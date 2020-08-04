Что обещают кандидаты в президенты Беларуси в своих программах

Кандидаты в президенты Беларуси - лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, нынешний глава государства Александр Лукашенко, его главный противник домохозяйка и символ протестов Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Громада" Сергей Черечень - опубликовали 4 августа свои предвыборные программы. До этого они выступили с телеобращениями, а Лукашенко обратился к народу и парламенту с посланием. Основные тезисы программ, а также то, во что они могут вылиться, для DW проанализировали белорусские эксперты.

Лукашенко намекает элитам на признание их статуса

Политический обозреватель Виталий Цыганков считает, что программы кандидатов кардинально расходятся - действующий президент в целом выступает за то, чтобы все "оставить как есть", его оппоненты сулят перемены. Как отметил Цыганков в интервью DW, нынешняя программа Лукашенко, баллотирующегося уже на шестой срок, короче пяти предыдущих, не концептуальна и не очень конкретна. "Единственная конкретная вещь - обещание за следующий срок повысить среднюю зарплату в два раза. Именно оно вызвало больше всего иронических и критических замечаний в социальных сетях", - констатирует обозреватель.

Александр Лукашенко выступает с посланием к народу и парламенту, 4 августа

Выступая с посланием, Лукашенко заверил, что "если обществу нужны перемены, то они будут". В его же программе сказано, что "наши реформы - это улучшение того, что создано". В этой связи Цыганков напомнил, что накануне предыдущих выборов аналитики указывали на неизбежность реформ в Беларуси (в первую очередь, в экономике), исходя из того, что у Александра Лукашенко просто нет другого выхода. Но ничего такого не произошло, и сейчас Лукашенко прямо говорит, что никаких реформ не будет, поскольку "они могут принести только развал страны".

Тем не менее в послании прозвучал намек на политическую реформу. Президент пообещал, что в ближайшие пять в Беларуси появится новая конституции, в которой будут перераспределены полномочия ветвей власти. Руководитель вильнюсского Агентства социальной и политической экспертизы Валерия Костюгова обратила внимание DW на то, что данное высказывание противоречит его предвыборной программе.

"Лукашенко это произнес для этих двух с половиной тысяч, которых отобрали, чтобы они послушали его послание. Думаю, что это такое эмоциональное убеждение, которым он и прежде пользовался. Но он все же понимает, что надо укреплять все институты власти, надо дать элитам какое-то право быть именно элитами, а не просто назначенными людьми", - поянила Костюгова. Впрочем, по ее выражению, это "обещание дано под страхом того, что элиты могут предать Лукашенко".

Программа Тихановской: честные выборы через полгода

Светлана Тихановская на митинге в Минске, 19 июля

И Цыганков, и Костюгова полагают, что нет особого смысла обсуждать обнародованную программу Светланы Тихановской. У нее простое и ясное послание: нужно просто поменять президента, провести через полгода честные и свободные выборы, допустив к ним всех желающих, в том числе несправедливо осужденных, добавляет Костюгова.

"Тихановская вынуждена была написать программу каких-то социальных и экономических перемен, изложить свое отношение к ним. Но имеет ли смысл это обсуждать, если фактически она идет как кандидат, который главной своей задачей видит приход к власти для того, чтобы в течение полугода провести свободные и демократические выборы?", - задает риторический вопрос Цыганков.

Программы Дмитриева и Черечня - обмен идеями

Поскольку борьба за победу в нынешней кампании разворачивается, вероятнее всего (независимой социологии нет), между Лукашенко и Тихановской, программы остальных кандидатов, продолжает Виталий Цыганков, глубоко анализировать "непрактично", но "они имеют право на существование как обмен идеями". По словам политобозревателя, эти документы подготовлены вполне профессионально.

Андрей Дмитриев

При этом он отметил некоторый парадокс: судя по тексту программы, Андрей Дмитриев должен быть левоцентристом, а социал-демократ Сергей Черечень - скорее консерватором: "Его программа более ориентирована на предпринимателей, на раскрытие возможностей бизнеса".

Валерия Костюгова согласна, что эти две программы имеют факультативное значение. В размытости идеологических позиций она не видит ничего особенного, так как это является отражением "мировой тенденции взаимной конвергенции в прошлом ясно очерченных позиций правых и левых, консерваторов и реформаторов".

Канопацкая в роли националиста

Все пять кандидатов в президенты Беларуси - русскоязычные, но, по мнению экспертов, предвыборная программа Анны Канопацкой рассчитана на национально ориентированных избирателей.

Анна Канопацкая

Экс-депутат обещает расторжение Договора о создании Союзного государства Беларуси и России, выход Минска из ОДКБ, а также радикальные реформы с введением института частной собственности на землю.

По словам Цыганкова, такая программа могла бы быть у серьезных кандидатов от оппозиции на прошлых выборах, например у Александра Милинкевича, но эта серьезная националистическая программа предложена кандидатом, который вызывает больше всего претензий и нелюбви как раз у избирателей, поддерживающих белорусских националистов.

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