Что не так с выплатами медикам РФ за COVID-19

По данным министерства здравоохранения России, по всей стране с коронавирусом сейчас борются более 110 тысяч врачей и свыше 240 тысяч человек среднего медперсонала, включая фельдшеров и водителей скорой помощи. Многие из них сами заражаются коронавирусом, более 150 человек уже погибли. И президент Путин, и чиновники в один голос называют врачей героями, предлагают учредить специальные награды тем, кто спасал людей от коронавируса. Однако на деле медицинские работники чуть ли не с боем пытаются получить надбавки за опасную работу. Эти надбавки им пообещали 8 апреля, но многие эти деньги до сих пор не видели.

Сколько врачи получили за борьбу с коронавирусом

28-летняя Елена Малышева - фельдшер на скорой помощи во Владимире - вместе с коллегами работает на вызовах по COVID с самого начала пандемии. Где-то диагноз пациента подтверждался анализом, а где-то о коронавирусе можно только догадываться по симптомам, да и то - не всегда. В марте-апреле Елена с коллегами боролась за то, чтобы на каждый подозрительный вызов им выдавали СИЗ (средства индивидуальной защиты). Костюмов и другой защиты не хватало, на это жаловались медики по всей стране, о чем DW уже сообщала. Девушка ходила в администрацию, договаривалась - и защита на станции скорой помощи, пусть и не полностью, но появилась.

Надбавки обещал лично президент Путин

Однако возникла другая проблема. Начислили надбавки за работу во время COVID-19. Их очень ждали, тем более что суммы озвучивали немалые. Так, в начале апреля Владимир Путин во время совещания, где он припомнил "половцев и печенегов", пообещал врачам надбавку в размере 80 тысяч рублей, среднему персоналу и врачам скорой - по 50 тысяч, младшему персоналу, фельдшерам и водителям - по 25 тысяч рублей. Еще раньше дополнительные выплаты обещало правительство РФ по постановлению №415.

"Высчитывали минуты с пациентами"

То есть Елене должны были прийти как минимум 25 тысяч рублей надбавок. Но за апрель она получила 901 рубль. Ее коллега - 259 рублей (копии квитанций есть в распоряжении DW). "Никто не смог нам объяснить, что это за выплаты и откуда такие суммы, - рассказывает Елена. - Со слов главного врача, они высчитывали, сколько стоит минута, проведенная с пациентами с подтвержденным COVID и с диагнозом ОРВИ, пневмониями и бронхитами. Наш статист поднимал карты за месяц на каждого сотрудника и высчитывали эти минуты. Получилось, что я по таким поводам отработала в апреле 13 часов. Так смешно, что хочется плакать".

Елена отправила письмо в прокуратуру, затем - в Следственный комитет РФ. С ней тут же связался местный Минздрав и пообещал все пересчитать.

Проблемы в регионах: общая ситуация с выплатами

Обещанные с экранов федеральных каналов суммы многие медработники и вовсе не видели. Или, как фельдшер Елена, получили многократно меньше ожидаемого. В основном проблема с регионами, говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

"Высчитывают минуты работы с пациентом"

"В Москве платят нормально, в Петербурге - вроде бы тоже. Мой знакомый столичный врач работает на две с четвертью ставки в стационаре и получил около 300 тысяч - это уже вместе с надбавками. Но в большинстве регионов пользуются расплывчатостью формулировок и идут по пути крохоборства. Не везде, но тенденция общая такая: высчитывают фактическое время оказания помощи пациентам с коронавирусом", - говорит Коновал. По его словам, особенно от этого страдают сотрудники скорой помощи и поликлиник, где не всегда ясно, работал ты с инфицированным пациентом или нет. "Как это посчитать? В итоге люди получают очень небольшие суммы – от 150 рублей до 5-7 тысяч рублей, в зависимости от региона", - объясняет он.

Петицию профсоюза "Действие" на сайте change.org уже подписали почти 100 тысяч человек.

Что власти говорят о выплатах врачам

В Минздраве РФ о проблемах с выплатами знают, но предпочитают их не комментировать: на письменные запросы редакции DW министерство перестало отвечать сразу же, как только началась коронавирусная эпидемия.

Корректировать неразбериху с выплатами Минздрав стал после первых майских праздников. По словам "единоросса" Леонида Огуля, зампредседателя комитета ГД по охране здоровья, 6 мая депутаты встречались с министром Михаилом Мурашко и рассказали ему о проблемах. Тогда же в регионы пришли инструкции о том, как считать надбавки. Огуль пообещал, что суммы должны увеличиться.

"Были трудности в регионах, так как не были прописаны единые критерии расчетов и много полномочий, по сути, отдано руководителям лечебных учреждений. Теперь, грубо говоря, будут считать за фактически отработанное время, а не за каждый установленный случай", - рассказал DW Леонид Огуль. Несколько источников DW в экономических отделах региональных больниц подтвердили, что им пришлось 9 мая сидеть и пересчитывать деньги врачам.

Знает о проблемах с выплатами и Владимир Путин. Пока что он заверил, что деньги в регионы точно отправлены, и поручил перевести их на карты медикам до 15 мая.

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