Что не нравится украинцам в мемориале "Бабий Яр" - и при чем здесь "Дау"

Скандал в Украине вокруг создателя кинопроекта "Дау", российского режиссера Ильи Хржановского приобрел национальный размах - критики требуют увольнения Хржановского с поста художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", обвиняя его в желании превратить место гибели десятков тысяч евреев, один из символов Холокоста, в площадку для психологических экспериментов. DW - о скандале, вновь обострившем дискуссию вокруг создания в Киеве мемориала памяти жертв Бабьего Яра.

Фильм преткновения

Появление в открытом онлайн-доступе фильма "Дау. Дегенерация", возможно, не стало бы столь заметным в Украине, не будь его режиссер Илья Хржановский арт-директором Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве. Фотографии кадров из фильма с плачущими младенцами в клетках появились в социальных сетях, режиссера заподозрили в издевательствах над детьми, которые, к тому же, были воспитанниками детского дома.

После обращения украинского уполномоченного по правам ребенка прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство. В социальных сетях обсуждался вопрос, насколько этично режиссеру, использующему спорные художественные методы, занимать пост арт-директора мемориала "Бабий Яр". В защиту съемочной группы выступил известный режиссер Сергей Лозница, назвавший в интервью поднявшийся вокруг Хржановского скандал "недостойной, низкой и отвратительной вакханалией и травлей фильма и его автора".

Кадр из фильма "Дау. Наташа"

Бабий Яр - это не фильм "Дау"

Еще больший резонанс вызвала опубликованная в интернет-издании "Историческая правда" "презентация концепции будущего музея, над которым работает команда Хржановского". В тексте, помимо прочего, говорилось о психологических экспериментах, которые могут быть использованы при создании проекта в Бабьем Яру, - в частности, спорного Стэнфордского эксперимента, где добровольцы играли роль заключенных и тюремщиков. После этого украинские деятели обратились в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" с открытым письмом, в котором требовали уволить Хржановского и заявляли о недопустимости реализации его концепции.

В беседе с DW Илья Хржановский назвал текст, опубликованный "Исторической правдой", черновой рабочей версией, которую кто-то "слил" журналистам. По словам режиссера, художественная концепция музея еще в работе, и для ее полного завершения нужно около года. "Мы хотим также, чтобы сама разработка стала предметом обсуждений. 15 июня мы предоставим публике результат нашей работы, где будет видно, как проект развивается", - рассказывает режиссер.

Отвергает Хржановский и обвинения в близости художественной реализации кинопроекта "Дау" с мемориалом памяти жертв Холокоста. "Дау" - это авторский продукт, в котором отражено мое личное видение. А "Бабий Яр" - проект общий. В нем очень мало "я". Это проект про "мы". Контекст сложный, при этом его нельзя упрощать для посетителя. Сделать его живым и подлинным - задача для меня сложная и новая. Но психологический эксперимент в таком месте не оправдан", - заверяет Хржановский.

Свое видение экспозиции музея Холокоста арт-директор проекта описывает как некий "нелинейный путь путешественника, перед которым возникают выборы - куда идти, кем становиться? Живя, человек постоянно выбирает, и эти выборы формируют его", - рассуждает он. По словам режиссера, в залах будет "много визуализации, голографических образов, которые помогут посетителю лучше понять и жертв, и палачей Бабьего Яра".

"В музее человек должен получать опыт. Нужен также выбор, чтобы ты при желании мог что-то узнать про себя: как устроена твоя душа? Мне кажется это очень важным - и в жизни человека, и на территории такого проекта", - говорит Хржановский.

Илья Хржановский

Мемориал "Бабий Яр" - частный проект на деньги спонсоров

Идея создания мемориала в Бабьем Яру - месте массового расстрела нацистами гражданского населения, главным образом, евреев, - возникла в 2015 году. Проект реализуется на средства доноров, в числе которых - известный боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко, музыкант и политик Святослав Вакарчук, украинский бизнесмен Виктор Пинчук, российские олигархи украинского происхождения Михаил Фридман и Герман Хан. Бюджет, который спонсоры обещают выделить на строительство мемориала, оценивается в 100 млн долларов.

В 2017 году был создан Наблюдательный совет проекта, контролирующий работу команды. Помимо доноров, в него вошли также председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, главный раввин Украины Яков Дов Блайх, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший президент Польши Александр Квасьневский, диссидент и бывший израильский политик Натан Щаранский. Исполнительным директором фонда стала Яна Баринова - координатор созданной в 2015 рабочей группы.

Расхождения в видении мемориала

Илья Хржановский присоединился к команде осенью 2019 года по приглашению спонсоров. После этого Яна Баринова ушла в отставку, и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" возглавил Макс Яковер. В беседе с DW Баринова объяснила свой уход расхождениями между собственным видением мемориала и концепцией Ильи Хржановского. "Я понимала, каким должен быть этот центр. Но если вектор меняется… Не может быть в проекте двух руководителей. Думаю, сделала адекватное решение, передав дела", - говорит она. Вслед за Бариновой до конца 2019 года ушли еще несколько десятков сотрудников.

Покинул команду и главный историк мемориала Карел Беркхоф. Свой уход он объясняет протестом против творческих взглядов Ильи Хржановского. Как говорит Макс Яковер, Беркхоф изначально был критично настроен к работе с новым руководством фонда. "Его контракт закончился в январе, и Карел предложил новый совместный проект в качестве уже внешнего консультанта - публикацию книги с бюджетом в 230 тысяч долларов. В Украине такой продукт может стоить раз в десять дешевле. Мы предложили возможности для уменьшения бюджета, но не смогли договориться. После этого Карел стал публично критиковать проект. Мы надеемся, что это не связанные между собой вещи", - говорит Яковер.

Памятник в Бабьем Яру

Предмет неудовольствия - деньги спонсоров мемориала

Создание мемориала "Бабий Яр" вызывало в Украине ожесточенные споры еще до присоединения к команде Ильи Хржановского. Критики были недовольны участием в проекте российских спонсоров. Сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс публично назвал проект "троянским конем", который "россияне используют, чтобы показать всему миру, что украинцы, условно говоря, антисемиты, фашисты, которые не могут сами построить мемориал". Второй сопредседатель Ваад, Андрей Адамовский, занял противоположную позицию, подчеркивая просветительскую миссию мемориала и требуя прекратить спекуляции вокруг "русского следа" в проекте.

У Ильи Хржановского этот аспект дискуссии вызывает недоумение. "Фридман родился и вырос во Львове. Там до сих пор живут его родители. Герман Хан родился и вырос в Киеве. В Бабьем Яру лежат его родные. Мои предки по маме лежат в Виннице и в Шаргороде. Вот вопрос - мы, люди, у которых есть русские паспорта, имеем право отдать дань памяти наших предков?" - говорит режиссер.

Два взгляда на мемориал в Бабьем Яру

Других критиков не устраивает тот факт, что мемориал памяти в Бабьем Яру будет строиться на частные деньги, - они считают, что инициатива его создания должна принадлежать государству. Этому есть две причины, говорит директор Института истории НАН Украины Александр Лысенко: "Концепция мемориального центра - это еврейская модель памяти о трагедии в Бабьем Яру. Мы же хотим, чтобы это был объект универсальной памяти о всех жертвах, событиях, произошедших там, - до, во время войны и после нее. Также мы против любой стройки в заповеднике на местах еврейского кладбища, православного и мусульманского. Территория урочища и так испещрена объектами, которые там нельзя было возводить, например, телецентр и станция метрополитена. Не стоит делать новых ошибок", - уверен Лысенко.

Проект должен соединить ландшафт Бабьего Яра и мемориальный комплекс

В 2016 году инициативная группа историков, в которую входит и Лысенко, подготовила концепцию создания государственного мемориала. Сейчас она проходит внутреннюю и международную экспертизу. После этого можно будет ставить вопрос перед государством об утверждении проекта и открытии финансирования, говорит историк.

Исполнительный директор Мемориального центра "Бабий Яр" Макс Яковер не видит возможности его объединения с государственной концепцией. "У нас разные подходы и масштабы. Но мы хотим сотрудничать со всеми сторонами и проектами, объединенными общей миссией и поддерживающими строительство мемориала в Бабьем Яру. Надеемся закончить его в 2026 году", - говорит Яковер.

По словам Яковера, сотрудники мемориального центра проводят огромную работу по уточнению списков жертв Бабьего Яра, изучают состав населения Украины до и после Второй мировой войны. Запущен большой проект оцифровки архивов. "Создана отдельная институция для изучения всего, что не относится к Холокосту. Мы готовим к публикации архивы Павловской психиатрической больницы. Считаем, что проект должен быть инклюзивным в этом смысле", - рассказывает он.

В начале мая председатель наблюдательного совета фонда Натан Щаранский в интервью "Украинской правде" заявил, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить в наблюдательный совет представителя от украинского государства.

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