Что принесет "Брекзит" в отношения Лондона с Москвой, Киевом и Минском

Великобритания прекращает быть членом Евросоюза 31 января. Хотя Россию, Украину или Беларусь это событие затронет намного меньше, чем ЕС, "Брекзит" все равно будет иметь практическое значение и для этих стран. DW рассказывает, что следует знать о последствиях выхода Великобритании.

Переходный период"Брекзита"

На следующий день после "Брекзита" мало что изменится, ведь с 1 февраля по 31 декабря 2020 года будет действовать переходный период. Все это время в Великобритании будет продолжать действовать законодательство ЕС, правда, с некоторыми исключениями. Основное отличие будет состоять в том, что Лондон больше не сможет принимать участие в принятии решений в Евросоюзе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Если обе стороны согласятся, переходный период можно будет продлить на один или два года. Впрочем, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хочет продления. Основные изменения наступят после окончания переходного периода.

Поездки в Великобританию

В вопросе поездок в Великобританию изменения не ожидаются ни для граждан России или Беларуси, ни для граждан Украины или Грузии, для которых действует безвизовый режим с ЕС. Как известно, Великобритания в Шенгенскую зону не входит, и на нее не распространялось действие безвиза.

Санкции в отношении России

Карикатура Сергея Елкина о санкциях

Евросоюз с 2014 года ввел ряд санкций в отношении России в связи с аннексией ею украинского полуострова Крым и другие действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, выражающиеся в поддержке пророссийских сепаратистов на востоке страны. Речь идет о секторальных, экономических и персональных санкциях. Россия, в свою очередь, ввела запрет на ввоз ряда пищевых продуктов из ЕС.

Кроме того, в октябре 2018 года Евросоюз одобрил режим санкций за применения химоружия. Эти меры предусматривают запрет на въезд в ЕС а также заморозку активов на территории Евросоюза для четырех граждан России, подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

На протяжении переходного периода Лондон будет следовать санкционной политике ЕС. После его завершения он сможет самостоятельно вводить или отменять ограничительные меры. Для этого британский парламент принял Закон о санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег (The Sanctions and Anti-Money Laundering Act). Этот документ предоставил дополнительные полномочия британскому правительству вводить новые санкции. Он вступит в силу после "Брекзита".

Ранее в правительстве в Лондоне заявляли, что планируют координировать санкционную политику с ЕС. Это имеет смысл, ведь ограничения тем более эффективны, чем больше стран их применяют.

Уже сейчас Лондон в вопросе санкций пошел дальше, чем Брюссель. Ведь в закон 2018 года внесли так называемую поправку Магнитского, предусматривающую возможность запрещать въезд и замораживать активы лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека во всем мире. В ЕС лишь пока думают, вводить ли режим санкций за нарушения прав человека. Российский юрист Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 миллионов долларов, был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. В США в 2012 году был принят "акт Магнитского", предусматривающий персональные санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека в России. В 2016 году он был заменен на новый, с глобальным действием. Новый закон позволяет властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека. С тех пор ряд других стран приняли подобные законы.

Торговля с Великобританией

До конца 2020 года Великобритания останется частью общего общего рынка

В торговле после 31 января также ничего не изменится, потому что Великобритания на переходный период останется частью общего рынка ЕС. После этого в торговле Соединенного Королевства с другими странами автоматически начнут действовать правила Всемирной торговой организации. Именно по ним идет торговля между ЕС и Россией, а также Беларусью, так что для этих стран все останется по-старому.

Другой будет ситуация для Украины, Грузии и Молдавии, у которых с ЕС зона свободной торговли. Для того, чтобы она продолжила действовать с Великобританией, нужно отдельное соглашение. Такой документ Лондон уже подписал с Тбилиси в октябре 2019 года. Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в значительной мере повторяет соглашение об ассоциации Грузии с ЕС и включающет в себя положение о свободной торговле.

По данным британского правительства, консультации о подобном соглашении с Украиной продолжаются. Ни с Россией, ни с Беларусью переговоров Великобритания не ведет.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил корреспонденту DW, что консультации по экономической части соглашения почти завершены. По его словам, открытыми остались лишь несколько сельскохозяйственных товарных позиций, по которым договоренности еще нет. Консультации по политической части только начались, первый раунд прошел 14-15 января. "Идея состоит в том, чтобы повторить соглашение об ассоциации (с ЕС. - Ред.) настолько, насколько это возможно", - добавил Качка. Он заверяет, что заключить соглашение возможно в ближайшие недели или месяцы, после чего его можно будет ратифицировать до конца года. "При любых обстоятельствах, оно вступит в силу 1 января, потому что де-факто уже готово", - отметил он.

Для Киева побочным эффектом "Брекзита" станет фактическое увеличение квот на беспошлинный украинский экспорт в Европу. "Еврокомиссия не считает нужным изменять существующие тарифные квоты или правила происхождения", - отметил источник DW в Брюсселе. Качка подтвердил, что квоты, действующие сейчас для 28 стран ЕС, останутся в том же объеме для 27 стран. А в придачу к этому Украина получит отдельные квоты на британский рынок: "Мы не кичимся этим, но де-факто это так", - отметил представитель украинского правительства.

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