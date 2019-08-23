Что сказали политики из Восточной Европы о манипулировании историей

К 75-летию окончания Второй мировой войны политики из Восточной Европы выступили с заявлениями против искажения истории. DW об основных тезисах посланий, которые могут понравиться не всем.
Накануне 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую отмечают 8 мая, лидеры и министры иностранных дел нескольких восточноевропейских стран выступили с тремя похожими по содержанию посланиями. Речь идет о совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии и Литвы, гостевой статье министров иностранных дел этих же стран и Украины, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, а также заявлении глав МИДов стран Балтии и их коллег из США, Болгарии, Чехии, Словакии, Румынии, Польши и Венгрии. Некоторые формулировки во всех трех текстах очень похожи, а в одном из них напрямую говорится об "агрессии" России по отношению к странам-соседям. DW пересказывает основные тезисы, содержащиеся в заялениях политиков.
Президенты стран Балтии: Два диктатора разделили Европу
Представители стран Балтии - единственные, кто подписал все три текста, что не удивительно, поскольку основной посыл касается судьбы их народов. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы в своем заявлении отмечают, что "конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза".
Авторы пишут о секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа между СССР и нацисткой Германией, при помощи которых "два безжалостных диктатора - Гитлер и Сталин - разделили Европу на сферы влияния", а после начала Второй мировой войны в 1939 году СССР "оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию". После войны СССР использовал против них "подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль", сказано в заявлении. При этом авторы благодарят США за "политику непризнания" "советской оккупации", которая завершилась для них с распадом СССР.
"Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", - отмечается в тексте. При этом лидеры стран Балтии отвергают "идею сфер влияния" и выступают за "уважение территориальной целостности всех суверенных государств".
Главы МИД США и Восточной Европы: Мы готовы к диалогу
Похоже по структуре и посылам и совместное заявление, подписанное госсекретарем США Майклом Помпео и его коллегами из девяти стран Восточной Европы, которые также являются членами ЕС и НАТО. Там сказано, что конец войны в Европе "не принес свободу всей Европе", что "балтийские страны были нелегально оккупированы и аннексированы и что, железная хватка в отношении других плененных народов осуществлялась Советским Союзом преимущественно при помощи военной силы, репрессий и идеологического контроля". Упомянув о движении "Солидарность" в Польше, событиях 1956 года в Венгрии и некоторых других, вплоть до падения Берлинской стены, авторы называют их "важными этапами" на пути к "свободе и демократии в Европе".
"Сегодня мы вместе стремимся к сильной и свободной Европе, в которой доминируют права человека, демократия и верховенство права, - отмечается далее в заявлении. - Будущее должно быть основано на исторических фактах и справедливости для жертв тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу с теми, кто заинтересован в приверженности этим принципам. Манипулирование историческими событиями, которые привели к Второй мировой войне и разделению Европы после ее окончания, представляет собой вызывающую сожаление попытку фальсифицировать историю".
Заявление завершается призывом ко всем странам соблюдать "международное право и нормы, включая суверенитет и территориальную целостность всех стран". Авторы также призывают отвергнуть "концепцию сфер влияния" и поддержать "равенство всех суверенных стран".
Главы МИД стран Балтии и Украины: Против манипуляций с историей
В гостевой статье глав МИДов стран Балтии и Украины в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung не только повторяются тезисы двух других заявлений, но и озвучиваются новые. Так, авторы сожалеют, что после Второй мировой войны "перед судом предстал только нацистский режим и его идеология", а "Советский Союз под руководством его не менее тоталитарной Коммунистической партии стал - как победитель в войне - постоянным членом Совета безопасности ООН". Министры пишут о "жестоком советском режиме", обвиняют его в "присвоении поступков миллионов солдат-союзников и солдат Красной армии, которая была многонациональной" и называют "неприемлемыми советские и российские усилия, направленные на умаление страдания и роли других народов в окончании войны".
Далее авторы призывают не забывать, что Советский Союз, как они считают, "вступил во Вторую мировую войну в 1939 году в качестве союзника нацисткой Германии", и упоминают секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Они осуждают "все попытки оправдать пакт тем, что он в свое время считался неизбежным и стратегически оправданным".
СССР, как сказано в статье, "оккупировал и аннексировал" страны Балтии, а их народам "долгие годы борьбы не принесли свободы и процветания. Они принесли политические репрессии и принудительные депортации. Движения сопротивления были жестоко подавлены Советским Союзом". В этом месте в тексте впервые упоминается Украина: "Большинство украинцев разделило эту судьбу". Авторы пишут, что их страны обрели свободу и "восстановили независимость" только с падением Берлинской стены и развалом СССР.
На фоне этого министры сожалеют, что "уже через несколько десятилетий после распада СССР стали очевидцами новых попыток России приукрасить Сталина и его правление, игнорировать нарушения прав человека и построить режим во главе со всемогущим лицом. Мы наблюдаем сейчас новое стремление разделить Европу на тайные сферы интересов, аннексировать территории суверенных стран, бессовестно использовать насилие". В качестве примеров в тексте названы "агрессии" против Грузии в 2008-м и Украины в 2014 году, в ходе которых "Россия нарушила многие международные соглашения". Наконец, министры критикуют Москву за "превращение культа Второй мировой войны в инструмент манипуляций". По их мнению, "Кремль создает много исторических мифов и одновременно отрицает неприятные исторические факты". В итоге авторы призывают, чтобы память о войне и ее жертвах "служила нам предупреждением".
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