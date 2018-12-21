Что немецкие студенты делают в праздники

Между Рождеством и Новым годом у студентов в Германии каникулы - две недели долгожданной свободы. Можно с чистой совестью забыть дорогу в библиотеку, закинуть учебники на полку и заняться подготовкой к праздникам.

На Рождество немецкие студенты разъезжаются по разным концам страны повидать родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник в Германии принято отмечать в семейном кругу за праздничным столом. Мамин рождественский гусь наверняка вкуснее обеда в студенческой столовой. После череды застолий наступает время для друзей. И пусть Рождество в Германии имеет большее значение, чем Новый год, настоящие студенты никогда не упустят дополнительного повода повеселиться.

Новый год к нам мчится!

В новогоднюю ночь немецкая клубная жизнь перемещается на улицы. Дискотеки под открытым небом с обязательными фейерверками устраивают во всех крупных городах страны. Грохот и шум отпугивает злых духов, говорят здесь, поджигая очередную петарду.

Праздничные огни над Бранденбургскими воротами: время загадывать желание!

Самая масштабная вечеринка на свежем воздухе проходит по традиции в столице - у Бранденбургских ворот под биты известных диджеев. По примерным подсчетам, здесь собирается около миллиона человек. И 2019 год будут встречать здесь же, в самом сердце города: сцены, видеоэкраны, праздничные палатки - два километра чистого веселья.

Вход бесплатный, дресс-кода нет, да еще и на свежем воздухе - так выглядит настоящий клубный рай для студентов. Однако, внимание, проносить алкоголь и стеклянные бутылки в целях безопасности сюда запрещено. Как греться? Надевать теплые носки и танцевать, танцевать, танцевать!

Считать удары часов, вдыхая морозный воздух, в последние минуты года можно в порту Гамбурга, на мосту через Рейн в Кельне, в Старом городе Мюнхена и во многих других городах. Главное, чтобы компания была заводная.

Для тех, кому на улице все-таки прохладно, до утра открыты двери ночных клубов, стильных коктейль-баров и шумных пивнушек. А студенческое сообщество Франкфурта-на-Майне ежегодно устраивает собственный праздник Uni Silvester Party, который собирает больше тысячи гостей.

Кто ходит в гости по ночам...

Вариант для "активных домоседов" - WG-hopping (от английского hop - "прыгать" и немецкого WG - "студенческая коммуналка"). Такая вечеринка начинается в квартире с друзьями, а как только четыре стены надоедают, легко сменить их на другие: отправиться всей честной компанией в гости. И так всю ночь - встречать новых людей, "перепрыгивая" из одной квартиры в другую. О том, кто, к кому и во сколько идет, договариваются заранее в социальных сетях. Подарки никому покупать не надо, но пару бутылочек чего-нибудь горячительного все-таки стоит прихватить.

"Ужин на одного", как "Ирония судьбы", на всех экранах в новогоднюю ночь

Противоположность шумных посиделок - тихий ужин в кругу друзей: празднично накрытый стол, элегантные наряды, жужжащий телевизор. Без скетча "Ужин на одного" ("Dinner for one") Новый год в Германии - не Новый год. А главное угощение на столе - раклет, швейцарское блюдо из расплавленного сыра.

В горы!

Тихонько потрескивают дрова в камине, за окном падает снежок, а ладони греет чашка горячего шоколада. В дверь вваливается толпа друзей после катания на лыжах. Новый год в горах, вдали от городской праздничной суматохи - мечта многих студентов. Некоторые туристические агентства об их скромных кошельках помнят и предлагают неплохую скидку при предъявлении студенческого билета. Недорогой тур можно заказать и через университет, однако делать это стоит еще осенью. Ближе к концу года мест в уютных домиках на горнолыжных курортах может и не остаться.

Тот, кто в горы не успел, а дома сидеть не хочет, может найти молодежную гостиницу (Jugendherberge). Комнаты здесь стоят недорого, а праздничная программа порадует и самого капризного студента: от вечера с Джеймсом Бондом до шотландских танцев или караоке.

Но есть среди немецких студентов и те, кто и в 20-х числах декабря не имеет ни малейшего представления, что он будет делать в ночь с 31-го на 1-е. Немцы и без плана - невероятно, но это так! Вся надежда на то, что что-то интересное все равно обязательно произойдет. Последняя ночь года все-таки волшебная.

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