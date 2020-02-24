Что нужно знать о суде над Джулианом Ассанжем

Суд Лондона 24 февраля открыл слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. В чем обвиняют Ассанжа и удастся ли ему избежать экстрадиции? DW собрала основные факты, касающиеся этого дела.

В чем обвиняют Ассанжа?

48-летнего австралийца, основателя интернет-платформы Wikileaks Джулиана Ассанжа в США хотят судить за шпионаж, взлом компьютеров Пентагона, разглашение секретной информации. Всего 18 пунктов обвинения, которые суммарно грозят 175 годами тюремного заключения. В 2010 году Wikileaks опубликовал 500 тысяч секретных документов о военных операциях США в Ираке и Афганистане.

Американские военные в Ираке (фото из архива)

Среди опубликованных документов были материалы о военных преступлениях, совершенных американскими военнослужащими, в частности, видео, в котором показано, как в 2007 году во время атаки вертолета армии США в Багдаде были убиты 11 человек, среди которых большинство не имели отношения к повстанцам, а двое были журналистами.

Кроме того, в 2011 году Wikileaks опубликовала четверть миллиона секретных депеш американских послов, сделав достоянием общественности внутреннюю кухню американской дипломатии. Именно тогда стало известно, что Агентство национальной безопасности США шпионило в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель. США считают Джулиана Ассанжа врагом государства.

Кто помогал Ассанжу собирать информацию?

Одним из важнейших источников для Wikileaks являлся служивший под Багдадом старший ефрейтор Брэдли Мэннинг. Он загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых шла речь о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их Wikileaks.

Челси Мэннинг

В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013 года приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси. В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы. После освобождения Мэннинг вновь несколько раз была взята под стражу из-за отказа в даче показаний большому жюри.

Где находился Ассанж до суда?

В декабре 2010 года в Стокгольме был выдан ордер на ареста Ассанжа. В Швеции его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах двух женщин. Британская полиция арестовала Ассанжа по запросу Швеции. Но он отказался ехать в Стокгольм, заявив, что опасается экстрадиции или незаконной выдачи в Соединенные Штаты. В 2012 году Джулиан Ассанж не явился в суд Великобритании, где должен был быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там семь лет.

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне (фото из архива)

В апреле 2019 года суд признал Ассанжа виновным в неявке на заседание семилетней давности, и тогда власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать его. 1 мая 2019 года основателя Wikileaks отправили в тюрьму строгого режима Белфест возле Лондона на 50 недель. В ноябре 2019 года прокуратура в Швеции закрыла дело в отношении Ассанжа за отсутствием доказательств.

В каком состоянии находится Ассанж?

Состояние здоровья Ассанжа, находящегося в тюрьме, по словам его адвокатов, внушает серьезные опасения. Основатель Wikileaks страдает от последствий семилетнего вынужденного нахождения на территории посольства Эквадора. Там он жил вместе с котом в комнате площадью в 20 квадратных метров, в одном из офисных помещений посольства. Контакт с внешним миром мужчина поддерживал по телефону и с помощью компьютера. Ассанжу все это время нельзя было покидать посольство.

Сейчас более 120 врачей и психологов требуют прекратить "психологические пытки и медицинскую небрежность" в отношении основателя платформы Wikileaks. Об этом говорится в воззвании экспертов, опубликованном британским медицинским журналом The Lancet. Если 48-летний разоблачитель умрет, это будет означать, "что его замучили пытками до смерти", указывают авторы письма.

Удастся ли Ассанжу избежать экстрадиции?

В течение недели после начала суда в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США стороны должны представить свои вступительные аргументы, после чего слушания будут прерваны до 18 мая, когда должны быть оглашены доказательства обеих сторон. Далее, скорее всего, последует апелляция проигравшего участника процесса. Между тем у Ассанжа нет доступа к его американским адвокатам. Его британский адвокат также жалуется на то, что ему не дают необходимого времени для ознакомления с деталями дела и общением с подзащитным.

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