Что нужно знать о новых законопроектах Конгресса США по России

Америка снова напоминает России о том, что не забыла ни попытку вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, ни аннексию Крыма пять лет назад, ни продолжающуюся войну в Донбассе, ни другую "злонамеренную деятельность" Кремля. Правильнее сказать - этого не забыла Палата представителей Конгресса США, в которой с недавних пор доминируют демократы.

Нижняя палата американского парламента приняла во вторник, 12 марта, сразу четыре документа, касающиеся России - три законопроекта и одну резолюцию. Они получили поддержку и республиканцев, что дает основания ожидать принятия, по крайней мере некоторых из них, верхней палатой - Сенатом, где большинство у республиканцев. Затем документы пойдут на подпись президенту Дональду Трампу, но когда это случится и случится ли вообще - неизвестно.

США не признают Крым российским

Самый короткий и, на первый взгляд, самый безобидный документ - законопроект о непризнании "де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". При этом резолюция содержит стандартную оговорку о том, что за президентом сохраняется право в случае необходимости, если этого потребуют интересы национальной безопасности, временно приостанавливать действие этой нормы.

Появление такого законопроекта не совсем понятно, поскольку никто из руководства США пока не намекал на возможность признания Крыма российским. Возможно, американские законодатели решили сыграть на опережение, помня о том, как кандидат в президенты Трамп, отвечая журналисту, сказал, что "рассмотрит" этот вопрос, хотя ничего не обещал.

Санкции по "закону Магнитского" - за убийство Немцова

В отличие от предыдущих документов по России, принятых Конгрессом, на этот раз санкции упоминаются лишь в рекомендательной резолюции, которая призывает расследовать убийство в феврале 2015 года российского оппозиционного политика Бориса Немцова и привлечь к ответственности лиц, причастных к этому преступлению .

Борис Немцов (фото их архива)

В тексте резолюции Палата представителей "осуждает Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов и сокрытие убийства Бориса Немцова". Законодатели призывают Белый дом поднимать вопрос о наказании организаторов убийства в ходе любых контактов с Москвой и поддерживают попытки его расследования, предпринимаемые парламентскими ассамблеями ОБСЕ и Совета Европы.

В пятом пункте резолюции депутаты призывают главу Госдепа и министра финансов США, руководствуясь "законом Магнитского", определить круг лиц, которых они посчитают причастными к убийству Немцова, и ввести против них санкции - заморозить счета и отказать в визах в США. Наконец, руководителя Госдепа призывают подготовить для Конгресса доклад об обстоятельствах убийства Немцова и причастных к нему лицах.

Кремль, да не тот

Необходимость подготовки специальных докладов - один из основных конкретных инструментов принятых Палатой представителей резолюции и трех законопроектов. Один из них озаглавлен как KREMLIN Act ("Кремлевский законопроект"). На самом деле за "Кремлем" скрывается аббревиатура, которую можно перевести как "Законопроект о минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей". В нем констатирует, что "Россия продолжает использовать информационное оружие", вмешивается в жизнь Запада и "подрывает демократические системы".

Владимир Путин

Это названо угрозой США и их союзникам, но при этом отмечено, что "у разведывательного сообщества США нет полного понимания политических намерений" таких действий России, а "это важно" для адекватного ответа со стороны Вашингтона. Иными словами, американские законодатели не до конца понимают цели президента Путина. Помочь разобраться должен глава всех американских разведслужб Дэн Коутс.

Законопроект обязывает Коутса в течение 90 дней после вступления документа в силу представить доклад, посвященный нескольким вопросам. Среди них - что стоит за российскими военными учениями, в ходе которых отрабатываются сценарии против членов НАТО, а также какова реакция руководства РФ на усиление восточного фланга альянса и размещение там американских войск. При этом в законопроекте подчеркивается, что намерения Вашингтона носят оборонительный характер, что США "не стремятся быть врагом России", а последний пункт предписывает описать в докладе "сферы возможного сотрудничества с Россией".

Узнать все о состоянии Путина и его окружения

Самый потенциально опасный для российских властей законопроект - "О прозрачности в отношении Владимира Путина" - направлен лично против президента России. Авторы ссылаются на данные американских разведслужб о том, что хозяин Кремля "отдал приказ" о проведении кампании с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, напоминают о ситуации в Украине и Сирии, а также нарушении Москвой ДРСМД.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс

Конгресс, как отмечается в законопроекте, предлагает американской разведке "выделять больше ресурсов для раскрытия ключевых сетей, которые использует коррумпированный политический класс в России с целью спрятать украденные им деньги". Президенту США советуют "прижать использование Россией секретных финансовых каналов" по принципу, как это было сделано в банковской сфере после терактов 11 сентября.

Кроме того, предлагается сделать больше "для раскрытия коррупции Владимира Путина, чье нечестное богатство - самый мощный символ коррупционной природы его правительства". Конкретно депутаты Палаты представителей предписывают тому же главе разведслужб Коутсу в течение 180 дней после вступления закона в силу предоставить комитетам Конгресса доклад "о личном состоянии президента России Владимира Путина", включая стоимость и источники доходов его самого и членов его семьи, а также инвестиции, банковские счета и другие активы.

Кроме президента и его близких в докладе должны быть описаны состояния "самых важных российских политических фигур высшего уровня и олигархов", которые непосредственно занимаются "коррумпированными действиями" Путина.

Новые законопроекты опережают старые

Это положение законопроекта перекликается с пока самым жестким из вступивших в силу законов о санкциях США против России - CAATSA, принятом в 2017 году. В нем речь шла о выявлении состояний, банковских счетов и других активов олигархов, связанных с Путиным. Как признают наблюдатели, тот законопроект пока выполняется лишь отчасти. Более того, некоторые попавшие под санкции олигархи, в частности, Олег Дерипаска, в начале 2019 года были частично из-под них выведены.

На этом фоне появление целой серии громких, но при детальном рассмотрении не очень болезненных для России законопроектов выглядит как попытка американских законодателей компенсировать отсутствие жесткого давление на Россию со стороны администрации Трампа все новыми своими инициативами. При этом новые законопроекты готовятся все быстрее и ставятся на голосование прежде ранее внесенных, например представленного в феврале законопроекта о "санкциях из ада". Его дальнейшая судьба остается неясной.

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