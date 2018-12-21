Что немецкие студенты делают в праздники

Между Рождеством и Новым годом у студентов в Германии каникулы - две недели долгожданной свободы. Можно с чистой совестью забыть дорогу в библиотеку, закинуть учебники на полку и заняться подготовкой к праздникам.
На Рождество немецкие студенты разъезжаются по разным концам страны повидать родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник в Германии принято отмечать в семейном кругу за праздничным столом. Мамин рождественский гусь наверняка вкуснее обеда в студенческой столовой. После череды застолий наступает время для друзей. И пусть Рождество в Германии имеет большее значение, чем Новый год, настоящие студенты никогда не упустят дополнительного повода повеселиться.
Новый год к нам мчится!
В новогоднюю ночь немецкая клубная жизнь перемещается на улицы. Дискотеки под открытым небом с обязательными фейерверками устраивают во всех крупных городах страны. Грохот и шум отпугивает злых духов, говорят здесь, поджигая очередную петарду.
Праздничные огни над Бранденбургскими воротами: время загадывать желание!
Самая масштабная вечеринка на свежем воздухе проходит по традиции в столице - у Бранденбургских ворот под биты известных диджеев. По примерным подсчетам, здесь собирается около миллиона человек. И 2019 год будут встречать здесь же, в самом сердце города: сцены, видеоэкраны, праздничные палатки - два километра чистого веселья.
Вход бесплатный, дресс-кода нет, да еще и на свежем воздухе - так выглядит настоящий клубный рай для студентов. Однако, внимание, проносить алкоголь и стеклянные бутылки в целях безопасности сюда запрещено. Как греться? Надевать теплые носки и танцевать, танцевать, танцевать!
Считать удары часов, вдыхая морозный воздух, в последние минуты года можно в порту Гамбурга, на мосту через Рейн в Кельне, в Старом городе Мюнхена и во многих других городах. Главное, чтобы компания была заводная.
Для тех, кому на улице все-таки прохладно, до утра открыты двери ночных клубов, стильных коктейль-баров и шумных пивнушек. А студенческое сообщество Франкфурта-на-Майне ежегодно устраивает собственный праздник Uni Silvester Party, который собирает больше тысячи гостей.
Кто ходит в гости по ночам...
Вариант для "активных домоседов" - WG-hopping (от английского hop - "прыгать" и немецкого WG - "студенческая коммуналка"). Такая вечеринка начинается в квартире с друзьями, а как только четыре стены надоедают, легко сменить их на другие: отправиться всей честной компанией в гости. И так всю ночь - встречать новых людей, "перепрыгивая" из одной квартиры в другую. О том, кто, к кому и во сколько идет, договариваются заранее в социальных сетях. Подарки никому покупать не надо, но пару бутылочек чего-нибудь горячительного все-таки стоит прихватить.
"Ужин на одного", как "Ирония судьбы", на всех экранах в новогоднюю ночь
Противоположность шумных посиделок - тихий ужин в кругу друзей: празднично накрытый стол, элегантные наряды, жужжащий телевизор. Без скетча "Ужин на одного" ("Dinner for one") Новый год в Германии - не Новый год. А главное угощение на столе - раклет, швейцарское блюдо из расплавленного сыра.
В горы!
Тихонько потрескивают дрова в камине, за окном падает снежок, а ладони греет чашка горячего шоколада. В дверь вваливается толпа друзей после катания на лыжах. Новый год в горах, вдали от городской праздничной суматохи - мечта многих студентов. Некоторые туристические агентства об их скромных кошельках помнят и предлагают неплохую скидку при предъявлении студенческого билета. Недорогой тур можно заказать и через университет, однако делать это стоит еще осенью. Ближе к концу года мест в уютных домиках на горнолыжных курортах может и не остаться.
Тот, кто в горы не успел, а дома сидеть не хочет, может найти молодежную гостиницу (Jugendherberge). Комнаты здесь стоят недорого, а праздничная программа порадует и самого капризного студента: от вечера с Джеймсом Бондом до шотландских танцев или караоке.
Но есть среди немецких студентов и те, кто и в 20-х числах декабря не имеет ни малейшего представления, что он будет делать в ночь с 31-го на 1-е. Немцы и без плана - невероятно, но это так! Вся надежда на то, что что-то интересное все равно обязательно произойдет. Последняя ночь года все-таки волшебная.
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Гадание при свечах
Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.
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Немецкие новогодние традиции
Не копаться в грязном белье
Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.
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Немецкие новогодние традиции
Своя "Ирония судьбы"
В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...
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Немецкие новогодние традиции
Обращение канцлера
Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.
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Немецкие новогодние традиции
Фейерверк
Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.
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Немецкие новогодние традиции
Поцелуи под яркими вспышками
Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!
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Немецкие новогодние традиции
Вино под огнем
Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!
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Немецкие новогодние традиции
Вместо "Оливье"
Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!
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Немецкие новогодние традиции
Приманка для удачи
На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.
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Немецкие новогодние традиции
Со стола в кошелек
Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.
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Немецкие новогодние традиции
С Новым годом!
Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!
Автор: Екатерина Крыжановская