр. Здание находилось в эксплуатации до 1998 года.

  • Дом статистики в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом статистики в Берлине

    Этот комплекс зданий под общим названием "Дом статистики" был построен в 1969 году в берлинском районе Митте в качестве штаб-квартиры Государственного центрального управления статистики ГДР. Устремленные ввысь панельные исполины - так же, как и возвышающаяся неподалеку Берлинская телебашня - были призваны символизировать победу социализма.

  • Дом электротехнической промышленности в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом электротехнической промышленности в Берлине

    Дом электротехнической промышленности и Дом путешествий на площади Александрплац в Берлине являли собой типичный пример восточного модернизма, господствовавшего в архитектуре ГДР в 1960-70-е годы. Эти здания стоят там по сей день.

  • Дом путешествий в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом путешествий в Берлине

    До воссоединения Германии в Доме путешествий располагалась главная дирекция туроператора ГДР и главный офис авиакомпании Interflug. У здания оригинальные архитектурные детали - такие, как волнистые чаши и медная чеканка с надписью "Человек преодолевает время и пространство", автор которой - художник Вальтер Вомака. Сегодня Дом путешествий наделен статусом памятника архитектуры.

  • Круглый кинотеатр в Дрездене

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Круглый кинотеатр в Дрездене

    Кинотеатр Rundkino (Круглый кинотеатр) в Дрездене открылся в 1972 году. Это 20-метровое здание цилиндрической формы вмещает два кинозала и считается одним из самых значимых памятников послевоенного модернизма в саксонской столице.

  • Сцена для выступлений на острове Рюген

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Сцена для выступлений на острове Рюген

    Даже не скажешь, что эта эстрада в виде раковины выполнена из бетона. Автор проекта, архитектор Ульрих Мютер, создал произведение, являющееся выдающимся примером восточногерманской курортной архитектуры. Сцена для выступлений находится в городке Засниц на острове Рюген. Она построена в 1988 году и находится сейчас под охраной государства.

  • Жилой микрорайон в Ростоке

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Жилой микрорайон в Ростоке

    А эти причудливые кирпичные жилые дома находятся в Ростоке. Авторы проекта, завершенного в 1987 году, хотели создать нечто характерное для северогерманской архитектуры. И у них это получилось. Все представленные в подборке DW фото вошли в фотоальбом Ханса Энгельса "Архитектура ГДР".

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


Контекст

В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье

Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро. (19.06.2019)  

Чем топят немцы и сколько платят за тепло в своих домах?

Почти половина квартир и частных жилых домов отапливается в ФРГ газом. Но самый экономичный и экологичный способ, подсчитали эксперты, топить древесиной, точнее - опилками или пеллетами. (22.01.2020)  

"Только для немцев": легко ли мигрантам cнять жилье в Германии

Жители ФРГ с миграционными корнями часто сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья. Потенциальному квартиросъемщику могут отказать даже из-за непривычно звучащего имени или фамилии. (30.01.2020)  

Отопление без эмиссии СО2: как немцев побуждают экологично обогревать дома

При общем снижении выбросов СО2 эмиссия углекислого газа в жилищной сфере Германии остается на прежнем высоком уровне. Немецкое правительство решило изменить ситуацию. (25.01.2020)  

Дом в Берлине за 100 евро в месяц

Жилье за 100 евро в месяц, включая плату за интернет и отопление, - настоящая мечта для жителей Берлина. Как выглядит такая конструкция? (03.07.2017)  

В берлинских "Черемушках" открыли свой Skywalk

Смотровая площадка на 70-метровой высоте появилась в берлинском районе Марцан. (29.09.2015)  

Чудеса архитектуры в ГДР

Фотоальбом "Архитектура ГДР". Работы из него - в этой подборке. (05.11.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дефицит жилья в Берлине - как решить проблему?  

Как россиянам продают недвижимость в Берлине  

Церкви, превращенные в квартиры  

Как в Германии решают квартирный вопрос?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера