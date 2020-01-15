Что Мишустин получит в наследство от Медведева

Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.
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