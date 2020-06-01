Что происходит в США после гибели Джорджа Флойда (фотогалерея)

Гибель темнокожего американца от рук белого полицейского вызвала в США волну протестов, приведших к беспорядкам. Как это было и что происходит в стране сейчас? Смотрите фотогалерею.
Смотрите также:
Убийство Джорджа Флойда вновь стало свидетельством того, что в США глубоко укоренилась дискриминация афроамериканцев. Америка должна положить этому конец, считает Дженифер Гонсалес. (01.06.2020)
Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране после гибели Джорджа Флойда "внутренним терроризмом" и заявил, что готов прибегнуть к помощи вооруженных сил для их пресечения. (02.06.2020)
Джордж Флойд умер в результате действий сотрудника полиции, душившего его. Об этом свидетельствуют официальные результаты вскрытия тела. (02.06.2020)
Жестокость полиции и демонстрантов в отношении журналистов, освещающих протесты в США после гибели афроамериканца, вызвана риторикой президента Трампа, который демонизирует СМИ, считают правозащитники. (01.06.2020)
Из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, в округе Фултон (штат Джорджия) и Портленде (Орегон) введен режим ЧС. В Миннесоте задействованы 1700 солдат нацгвардии. (30.05.2020)