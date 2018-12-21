Что запомнилось о последней пресс-конференции Путина

Заявление Путина, что он когда-нибудь женится, стало одной из обсуждаемых тем пресс-конференции президента РФ. Карикатурист Сергей Елкин предложил ему свой способ поиска второй половины.
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