Что скрывается за фасадами многоэтажек в некогда образцовом берлинском районе

Нет-нет, жить она там больше не хочет, говорит Диана Леман (Diana Lehmann), прихлебывая кофе и глядя на своих собак, играющих на лужайке за окном. Она прожила восемь лет в берлинском районе Марцан, но не выдержала и переехала в пригород. По ее словам, после всего, с чем она сталкивается на работе, ей нужна смена обстановки. Но увиденное и услышанное не дает ей покоя. Она заметно волнуется, перечисляя то, с чем имеет дело: алкоголизм, насилие в семье, заброшенные дети... Диана Леман работает в ведомстве по делам молодежи района Марцан и о своей работе написала роман.

160 семей на одного социального работника

У нее на попечении без малого 160 детей, среди них есть и выходцы из бывшего СССР, - у небогатых русскоязычных жителей Берлина панельный район пользуется популярностью. Но их проблемы ничем не отличаются от проблем немецких, - и в этом смысле все несчастные семьи Марцана похожи друг на друга.

Панельные многоэтажки Марцана

Центральная фигура ее романа “Берлин, панели" ("Berlin. Plattenbau") - 15-летняя школьница Лени. И хотя все действующие лица вымышлены, детали особо выдумывать не пришлось. Диана Леман за время работы в ведомстве по делам молодежи вдоволь насмотрелась на заваленные хламом квартиры, пьяных родителей и маленьких детей, в наказание запертых на балконах. Свой роман они писала три года и надеется, что история Лени заставит читателей реже отворачиваться при виде несчастных детей и чаще бить тревогу.

Берлинский Марцан - памятник советской архитектуры

Марцан Дианы Леман - это, примерно как Петербург Достоевского, идеальные кулисы для драм и трагедий. Задуманный отцами-основателями как город-рай, в реальности это клубок социальных проблем, усиленных типовой архитектурой, поощряющей анонимность и безразличие к чужим судьбам.

В 1971 году Восьмой съезд Социалистической единой партии Германии постановил решить жилищный вопрос до 1990 года. Местом реализации проекта выбрали район Марцан на востоке Берлина. Строительство началось в 1977-м и закончилось в конце 1980-х годов. Преобладающая архитектурная форма - типовые панельные многоэтажки, на возведение которых в среднем уходило по 110 дней. Для жителей Берлина, страдавших от нехватки жилплощади и элементарных удобств, типовая квартира с водопроводом и канализацией была настоящим чудом.

За 11 лет в районе было построено 60 тысяч квартир. Марцан был самой крупномасштабной программой жилищного строительства в тогдашней ГДР. Но потом режим рухнул, и те, кто мог себе это позволить, перебрался из панельных домов или ближе к центру, или в зеленые пригороды. Остались те, кто позволить себе ничего этого не мог. Царящую там сегодня атмосферу Диана Леман описывает как "летаргическую безнадегу".

Посреди панельных домов как дома

Диана Леман тоже выросла среди панельных домов - в небольшом городке в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. "Посреди них я чувствую себя как дома", - говорит она. Когда ей было 19 лет, она переехала в Берлин: "Оказавшись в Марцане, я сказала самой себе, что рано или поздно напишу книгу о людях, которые здесь живут".

Берлинский район Марцан считался образцом социалистического градостроительства

А живут эти люди, в массе своей, на социальные пособия. Работает меньшинство. И местами район напоминает гетто. Диана Леман встречала тинейджеров, которые еще ни разу в жизни не выезжали за пределы Марцана.

Анонимность квартала панельных домов и слоняющиеся без дела подростки - рай для педофилов. Как говорит Диана Леман, родители все реже отпускают своих детей на игровые площадки одних. В результате детские площадки или пустуют, или же дети играют на них под постоянным наблюдением родителей.

Получается, советский архитектурно-социальный эксперимент потерпел крах? Диана Леман не согласна. По ее словам, несмотря на все ужасы, Марцан - очень зеленый и очень живой район, с относительно невысокой преступностью. К тому же районная администрации тратит немалые суммы на благоустройство территории. Но по мнению Дианы Леман - это косметические улучшения, не способные помочь в решении глубоких социальных проблем. В числе приоритетных проектов она называет школы и детские сады. Детским садам не хватает мест, школам - социальных работников. Но благоустройство сейчас в моде, поскольку это более дешевый и эффективный способ произвести впечатление на посторонних.

Диана Леман уверена, что еще больше преступлений против детей остается в тени, потому что дети боятся говорить о насилии со стороны родителей - или говорить им об этом не с кем. "И это одна из причин, по которым я написала книгу", - подчеркивает она.

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