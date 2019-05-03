Что известно о британском лорде, спасшем фирмы Дерипаски от санкций

До четырех миллионов фунтов стерлингов - такую премию якобы получил лорд Грегори Баркер за то, что помог снять санкции США с компаний Олега Дерипаски. Кто он?
Когда в апреле 2018 года США ввели в действие очередной, самый "зубастый" пакет санкций против России, одной из главных мишеней стал Олег Дерипаска. В Вашингтоне российского "короля алюминиевого бизнеса", как его называют западные СМИ, сочли приближенным к президенту Владимиру Путину, которого США хотели наказать за действия в Украине и попытку вмешательства в американские выборы.
"Относительно скромный" бонус
Акции компаний Дерипаски рухнули, но снова взлетели, когда в начале 2019 года часть санкций была снята. Это - результат усилий Грегори Баркера. Бывший министр британского правительства и член Палаты лордов - один из руководителей ключевой компании Дерипаски En+, которая среди прочего контролирует "Русал", второго в мире производителя алюминия. За свою челночную дипломатию между Лондоном, Москвой и Вашингтоном Баркер получил премию, о чем в четверг, 2 мая, сообщило агентство Bloomberg.
Размер премии, по данным агентства, составил от трех до четырех миллионов фунтов стерлингов. Сам Баркер на форуме газеты Financial Times в Швейцарии незадолго до этого говорил, что получит бонус, размер которого он назвал "относительно скромным". Точная сумма станет известна, самое позднее, в отчете компании En+ по итогам года.
Основная суть сделки с администрацией в Вашингтоне по отмене санкций состояла в том, что Дерипаска снизил свою долю в пакете акций En+ ниже 50 процентов и расширил совет директоров, увеличив количество иностранцев - американцев и англичан. Сам Дерипаска остается под санкциями и теперь пытается оспорить их через суд. Кто такой Баркер и что связывает его с Россией?
Политическая карьера барона Баркера
53-летний Грегори (Грег) Баркер - уроженец графства Суссекс на юго-востоке Англии. Он получил высшее образование в Лондоне, где изучал в университете историю и политологию, а позднее - корпоративные финансы. По данным британской прессы, он был женат на наследнице крупной британской пивной компании, с которой у него трое детей, но развелся ради отношений с мужчиной.
В 2001 году Баркер был впервые избран депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. Он занимал должность министра по вопросам энергетики и изменений климата в теневом правительстве консерваторов. Тогда его называли близким соратником будущего премьера Дэвида Кэмерона.
В 2006 году Баркер организовал поездку оппозиционного политика в Арктику, которую британская пресса раскритиковала как пиаровскую. Когда Кэмерон в 2010 году возглавил правительство, Баркер занял пост министра по вопросам энергетики и изменений климата и позиционировал себя как борца за "зеленую" энергетику. После ухода из правительства в 2015 году он получил пожизненный статус пэра, связанный с ним титул барона и с тех пор является членом Палаты лордов - верхней палаты парламента.
Этот статус не исключает связей с бизнесом. Лорды не получают зарплату, а лишь ежедневную выплату за посещение плюс покрытие расходов на поездки. Многие лорды имеют работу за пределами парламента, выступают в роли лоббистов или консультантов организаций и компаний.
Тесные связи Баркера с русскими миллиардерами
История связей Баркера с Россией насчитывает не одно десятилетие. В конце 1990-х он работал в лондонском пиар-агентстве Brunswick, к которому обратилась российская компания "Сибнефть" Романа Абрамовича. С 1998 по 2000 годы Баркер, которому тогда было чуть больше тридцати, возглавлял отдел коммуникации (по другим данным - отдел по связям с инвесторами) "Сибнефти". В тот период он часто жил в Москве.
Когда именно Баркер стал сотрудничать с Дерипаской - точно не известно. Но известно, что в 2008 году российский миллиардер упоминался в связи со скандалом c финансированием находившихся тогда в оппозиции британских консерваторов. Выяснилось, что один из их лидеров, Джордж Осборн, встречался с Дерипаской в Греции и якобы пытался договориться о пожертвованиях для партии.
Это было бы незаконно, поскольку Дерипаска не был британским подданным. Осборн признал, что разговор имел место на яхте Дерипаски, но заявил, что инициатором был не он, а его британский друг и финансист Натаниэль Ротшильд. Ротшильд некоторое время возглавлял совет директоров En+.
В 2017 году, то есть спустя два года после избрания в Палату лордов, Баркер был назначен председателем совета директоров En+, а в феврале 2019 года стал исполнительным председателем. После этого назначения он взял своего рода длительный отпуск в Палате лордов, чтобы заниматься бизнесом. Во время отсутствия в палате Баркер сохранит звание, но не сможет посещать заседания, голосовать или получать компенсацию расходов.
Незадолго до этого, когда Баркер занимался посредничеством с целью снятия санкций США с компаний Дерипаски, он отказался дать публичные показания комитету Палаты общин, который изучал роль российского бизнеса в Великобритании после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Тогда Баркер объяснил отказ конфиденциальными переговорами и пообещал выступить перед членами комитета после их завершения. Когда это произойдет - пока не ясно.
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