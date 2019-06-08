Что изменили в Казахстане президентские выборы?

Касым-Жомарт Токаев 12 июня вступил в должность избранного президента Казахстана. Внеочередные президентские выборы, победителем которых он был назван, состоялись 9 июня и существенно отличались от привычных казахстанцам голосований в пользу первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

На сей раз Назарбаев в выборах не участвовал, и это - первое отличие. Во-вторых, воскресенье - день выборов - и понедельник, когда были оглашены результаты, были отмечены протестными акциями, сравнимых с которыми по массовости давно не было ни в Алма-Ате, ни в столице Нур-Султане. В-третьих, кандидат от оппозиции был впервые допущен к выборам и набрал неожиданно высокий процент голосов по подсчету ЦИК. Означает ли это, что состоявшиеся выборы изменят политическую систему в республике?

Успокаивающий процент президента Токаева

"Я испытала облегчение, когда услышала результаты, объявленные ЦИК. Я опасалась, что если результат Токаева, получившего чуть больше 70 процентов, еще сильнее будет скорректирован в сторону увеличения, то это вызовет действительно большие волнения среди населения. В этом отношении результат меня успокоил", - говорит сотрудница берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). - "Но при этом выяснилось: власть оказалась неспособна осознать, что население двух больших городов больше не готово "кушать" выборы, проходящие по старинке, и будет требовать выборов честных. Власть и сегодня, после выборов, не может этого принять и найти способы успокоить людей. Она, напротив, делает все, чтобы еще сильнее спровоцировать их", - продолжает эксперт.

Айдос Сарым

Казахстанский политолог Айдос Сарым в интервью DW отмечает, что у нынешних протестов в Казахстане "нет общей типологии, но они являются следствием общей усталости и недовольства населения" ситуацией в стране. "По всплескам протестной активности нельзя сказать, что это сторонники какой-либо одной политической платформы или лица. В обществе есть люди, которые хотят очень быстрых изменений, есть люди, настроенные радикально по отношению к имеющейся системе", - полагает он.

Кто протестует против выборов в Казахстане

По оценке Сарыма, рано говорить о массовости нынешнего протестного движения, когда на улицы миллионного города выходят тысяча - полторы тысячи человек. "Пока речь не идет о многотысячных акциях. Но это ясный сигнал к тому, чтобы динамика общества изменилась. Власть должна менять правила игр и формулы взаимодействия с обществом. Слов уже не достаточно. Я надеюсь, что эти события до власти необходимость таких действий донесли", - говорит собеседник DW.

Беате Эшмент

Беате Эшмент не спешит разделить его оптимизм. "Олигарх Мухтар Аблязов из зарубежья постоянно призывает к акциям протеста. Но многие люди, вышедшие на улицы больших городов, не имеют с ним ничего общего, они движимы недовольством выборами, и я их понимаю. Однако власть будет эти протесты валить на него и на его запрещенное движение ДВК, чем только сыграет ему на руку и даст основания объявить протесты своей победой. Власть не будет утруждать себя дефинициями, кто и почему протестовал и какие настроения и течения представляет. Но если она продолжит просто жестко подавлять все протесты, то, боюсь, сегодня ей это уже в полной мере не удастся", - рассуждает немецкий эксперт.

Что касается оппозиции, то выборы, судя по информации из Казахстана, могут коренным образом изменить ее облик. С одной стороны, многие так называемые "старые оппозиционеры" не были согласны с тем, что их соратник Амиржан Косанов, ставший неожиданно вторым по результатам выборов, признал победу Касым-Жомарта Токаева. Часть оппозиции вообще считала правильным бойкот выборов. С другой стороны, на фоне протестных настроений в Алма-Ате и Нур-Султане выдвинулись новые лидеры. Например, 10 июня в Алма-Ате о создании своей партии объявил известный казахстанский певец Ринат Заитов, до этого бывший доверенным лицом у Косанова. Полиция его задержала, но большая группа его сторонников окружала отделение полиции. Протестующие против задержания Заитова люди стали диктовать полицейским свои условия и вели себя при этом, судя по сообщениям СМИ, достаточно уверенно.

Брожение умов в казахстанской оппозиции

В среде оппозиции началось брожение умов, утверждает Айдос Сарым. "Эти выборы стали знаковыми для всей оппозиционно настроенной части общества, потому что в ходе этих выборов старая оппозиция в том виде, в котором она была, окончательно умерла, она похоронена, и дай бог ей светлой памяти. Идет переформатирование, на глазах появляются новые лозунги и новые лидеры. Сейчас выделяются несколько групп, которые в ближайшее время могут оформиться в политические структуры, организации, и они уже будут определять какие-то смысловые ориентиры для общества и влиять на его градус", - отмечает казахстанский политолог.

Полиция задерживает протестующих в Алма-Ате, 9 июня 2019 года

Общество начинает "выпрямляться", считает он. "Высокий результат, полученный Амиржаном Косановым, когда он без поддержки демократической оппозиции, без поддержки национального блока, один аккумулировал весь протест общества и набрал больше, чем все партии, которые участвовали в выборах (за исключение партии власти, конечно), дает ему право требовать структурного оформления и регистрации собственной партии", - подчеркивает Айдос Сарым. Кроме того, есть другие оппозиционные "точки политического роста".

"Есть новое поколение городской молодежи - это политологи, юристы, которые впервые включились в политический процесс в качестве наблюдателей, у них другие подходы к лидерству, к кооперации. Они тоже вполне могут оформиться как политическая сила. Есть две-три структуры, связанные с оппозиционным лагерем и намеренные работать в национально-либеральном контексте", - продолжает эксперт.

О диалоге по реформам в Казахстане

"Самое интересное еще предстоит, тем более, что Касым-Жомарт Токаев несколько раз говорил о диалоге, о создании комитета по реформам и так далее. Если сейчас будет движение в сторону либерализации законов о выборах, о СМИ, о партиях и объединениях, тогда в ближайшие год-полтора возникнет достаточно много политических организаций и лидеров. Та политическая атмосфера, которая до сегодняшнего дня существовала, себя изжила, она формировалась в 1990-е годы и ее структуры выглядят архаикой", - рассуждает Айдос Сарым.

В свою очередь, Беате Эшкент высказывания нового президента, которые звучали в последние дни, не прибавили уверенности в том, что он готов к диалогу с критически настроенными кругами общества. "Например, его замечания в отношении критики выборов со стороны ОБСЕ и стандартов ОБСЕ. Это не дает оснований полагать, что с его стороны будет проявлена большая готовность делать шаги навстречу оппозиции. Вместе с тем, надо внимательнее смотреть на то, что за оппозиция сейчас будет формироваться. Оппозиционная группа, которая сейчас очень быстро растет, связана с казахоязычной, националистически ориентированной средой. И требования там ориентированы не столько на демократию, сколько на усиление позиций казахов", - замечает она.

По ее оценке, в целом выборы, прошедшие в Казахстане, не добавили политической системе республики устойчивости. "Эти выборы были проведены для того, чтобы обеспечить Касым-Жомарту Токаеву на посту президента определенную легитимность. В сельской местности это, в целом, удалось сделать, но в больших городах, где это особенно важно, цель не достигнута, неоспоримым президентом для них он не стал. И политическая система остается из-за этого ненадежной", - считает сотрудница ZOiS. "Я надеюсь, что в результате власть поймет - она в большей степени должна учитывать требования и желания населения, но мне видится, что она, наоборот, как раз попытается еще сильнее выступать против этих требований", - говорит Беате Эшмент.

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