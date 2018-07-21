Что надо знать о 37-м годе

Не видимый в кадре сотрудник правоохранительных органов, который допрашивал участников Pussy Riot, выбежавших на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, раздраженно пожалел, что сейчас не 37-й год. Откуда взялся этот мем?

Почему именно 1937-й?

Этот год стал символом массовых репрессий. Стал искусственно: во времена Хрущева именно к 1937 году или к "ежовщине" (Ежов был тогда главой НКВД) старались официально свести чуть ли не весь сталинский террор. Точнее было бы говорить о Большом терроре: так назвал свою вышедшую в 1968 году книгу об этом страшном времени британский историк Роберт Конквест. Это понятие стало повсеместным. И период Большого террора историки не ограничивают 1937 годом: массовые расстрелы и аресты продолжались до конца 1938-го. Лишь потом волна террора начала спадать.

Вместе с тем, Большой террор не был чем-то исключительным. Большевики практически сразу после прихода к власти широко использовали террор. Особый размах репрессии приняли уже во времена Сталина: стоит вспомнить хотя бы коллективизацию, раскулачивание, Голодомор...

Предтечами московских показательных процессов (первый из которых прошел, кстати говоря, уже в 1936 году) стали "шахтинское дело" 1928 года и процесс Промпартии 1930 года. Кроме того, волна массового террора началась сразу после убийства Кирова в декабре 1934 года. Именно тогда вышло постановление президиума ЦИК СССР о том, чтобы дела по обвинению в государственных преступлениях рассматривались в ускоренном порядке и смертные приговоры приводились в исполнение немедленно.

В чем же особенность Большого террора?

Прежде всего, в его масштабности. С июля 1937 года, когда вышел совершенно секретный оперативный приказ НКВД № 00447, одобренный Политбюро и определявший, так сказать, официальные рамки массовых репрессий против "антисоветских элементов", до декабря 1938 года было арестовано, по разным подсчетам, от 1,3 до 1,7 миллиона человек, свыше 680 тысяч было расстреляно. Еще 115 тысяч умерли до приговора - от пыток и избиений, или покончили жизнь самоубийством.

Кроме особенной массовости и жестокости Большого террора его отличает универсальность. Если раньше маховик репрессий был направлен в основном против определенных социальных групп и слоев - "белогвардейцев", "попов", "буржуазных спецов" и так далее, то теперь объектом стало все советское общество.

А как же быть с тезисом о том, что репрессии были направлены, прежде всего, против высшей партийной номенклатуры?

Это не так. Интерпретация Большого террора 1937-38 годов как репрессий, прежде всего, против "верных ленинцев" появилась во времена хрущевской "оттепели": так его представляла официальная пропаганда. К сожалению, даже словарь-справочник "Политология" 2010 года определяет Большой террор как "удар по партийным и государственным кадрам".

Конечно, наркомы, члены ЦК, комбриги, старые большевики и другие представители партийно-государственной верхушки очень сильно пострадали, потому что одной из целей Сталина было создать новую, монолитную, преданную ему партию. Но, по данным "Мемориала", лишь несколько десятков тысяч из более чем полутора миллионов арестованных по политическим обвинениям в период Большого террора имели какое-то отношение к "начальству". В подавляющем большинстве жертвами террора становились самые обыкновенные люди, рядовые граждане.

"Врагами народа", "шпионами", "вредителями", "контрреволюционерами" могли стать инженеры и рабочие, колхозники и ученые, писатели и дворники, глубокие старики и подростки...

Выходит, что никаких причин - почему арестовывали тех или иных людей - вообще не было?

Какие-то, конечно, были. Репрессировали тех, кто когда-либо принадлежал к оппозиции. Арестовывали людей из близкого круга уже расстрелянных или посаженных "врагов народа". Существовала, например, специальная директива о репрессиях против ЧСИР - "членов семьи изменников родины", включая и детей. Дочь расстрелянных председателя Совнаркома Рыкова и его жены посадили за "антисоветскую агитацию": она утверждала, что ее родители - честные люди. Репрессировали "контрреволюционные национальные контингенты" - советских граждан разных национальностей: поляков, немцев, латышей, эстонцев, греков, болгар...

Но, скажем, анонимки и доносы, как выяснили российские историки, не играли существенной роли. Составлялись списки лиц, подлежащих аресту, и самодеятельность трудящихся только мешала планомерному террору.

Какую роль играл во всем этом Сталин?

Главную. Теоретической основой массового террора стал его идеологический тезис об обострении классовой борьбы по мере строительства социализма. А сигналом к расправам - выступление Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года, где он подчеркнул: "Вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты, задела в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные…"

На этой фотографии рядом со Сталиным вместе с Молотовым и Ворошиловым стоял и Ежов. Но после того, как тот выполнил свою задачу, Сталин его уничтожил, свалив все "перегибы" на него. И Ежова заретушировали

Сталин визировал расстрельные списки, он всегда давал согласие на увеличение "оперативного лимита" на расстрелы, о которых просили местные органы НКВД и партийные организации. Все это подкреплено архивными документами. Есть, например, запрос секретаря Кировского обкома на увеличение лимита по "первой категории" (то есть на расстрел) на 300 человек, на котором стоит резолюция Сталина: "Увеличить по первой категории не на 300, а на 500 человек".

Именно Сталин был инициатором пыток и избиений арестованных: так выбивали из них признания в несуществующих, часто совершенно фантастических преступлениях. Когда в начале 1939 года, в период некоторых послаблений, на местах начали робко жаловаться на эту практику НКВД, Сталин направил телеграмму руководителям партийных организаций, в которой говорилось: "Применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... ЦК считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь".

И применялся - хотя и не в таких масштабах. А что касается репрессий в целом, то, хотя расстрелов стало меньше, система ГУЛАГа в 1940-е годы и в начале 1950-х еще больше расширилась. Новый виток террора начали "ленинградское дело" и "дело врачей". Но, к счастью, Сталин и его подручные не успели его раскрутить.

Смотрите также:

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Через лагерь прошли сотни "особо опасных государственных преступников". Вот лишь несколько имен: Василь Стус, Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Валерий Марченко, Натан Щаранский, Глеб Якунин, Левко Лукьяненко.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Василь Стус Украинский поэт Василь Стус был одним из пермских узников. Скончался в 1985 году. Колония прекратила свое существование в 1988 году.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому В музее Изначально большинство заключенных составляли коллаборационисты – граждане СССР, сотрудничавшие с оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Но постепенно им на смену пришли осужденные за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому "Зека Васильев и Петров зека" В середине 1980-х тогдашний советский лидер Михаил Горбачев согласился на массовые амнистии политзаключенных. 29 декабря 1987 года было амнистировано большинство узников колонии "Пермь-36".

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Стена Музей принял первых посетителей в 1996 году. С тех пор усилиями волонтеров, в том числе и немецких, были отремонтированы и восстановлены 15 зданий и сооружений лагеря и более двух километров лагерных заграждений.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Идеальное "сосуществование" Музей изначально создавался и всегда позиционировал себя как независимый, общественный. Недвижимость принадлежала и продолжает принадлежать государству, хотя была предоставлена музею в бессрочное пользование на безвозмездной основе. Деньги на содержание и финансирование музея поступали из бюджетных средств (не все, но большая часть), а в содержательную часть власти не вмешивались.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Что будет? Согласно недавним заявлениям представителей музея, государство решило забрать свое имущество назад и пересмотреть концепцию музея, фактически "подвинув" автономную негосударственную организацию "Пермь-36", которая создавала и все эти годы занималась общественным музеем.

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому Кто решит проблему? Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом. Автор: Виталий Кропман

