Что грозит Бабарико и Тихановской? Правозащитник о мерах Лукашенко

Задержание потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, уголовные дела против блогера Сергея Тихановского, угрозы в адрес его детей и жены, Светланы Тихановской, планирующей зарегистрировать собственную инициативную группу для участия в президентских выборах 9 августа, - все это особенности предвыборной гонки 2020 года в Беларуси , которые прокомментировал в интервью DW Валентин Стефанович из белорусского правозащитного центра "Весна".

DW: Расскажите, пожалуйста, с чем связано новое уголовное дело, которое завели против блогера Сергея Тихановского?

Валентин Стефанович: В отношении Тихановского шла целая серия судебных процессов в Гомеле. При этом сам он уже находился в СИЗО, а его продолжали привлекать к административной ответственности за организацию несанкционированных массовых мероприятий. Он участвовал в этих судебных заседаниях по скайпу. О том, что против него завели уголовное дело по статье 191 УК РБ - о воспрепятствовании выборам, - он рассказал сам во время одного из таких заседаний.

Белорусский правозащитник Валентин Стефанович (фото из архива)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина несколько недель назад во время одного из заседаний ЦИК публично говорила, что цель пикетов (на которых проходил сбор подписей для регистрации инициативных групп претендентов на пост главы государства. - Ред.) - совсем не сбор подписей, а критика действующего главы государства, очень оскорбительная и вызывающая, и что даже в ее адрес звучали угрозы. Правда, она цитировала только одно слово "прихлопни". Тихановский использовал на своих пикетах лозунг "No pasarán - стоп таракан" и, соответственно, призывал всех приходить с тапками, чтобы прихлопнуть таракана.

"Стоп, таракан" - это все мотивы известного произведения Чуковского про таракана, которого все боялись, а потом воробей его съел. Я лично абсолютно не считаю, что это лозунги, призывающие к насилию. Однако Лидия Михайловна трактует их как угрозу убийства в свой адрес.

Также Ермошина говорила, что инициативная группа Светланы Тихановской вела себя неподобающим образом и хотела, используя выборы, расшатать ситуацию, которая приведет к смене власти насильственным путем. Но если говорить о смене власти насильственным путем, то это совсем другая статья, а не 191-я.

Мы считаем, что преследование Тихановского и Тихановской абсолютно вписывается в канву последних событий. Светлана Тихановская недавно заявляла об угрозах в свой адрес: что ее могут посадить и заберут ее несовершеннолетних детей, которые останутся без присмотра родителей.

В нашей стране практика изъятия детей из семей так называемых "асоциальных элементов" либо в случае, когда дети находятся "в социально опасном положении", очень развита. С точки зрения правозащитников, она очень неоднозначна.

Так что, если говорить об угрозах, то для Тихановской и для Бабарико они действительно реальны. Я уж не знаю, насколько они реальны для Лидии Ермошиной. Однако я очень сомневаюсь, что Тихановский мог угрозами или каким-то иным образом повлиять на деятельность Центральной избирательной комиссии во время выборов.

- Что правозащитники предпринимают в этой ситуации?

- Ситуация, конечно, очень тяжелая. Буквально за полтора месяца арестовано более девяноста человек, в том числе правозащитники и журналисты. 17 июня Белорусский Хельсинкский Комитет и наша организация обратились к целой серии тематических докладчиков ООН - по свободе собраний, по защите правозащитников, и по вопросу о независимости судей и адвокатов, по вопросу о пытках - и к верховному комиссару и обобщили ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в Беларуси.

При этом мы указали последнюю информацию о пытках и жестоком обращении в отношении задержанных политических активистов и членов инициативных групп, которые находятся сейчас в Минске, в центре изоляции правонарушителей.

- Что вы имеете в виду, говоря о пытках?

- От людей, которые уже освободились, нам стало известно, что в отношении задержанных применяют пытки, прикрываясь борьбой с COVID-19, например, разливают в камерах воду с хлором, которая, естественно, вызывает удушье и проблемы с дыханием, забирают матрацы…

У Павла Северинца, одного из лидеров белорусской Христианской демократической партии, отобрали все личные вещи, включая предметы гигиены и матрац, его изолировали несколько раз в карцер, отобрали Библию (он верующий человек). Есть информация и о том, что в отношении него применяли также физическое насилие.

Репрессии во время выборов - это наша национальная традиция. Каждый раз во время выборов кто-либо из тех, кто в них участвовал, садится в тюрьму, за исключением, может быть, 2015-го года. Но в этом году репрессии начались прямо с самого старта (предвыборной кампании. - Ред.), и конца им не видно. И мы опасаемся, что ситуация будет осложняться.

Если дело Тихановского дойдет до суда, я думаю, мы увидим там много чего интересного. Не исключаю, что кто-то признается, что был организован государственный переворот. Когда люди находятся в тюрьме, там может быть все что угодно. Тем более, что под предлогом борьбы с пандемией адвокатов к задержанным не допускают.

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