Палата представителей США одобрила три связанных с Россией законопроекта

Законопроект о непризнании суверенитета России над аннексированным Крымом одобрен Палатой представителей Конгресса США, где большинство принадлежит представителям Демократической партии, при 427 голосах "за" и одном "против", сообщается во вторник, 12 марта, в официальном микроблоге Twitter пресс-службы Палаты представителей.

Согласно законопроекту, "политика США заключается в непризнании суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами". Если этот документ одобрит Сенат, большинство в котором сохраняют республиканцы, он может быть отправлен на подписание президенту США Дональду Трампу.

В тот же день Палата представителей одобрила также законопроект под названием KREMLIN Act, что можно перевести как "кремлевский законопроект", однако это аббревиатура, которая расшифровывается как "Законопроект о минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей" ("Keeping Russian Entrapments Minimal and Limiting Intelligence Networks Act"). Документ требует от главы национальной разведки США Дэна Коутса в течение 90 дней подготовить отчеты о том, что нынешнее руководство РФ намерено предпринять в случае конфликта с НАТО, как оно может реагировать на усиление влияния США и НАТО в Восточной Европе, а также какими слабостями США может воспользоваться.

Разведка США должна раскрыть доходы Путина

Кроме того, Палата представителей одобрила законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина", требующий от разведывательного сообщества США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России. "Владимир Путин и его коррумпированные союзники стремятся ослабить демократию во всем мире, укрепляя политический контроль неэтичными методами, и они должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - заявила представительница Республиканской партии Элиза Стефаник, инициировавшая законопроект вместе с демократом Валом Демингом.

Ранее члены Палаты представителей призвали власти России позволить провести беспристрастное расследование убийства Бориса Немцова и сотрудничать по этому делу с ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

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