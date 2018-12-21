 Что немецкие студенты делают в праздники | Учеба и работа в Германии | DW | 24.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Что немецкие студенты делают в праздники

В университетах Германии две недели каникул, и настоящие студенты не упускают повода отдохнуть и повеселиться.

У Бранденбургских ворот

Между Рождеством и Новым годом у студентов в Германии каникулы - две недели долгожданной свободы. Можно с чистой совестью забыть дорогу в библиотеку, закинуть учебники на полку и заняться подготовкой к праздникам.

На Рождество немецкие студенты разъезжаются по разным концам страны повидать родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник в Германии принято отмечать в семейном кругу за праздничным столом. Мамин рождественский гусь наверняка вкуснее обеда в студенческой столовой. После череды застолий наступает время для друзей. И пусть Рождество в Германии имеет большее значение, чем Новый год, настоящие студенты никогда не упустят дополнительного повода повеселиться.

Новый год к нам мчится!

В новогоднюю ночь немецкая клубная жизнь перемещается на улицы. Дискотеки под открытым небом с обязательными фейерверками устраивают во всех крупных городах страны. Грохот и шум отпугивает злых духов, говорят здесь, поджигая очередную петарду.

Праздничные огни над Бранденбургскими воротами

Праздничные огни над Бранденбургскими воротами: время загадывать желание!

Самая масштабная вечеринка на свежем воздухе проходит по традиции в столице - у Бранденбургских ворот под биты известных диджеев. По примерным подсчетам, здесь собирается около миллиона человек. И 2019 год будут встречать здесь же, в самом сердце города: сцены, видеоэкраны, праздничные палатки - два километра чистого веселья.

Вход бесплатный, дресс-кода нет, да еще и на свежем воздухе - так выглядит настоящий клубный рай для студентов. Однако, внимание, проносить алкоголь и стеклянные бутылки в целях безопасности сюда запрещено. Как греться? Надевать теплые носки и танцевать, танцевать, танцевать!

Контекст

Студенты в Германии - на особом положении. Студенческий статус дает льготы и позволяет изрядно сэкономить. А некоторые на скидках выстраивают бизнес. (26.03.2018)

Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать, особенно для студентов. Где, как и сколько можно заработать в декабре? (18.12.2018)

Когда-то, еще относительно недавно, Рождество в Германии справляли весьма скромно. К этому призывала и церковь. Сейчас Рождество - праздник чревоугодия. Почему? (21.12.2018)

Сэкономить на средствах, но не на комфорте и хороших эмоциях в поездке по Германии можно, если остановиться на ночлег в молодежном хостеле. DW выбрала наиболее впечатляющие из них. (11.07.2016)

Считать удары часов, вдыхая морозный воздух, в последние минуты года можно в порту Гамбурга, на мосту через Рейн в Кельне, в Старом городе Мюнхена и во многих других городах. Главное, чтобы компания была заводная.

Для тех, кому на улице все-таки прохладно, до утра открыты двери ночных клубов, стильных коктейль-баров и шумных пивнушек. А студенческое сообщество Франкфурта-на-Майне ежегодно устраивает собственный праздник Uni Silvester Party, который собирает больше тысячи гостей.

Кто ходит в гости по ночам...

Вариант для "активных домоседов" - WG-hopping (от английского hop - "прыгать" и немецкого WG - "студенческая коммуналка"). Такая вечеринка начинается в квартире с друзьями, а как только четыре стены надоедают, легко сменить их на другие: отправиться всей честной компанией в гости. И так всю ночь - встречать новых людей, "перепрыгивая" из одной квартиры в другую. О том, кто, к кому и во сколько идет, договариваются заранее в социальных сетях. Подарки никому покупать не надо, но пару бутылочек чего-нибудь горячительного все-таки стоит прихватить.

Кадр из фильма Ужин на одного

"Ужин на одного", как "Ирония судьбы", на всех экранах в новогоднюю ночь

Противоположность шумных посиделок - тихий ужин в кругу друзей: празднично накрытый стол, элегантные наряды, жужжащий телевизор. Без скетча "Ужин на одного" ("Dinner for one") Новый год в Германии - не Новый год. А главное угощение на столе - раклет, швейцарское блюдо из расплавленного сыра.

В горы!

Тихонько потрескивают дрова в камине, за окном падает снежок, а ладони греет чашка горячего шоколада. В дверь вваливается толпа друзей после катания на лыжах. Новый год в горах, вдали от городской праздничной суматохи - мечта многих студентов. Некоторые туристические агентства об их скромных кошельках помнят и предлагают неплохую скидку при предъявлении студенческого билета. Недорогой тур можно заказать и через университет, однако делать это стоит еще осенью. Ближе к концу года мест в уютных домиках на горнолыжных курортах может и не остаться.

Тот, кто в горы не успел, а дома сидеть не хочет, может найти молодежную гостиницу (Jugendherberge). Комнаты здесь стоят недорого, а праздничная программа порадует и самого капризного студента: от вечера с Джеймсом Бондом до шотландских танцев или караоке.

Но есть среди немецких студентов и те, кто и в 20-х числах декабря не имеет ни малейшего представления, что он будет делать в ночь с 31-го на 1-е. Немцы и без плана - невероятно, но это так!  Вся надежда на то, что что-то интересное все равно обязательно произойдет. Последняя ночь года все-таки волшебная.

Смотрите также:

  • Ложка со свинцом над свечой

    Немецкие новогодние традиции

    Гадание при свечах

    Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

  • Белье сушится на веревке

    Немецкие новогодние традиции

    Не копаться в грязном белье

    Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

  • Кадр из фильма Dinner for one

    Немецкие новогодние традиции

    Своя "Ирония судьбы"

    В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

  • Ангела Меркель в новогоднем обращении 2015 года

    Немецкие новогодние традиции

    Обращение канцлера

    Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

  • Новогодний фейерверк в Дюссельдорфе

    Немецкие новогодние традиции

    Фейерверк

    Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.

  • Фейерверки над городом

    Немецкие новогодние традиции

    Поцелуи под яркими вспышками

    Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

  • Горящий сахар, пропитанный ромом

    Немецкие новогодние традиции

    Вино под огнем

    Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

  • Раклет

    Немецкие новогодние традиции

    Вместо "Оливье"

    Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

  • На монетах в один цент наклеены клеверный листок и божья коровка.

    Немецкие новогодние традиции

    Приманка для удачи

    На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

  • Карп

    Немецкие новогодние традиции

    Со стола в кошелек

    Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

  • С Новым годом!

    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

    Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!

    Автор: Екатерина Крыжановская


 

Контекст

Немецкие новогодние традиции

В Германии есть немало интересных традиций на Новый год. Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW.  

Праздничные дни в немецком календаре

Сколько праздничных дней ежегодно набирается в календаре немцев зависит от того, в какой федеральной земле они живут. (15.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Креативные рождественские базары: саке вместо глинтвейна  

Выпить и закусить на каждом углу  

В Лапландии у Санта-Клауса  

Также по теме

Symbolbild Kalender

Почему мы живем по григорианскому календарю 13.02.2018

С 14 февраля 1918 года, уже целых сто лет, Россия живет по "новому стилю". В чем особенности григорианской системы летоисчисления?

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS