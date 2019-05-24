 Что можно увидеть у немцев на балконе (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Что можно увидеть у немцев на балконе (фотогалерея)

Балкон - любимое место отдыха у немцев. Чем же хороши немецкие балконы, и что на них растет?

  • Балкон

    Немецкие балконы

    Курорт Балкония

    Балкон в буквальном смысле - площадка, которую поддерживают балки. Но для многих это еще и своего рода курорт, где можно подышать свежим воздухом и насладиться зеленью. Балкония - так немцы называют свой отпускной рай.

  • Балкон в Мюнхене

    Немецкие балконы

    На лоне природы

    Многие из них летом остаются дома и с удовольствием отдыхают на озелененном балконе, как вот эта жительница Мюнхена, слушая пение птиц и жужжание усердных пчел.

  • Улей на балконе

    Немецкие балконы

    И меда аромат

    Работы у пчел в большом городе предостаточно. Поэтому заниматься любимым хобби можно и на балконе. Берлинский пасечник-любитель Йоханнес Вебер демонстрирует свой улей. Чем еще примечательны немецкие балконы?

  • Гномы

    Немецкие балконы

    Гномы

    Смешные или угрюмые, фигурки гномов - неотъемлемая часть немецкой садовой культуры. Ну а за неимением собственного садового участка гномы дружной гурьбой переселились на балкон пожилой пары, проживающей в центре немецкой столицы.

  • Мёнхенгладбах

    Немецкие балконы

    Балконный шедевр

    Коллекционеров художественных произведений на свете немало. Среди них - и жительница Мёнхенгладбаха Хильтруд Нойман. В ее квартире на седьмом этаже хранится около трех тысяч предметов искусства. Да и сам балкон она превратила в настоящий арт-объект.

  • Джунгли в городе

    Немецкие балконы

    Джунгли в городе

    Этот балкон в Берлине - проявление мастерства садовника. Он полностью утонул в зарослях экзотической бругмансии.

  • Герань

    Немецкие балконы

    Герань

    Это одно из самых популярных и на редкость благодарных растений, украшающих не только садовые или парковые клумбы, но и балконные ящики в Германии. Причем и цвести герань может, не нарушая строгую симметрию фасада.

  • Под пальмами

    Немецкие балконы

    Под пальмами

    … и подходящий антураж: пальмы, зонтик, песок и ракушки.

  • Место встречи - балкон

    Немецкие балконы

    Средиземноморье по-домашнему

    Даже на маленьком балконе умещается столик, а значит, семья, друзья. Много ли нужно для хорошего настроения? Теплый вечер, спагетти, бутылочка вина и апельсиновый сок…

  • Гриль

    Немецкие балконы

    Сезон шашлыков

    Шашлыки, овощи и даже пиццу на гриле можно готовить круглый год. При условии, что использовать для этого вы будете электрогриль: жарить на углях на немецких балконах не рекомендуется, а в некоторых случаях даже запрещается.

    Автор: Инга Ваннер


  • Балкон

    Немецкие балконы

    Курорт Балкония

    Балкон в буквальном смысле - площадка, которую поддерживают балки. Но для многих это еще и своего рода курорт, где можно подышать свежим воздухом и насладиться зеленью. Балкония - так немцы называют свой отпускной рай.

  • Балкон в Мюнхене

    Немецкие балконы

    На лоне природы

    Многие из них летом остаются дома и с удовольствием отдыхают на озелененном балконе, как вот эта жительница Мюнхена, слушая пение птиц и жужжание усердных пчел.

  • Улей на балконе

    Немецкие балконы

    И меда аромат

    Работы у пчел в большом городе предостаточно. Поэтому заниматься любимым хобби можно и на балконе. Берлинский пасечник-любитель Йоханнес Вебер демонстрирует свой улей. Чем еще примечательны немецкие балконы?

  • Гномы

    Немецкие балконы

    Гномы

    Смешные или угрюмые, фигурки гномов - неотъемлемая часть немецкой садовой культуры. Ну а за неимением собственного садового участка гномы дружной гурьбой переселились на балкон пожилой пары, проживающей в центре немецкой столицы.

  • Мёнхенгладбах

    Немецкие балконы

    Балконный шедевр

    Коллекционеров художественных произведений на свете немало. Среди них - и жительница Мёнхенгладбаха Хильтруд Нойман. В ее квартире на седьмом этаже хранится около трех тысяч предметов искусства. Да и сам балкон она превратила в настоящий арт-объект.

  • Джунгли в городе

    Немецкие балконы

    Джунгли в городе

    Этот балкон в Берлине - проявление мастерства садовника. Он полностью утонул в зарослях экзотической бругмансии.

  • Герань

    Немецкие балконы

    Герань

    Это одно из самых популярных и на редкость благодарных растений, украшающих не только садовые или парковые клумбы, но и балконные ящики в Германии. Причем и цвести герань может, не нарушая строгую симметрию фасада.

  • Под пальмами

    Немецкие балконы

    Под пальмами

    … и подходящий антураж: пальмы, зонтик, песок и ракушки.

  • Место встречи - балкон

    Немецкие балконы

    Средиземноморье по-домашнему

    Даже на маленьком балконе умещается столик, а значит, семья, друзья. Много ли нужно для хорошего настроения? Теплый вечер, спагетти, бутылочка вина и апельсиновый сок…

  • Гриль

    Немецкие балконы

    Сезон шашлыков

    Шашлыки, овощи и даже пиццу на гриле можно готовить круглый год. При условии, что использовать для этого вы будете электрогриль: жарить на углях на немецких балконах не рекомендуется, а в некоторых случаях даже запрещается.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
Жизнь в Германии: особенности жилья

  • Немцы снимают квартиры

    Особенности жилья в Германии

    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


_________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Немецкие сады и балконы: что разрешается жильцам

​​​​​​​Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила. (03.07.2018)  

Как живут немцы (фотогалерея)

Как и где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Знакомим с особенностями жилья в Германии. (15.02.2019)  

Сколько немцы тратят на еду, одежду и ЖКХ

DW наглядно объясняет, как немцы расходуют семейный бюджет и знакомит вас со структурой потребительских расходов домашнего хозяйства в Германии. (14.12.2018)  

Назад, к природе: бюргеры едут на дачу

Свежий воздух, пение птиц, овощи с грядки: чем еще привлекает горожан деревенская жизнь в Германии?  

От пляжа до лыж: национальные особенности летнего отдыха

Пределом мечтаний для многих немцев является отпуск на море. А где отдыхают финны, испанцы или греки?  

Какой загар не вредит здоровью

Солнце - источник энергии, тепла и приподнятого настроения. Другая сторона медали - вредоносные ультрафиолетовые лучи. Как безопасно загореть? Советы немецких экспертов.  

Мед в большом городе: пчеловодство как хобби

Мед с собственной пасеки? Горожане тоже могут себе это позволить. Ульи на балконах жилых домов и крышах известных зданий в Германии становятся привычным явлением.  

Что русскому дача, то немцу - балкон

Как часто на немецких балконах можно устраивать посиделки с грилем, разрешено ли курить, разводить огурчики-помидорчики и коноплю, заниматься сексом? (27.07.2011)  

Что можно увидеть у немцев на балконе  

Особенности жилья в Германии

Где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Особенности жилья в Германии – в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В гармонии с природой  

Пять необычных домов в Европе (видео)  

Откуда родом керамика?  

Также по теме

Nachbarschaftshilfe

Жилье в Германии: как не поссориться с соседями 24.05.2019

Сегодня в Германии отмечают День соседей. Какие правила важно соблюдать, чтобы сохранить с ними хорошие отношения? О чем их можно просить и чего нельзя одалживать?

Berlin - Nationalstolz zur Fussball-EM

Как живут немцы (фотогалерея) 15.02.2019

Как и где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Знакомим с особенностями жилья в Германии.

Das Ferienhaus von Bundeskanzlerin Angela Merkel

Как и с кем живут немцы 29.01.2019

Новые цифры показывают, в каких квартирах, с кем и как живут немцы. Некоторые статистические данные удивляют.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера