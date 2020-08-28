Что ждет белорусскую экономику? Мнение немецкого консультанта

Приведут ли последние события в Беларуси к экономическому кризису в стране? Какое будущее ждет белорусские госпредприятия? Может ли Минск снизить энергетическую зависимость от России и переориентироваться на европейские и мировые рынки? Своим мнением о перспективах белорусской экономики с DW поделился немецкий консультант по инвестициям, старший директор белорусского отделения международной консалтинговой компании Civitta Даниэль Крутцинна (Daniel Krutzinna).

DW: Может ли нынешний кризис в Беларуси стать серьезной экономической проблемой для действующего президента страны Александра Лукашенко?

Даниэль Крутцинна: ​​Да, безусловно. Беларусь сейчас находится в непростой экономической ситуации. Расходы на обслуживание внешнего долга страны остаются довольно высокими, а экономика республики тесно связана с мировой экономикой и соответственно тоже пострадала от пандемии коронавируса. Россия больше не хочет субсидировать белорусскую экономику в той степени, что прежде - путем поставок нефти по внутрироссийским ценам.

До сих пор Беларусь могла относительно дешево рефинансировать свой госдолг, выпуская еврооблигации. Если на фоне последних событий западные страны введут против Минска санкции, то применять этот инструмент будет уже невозможно.

Даниэль Крутцинна

- Сейчас дефицит бюджета республики составляет порядка 3-4 млрд белорусских рублей (1,1-1,5 млрд долларов). При этом до конца 2020 года Беларуси нужно найти 1,6 млрд долларов на выплаты кредиторам. Как белорусские власти намерены решать эту проблему?

- Пока у Беларуси достаточно валютных резервов: их объем составляет примерно 7-8 млрд долларов. До конца года с обслуживанием долга не должно быть особых проблем. Острого, масштабного экономического кризиса тоже вряд ли стоит ждать. Но вопрос в том, не окажемся ли мы в 2021 году в такой же ситуации, как в 2011 году, когда после президентских выборов 2010 года наступило тяжелое пробуждение.

В стране уже сейчас наблюдается несколько ажиотажный спрос на иностранную валюту. В ожидании резкой девальвации местной валюты все спешат обменять белорусские рубли. Что касается кредитов, то их, наоборот, пытаются брать в рублях. Банковскую систему Беларуси ожидает стресс-тест.

- Сегодня костяк белорусской экономики составляют госпредприятия. В последние недели там проходят забастовки и другие акции протеста. Чем это грозит Лукашенко и его сторонникам?

- Забастовки не являются столь масштабными, как их иногда изображают в западных СМИ. Рабочие крупных госпредприятий действительно бастуют. Однако, к примеру, "Беларуськалий" (один из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. - Ред.) и два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые на сегодняшний день обеспечивают львиную долю валютных поступлений в госбюджет, пока работают без сбоев.

- Насколько эти предприятия экономически устойчивы?

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи, 15 февраля 2019 года

- В Беларуси на протяжении многих лет существовала модель, которая, возможно, не соответствовала западной либеральной модели рыночной экономики. Тем не менее, она смогла обеспечить хорошие темпы экономического роста, особенно в 2000-х годах - в значительной степени благодаря тому, что Россия субсидировала белорусскую экономику, поставляя республике нефть по сниженным ценам.

Часть валютных доходов от переработки нефти белорусские власти тратили на поддержку и модернизацию других отраслей экономики, в первую очередь промышленности. Так что нельзя сказать, что белорусские госпредприятия полностью устарели и больше ни на что не годятся.

- По некоторым данным, за последние 10 лет объем российских субсидий в форме заниженных цен на сырую нефть составил около 50 млрд долларов. Насколько Россия заинтересована в сохранении такой модели в будущем?

- Реальные цифры могут быть еще выше: примерно 100 млрд долларов за последние 20 лет. В отдельные периоды косвенные российские субсидии составляли от 10 до 15 процентов белорусского ВНП. Это чудовищные цифры.

В 2019 году экономическая ситуация в России ухудшилась. Москва сейчас занимает позицию, согласно которой дальнейшая поддержка белорусской экономики возможна только при условии дальнейшей политической интеграции двух стран. Ключевые слова здесь - Союзное государство и единая валюта, что фактически означало бы переход Беларуси на российский рубль.

На заводе МАЗ в Минске (фото из архива)

Я считаю, что, независимо от того, останется ли Лукашенко у власти, позиция России по этому вопросу в целом не изменится: дальнейшая поддержка белорусской экономики будет осуществляться только через углубление политической интеграции. Любое правительство Беларуси столкнется с тяжелым выбором: либо уступить Москве, либо переориентировать свою экономику. А это, разумеется, потребует времени и денег.

- Насколько такие перспективы реалистичны? Смогут ли белорусские предприятия конкурировать с мировыми не только на российском рынке, но и на рынке ЕС?

- В краткосрочной перспективе этого добиться будет крайне сложно. Пример Украины показал, что, даже заключив соглашение об ассоциации с ЕС, закрепиться на европейском рынке не так-то просто. Белорусская экономика все еще сильно зависит от нефти: нефтеперерабатывающая промышленность с двумя огромными НПЗ и нефтехимической отраслью по-прежнему обеспечивает около 20-25 процентов ВВП и 40 процентов экспорта страны. Модернизировать этот сектор и сделать НПЗ конкурентоспособными, закупая при этом нефть по мировым ценам, безусловно, будет сложно.

При этом неплохие перспективы имеет машиностроительная отрасль. Белорусские тракторы отличаются хорошим соотношением цены и качества. Однако на глобальном рынке они должны будут конкурировать с комбайнами американского производителя John Deere, который получает масштабную административную поддержку США, включая программы экспортного финансирования. То же касается китайских и европейских производителей. Выжить на таком рынке непросто.

Я считаю, что Беларуси следует искать новые рынки сбыта для своей продукции не столько в Европе, сколько в развивающихся странах, где хорошее соотношение цены и качества зачастую ценится выше, чем высокотехнологичная продукция. Это относится в том числе к машиностроительной отрасли. Еще одна отрасль, которая, на мой взгляд, имеет хороший экспортный потенциал, - это сельское хозяйство и пищевая промышленность. Но и в этом случае рынки сбыта следует искать скорее в Азии, а не в Европе.

- Стала ли нынешняя волна протестов для вас неожиданностью? Или же симптомы экономического кризиса стали ее предвестниками?

- Что касается экономической ситуации в стране, то после масштабного кризиса 2011 года стало очевидным, что сохранить высокие темпы роста начала 2000-х годов будет сложно. Цены на нефть оставались на гораздо более низком уровне, чем прежде, Россия утратила роль локомотива экономического роста в регионе, а белорусская экономика была модернизирована лишь частично.

В результате с 2010 года рост реальной заработной платы в стране был минимальным. Обещания президента поднять среднюю зарплату в стране до 500 долларов так и не были выполнены. Однако о том, что в Беларуси могут начаться столь масштабные протесты, ничего не говорило. На мой взгляд, к этому привела череда совпадений и ошибочных решений: экономические проблемы и тенденции в стране сыграли в этом лишь ограниченную роль.

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