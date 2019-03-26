Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter

Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.
Социальные сети становятся фигурантами расследований, проверок и судебных дел по всему миру. Но в претензиях к ним в РФ и на Западе есть ощутимая разница, считает Александр Плющев. (29.03.2019)
Пока российские пользователи боятся остаться без Facebook, у самой большой в мире социальной сети есть неприятности куда серьезнее - и в Европе, и в США. Подробности - у DW. (28.03.2019)