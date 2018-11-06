Что делают немцы с испорченными деньгами

В центре, расположенном в Майнце, занимаются особыми случаями испорченных монет и банкнот. Склонившись над микроскопом, сотрудник центра Франк Херцог (Frank Herzog) пинцетом пытается разъединить полусгнившие и слипшиеся купюры. Они слишком долго пролежали в цветочном горшке, куда их надежно запрятали бережливые хозяева. Теперь специалистам предстоит установить ценность банкнот, собрав их по крупицам воедино.

Реставраторы испорченных денег

От решения экспертов центра зависит, будут ли (и в каком объеме) возмещены убытки владельцу. Если специалистам удастся восстановить более 50 процентов каждой банкноты (допускается даже наличие нескольких частей разных банкнот одного номинала), шансы получить возмещение - вполне реальные.

Франк Херцог и его коллеги творят настоящие чудеса. Кропотливая и трудоемкая работа выполняется вручную, но есть и специальные компьютерные программы, призванные облегчить труд реставраторов. Работают сотрудники центра обычно попарно. Заключение экспертов - документ, имеющий юридическую силу, поэтому необходимо непредвзятое мнение двух специалистов.

Поврежденные деньги в центре экспертизы Немецкого федерального банка: эта пачка купюр достоинством в 50 евро пострадала от наводнения

У каждой банкноты своя история, улыбается Франк Херцог. Нередко наследники находят клад уже рассыпающихся купюр немецких марок (а их тоже возмещают) на чердаке или в сыром подвале. Иногда в центр присылают обгоревшие уголки с едва распознаваемыми цифрами и знаками.

Деньги взрывают в банкоматах, их стирают в стиральной машине, чудом они ухитряются не сгореть дотла при пожаре и не утонуть при наводнении… Многие купюры, доставленные в центр экспертизы, удается восстановить, если не полностью, то хотя бы частично, поясняет реставратор. Если же купюра непреднамеренно (!) повреждена настолько, что большая ее часть отсутствует или она не поддается реставрации, достаточно доказать, почему и при каких обстоятельствах остальные части денежного знака были безвозвратно уничтожены, и сумма будет тоже возмещена.

Эксперт с десятилетним стажем делит все купюры на три категории: это деньги, пострадавшие от теплового, механического воздействия или влаги. Как это не абсурдно звучит, но деньги удается "спасти", даже если их проглотила собака: для этого нужно прислать в центр экскременты с остатками купюр. Еще один, совсем не редкий случай - мыши в подвальных помещениях, которые любят утеплять припрятанными там банкнотами свои норы.

Рядом с микроскопом каждого эксперта в центре - вытяжная труба. Это обязательный предмет рабочего оснащения кабинета сотрудников, которые сталкиваются не только с неприятными запахами, но и с заведомо опасными веществами. Очень агрессивна, например, краска для окрашивания купюр в сумке или автомобиле инкассатора при их несанкционированном изъятии.

Сколько времени занимает экспертиза

Ежегодно в центр экспертизы Немецкого федерального банка попадает около 30 тысяч пакетов с поврежденными деньгами. Благодаря тщательной проверке почти 40 миллионов евро в год возвращаются их владельцам, констатирует руководитель группы экспертов центра Михаэль Эрберт (Michael Erbert). В основном речь идет о суммах меньше тысячи евро, с которой обращаются, как правило, частные лица. Поврежденные деньги упаковывают в полиэтиленовый пакет, заполняют заявление на их возмещение с указанием причины повреждения и отправляют в Майнц. С такой просьбой можно обратиться и в один из филиалов банка.

Как правило, экспертиза занимает от четырех до шести недель. В особо сложных случаях она может продлиться до трех месяцев, но "заказчика" тогда обязательно предупреждают о задержке, уверяет Михаэль Эрберт.

Одна из важных задач центра, по словам его руководителя, заключается в обеспечении бесперебойной работы банкоматов. Ведь купюры, склеенные вручную, часто застревают в аппаратах, выводя их из строя. Еще один аспект - фальшивые деньги, которые попадают к экспертам вместе с поврежденными настоящими банкнотами или вместо них.

Во время тщательного исследования уцелевших денежных клочков обнаруживается иногда и то, что их владельцы пытаются скрыть. Например, в случае с едва различимыми металлическими частицами, осевшими на деньгах при вскрытии сейфа, в котором они, очевидно, находились. Женщина же, приславшая испорченные банкноты, утверждала, что получила их от сына и что виной всему были… бенгальские огни. Так, вместо возмещения утерянной суммы, незадачливому юноше пришлось иметь дело с полицией.

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