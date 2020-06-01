Что происходит в США после гибели Джорджа Флойда (фотогалерея)

Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

"Прекратить полицейское насилие"

Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.