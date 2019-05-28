Что общего у журналистов в России, Беларуси и Турции

Дискуссия о взаимоотношениях политики и СМИ на проходящей в Бонне конференции Global Media Forum, организованной Deutsche Welle, началась с представления российского участника, который не смог на нее приехать. Леонид Волков, соратник оппозиционера Алексея Навального, который должен был выступить на форуме, с 22 мая находится под арестом в Москве. Суд признал его виновным за YouTube трансляцию акции протеста против пенсионной реформы, которая состоялась в сентябре прошлого года, и приговорил к 20 суткам административного ареста.

Тем не менее политику все же удалось поприветствовать участников форума. Узнав о решении суда, он записал для них видеообращение, которое было показано в начале работы панели. "Если вы смотрите это видео, это значит, что я, к сожалению, не могу присутствовать на Global Media Forum, - начал Волков свое обращение. - Жаль, что мне не удалось приехать. Но я думаю, что эта история сама по себе очень важна, чтобы лучше понять, как СМИ и политика связаны друг с другом". Он призвал участников форума "продолжать борьбу за свободу СМИ и свободу политического выражения".

Что сближает журналистов в России и Турции

Свобода слова и взаимоотношения политиков и масс-медиа стали центральными темами в ходе панели, которая во вторник, 28 мая, открыла второй день Global Media Forum. Другие участники дискуссии, которым, в отличие от Волкова, удалось на ней поприсутствовать, тоже знают об этой проблеме не понаслышке. "После обращения господина Волкова нет необходимости что-то еще объяснять. Такова ситуация в таких странах, как Россия и Турция", - подчеркнул бывший главный редактор турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар.

Леонид Волков из-за ареста не смог приехать на GMF

Сам Дюндар с 2016 года живет в Германии, где ему предоставлен личный охранник. Ему пришлось эмигрировать после того, как власти Турции приговорили его к пяти годам заключения за разглашение государственной тайны. В 2015 году, возглавляя редакцию Cumhuriyet, он опубликовал репортаж, в котором утверждалось, что спецслужбы Турции поставляли на грузовиках оружие в Сирию. На родине его также обвиняют в организации протестов в Стамбуле в 2013 году.

"Это цена, которую нам приходится платить, чтобы защищать правду в таких странах, как Россия и Турция", - заявил Дюндар на форуме. Журналист добавил, что ему очень хорошо знакома ситуация, в которой оказался Леонид Волков: он сам, находясь в тюрьме, "отправлял послания западному миру с просьбой о поддержке". До начала суда по делу о разглашении гостайны Дюндар три месяца провел в заключении.

Контролируемые СМИ - "злейшие враги" независимых журналистов

По словам журналиста, более 150 его коллег в Турции находятся за решеткой в связи со своей профессиональной деятельностью. Он также подчеркнул, что власти страны сделали все возможное, чтобы взять СМИ под контроль. "Теперь между властями и СМИ нет противоречий", - отметил Дюндар. По эго словам, власти контролируют 90 процентов СМИ в Турции, поэтому "СМИ стали злейшим врагом" независимых журналистов.

Бывший главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар на GMF

В одном ряду с Россией и Турцией по условиям для работы независимых журналистов находится и Беларусь. В этом году она оказалась на 153 месте в рейтинге свободы прессы, который ежегодно выпускают "Репортеры без границ". Всего в этом рейтинге 180 стран. Россия находится в нем не намного выше Беларуси - на 149 месте, Турция - на четыре позиции ниже - на 157-м.

Медиаконсультант из Беларуси Галина Малишевская, которая тоже участвовала в дискуссии, подчеркнула, что проблема независимых журналистов в Беларуси состоит не только в притеснении со стороны властей, но и с тем, что журналистам все чаще приходится конкурировать с блогерами. "Социальные СМИ стали новым каналом информации, и проблема состоит в том, что мы пытаемся определить свою новую роль в Беларуси и в СМИ в целом, поскольку наша власть как масс-медиа состояла в монополии на информацию", - рассказала Малишевская. По ее словам, свобода выражения мнений в Беларуси возможна только через социальные сети, в то время как свободы прессы в стране не существует.

Общество как никогда нуждается в хороших журналистах

"Социальные сети - это для нас единственная возможность дышать", - констатировал Джан Дюндан, говоря о своих коллегах в Турции. Впрочем, публикации турецких журналистов в соцсетях тоже могут обернуться против них. К примеру, посты Дюндана были использованы следователями в качестве доказательств того, что в 2013 году он призывал к общественным беспорядкам.

Однако не только в России, Беларуси и Турции свобода слова постоянно нарушается. Эта проблема остро стоит и в некоторых странах Европы. В подтверждение этому в ходе дискуссии был показан короткий фильм о том, как власти пытаются контролировать работу журналистов в европейских странах - Венгрии, Польше и Словакии.

Более того, в условиях цифровизации многие политики сами стали пользоваться социальными сетями, чтобы транслировать свою точку зрения, указали участники дискуссии. Однако это не значит, что общество больше не нуждается в профессиональных журналистах, полагает Георг Масколо (Georg Mascolo), возглавляющий совместный отдел исследований немецких медиакомпаний NDR и WDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

"Я бы вернулся к изначальной идее и концепции журналистики, которая всегда состояла в том, чтобы передавать новости, объяснять контекст и докапываться до тех вещей, которые политики хотят скрыть, - признался Масколо. - Есть ли необходимость в качественной журналистике, которая могла бы выполнять эту роль? Абсолютно. Возможно, больше, чем когда-либо".

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