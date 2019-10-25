Что вреднее для окружающей среды - пластик или бумага?

В целях борьбы с пластиком в немецких супермаркетах еще несколько лет назад перестали предлагать бесплатные полиэтиленовые пакеты: взамен покупатели могут приобрести бумажные. Однако так ли они безопасны, как кажется на первый взгляд? DW разбиралась, действительно ли бумага и картон наносят меньший вред окружающей среде, чем изделия из пластика, и существует ли альтернатива изделиям из древесины.

"Зеленые легкие планеты" могут исчезнуть

По данным немецкой организации "Форум по экологии и бумаге" (FÖP), для производства бумаги вырубается каждое пятое дерево на планете. При этом древесину поставляют не только из так называемых устойчиво управляемых лесов, которые эксплуатируются с соблюдением ряда принципов - в частности, обеспечения их сохранности и восстановления.

Вырубленные джунгли в Бразилии

"К примеру, в Бразилии концерны, специализирующиеся на производстве целлюлозы, высаживают лес на землях сельскохозяйственного назначения, которые нужны населению для выращивания продуктов питания", - рассказывает представитель организации, эколог Эвелин Шёнхайт (Evelyn Schönheit). По ее словам, в результате люди вынуждены перемещаться в другие районы, где они зачастую вырубают джунгли для создания сельскохозяйственных угодий. А это, в свою очередь, приводит к вымиранию многих видов растений и животных, отмечает эксперт.

Площадь джунглей - "зеленых легких планеты", которые имеют ключевое значение в борьбе с изменением климата, продолжает сокращаться. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, около 20 процентов глобальных выбросов CO2 обусловлено уничтожением лесов и его последствиями. В экологической организации Greenpeace также подчеркивают, что 80 процентов всех первобытных лесов планеты уже уничтожены, а 40 процентов оставшихся находятся под угрозой. По данным FÖP, ежегодно во всем мире уничтожается 13 млн гектаров леса.

Германия - мировой лидер по потреблению бумаги

Росту потребления бумаги в значительной мере способствует торговля в интернете

В то же время потребление бумаги в мире продолжает стремительно расти. В 1980 году население планеты в целом израсходовало около 170 млн тонн, а в 2017 году - свыше 423 млн тонн этого материала.

При этом мировым лидером по потреблению бумаги на душу населения стала Германия: в 2018 году этот показатель составил здесь 241 кг. В нелестной статистике ФРГ обогнала даже США, занявших второе место в списке: на одного американца в год приходится 211 кг израсходованной бумаги и картона. Специалисты FÖP поясняют, что, хотя в ФРГ в основном используют древесину из Скандинавии, четверть целлюлозы поставляется из Бразилии.

Несмотря на то, что в последние годы потребление офсетной бумаги, предназначенной для печати книг или журналов, снижается, этого нельзя сказать об упаковочных материалах - к примеру, одноразовой бумажной посуде или пищевой упаковке. Потреблению бумаги в значительной мере способствует и стремительный рост объемов онлайн-торговли: при этом размер посылочной упаковки зачастую бывает значительно больше содержимого.

Стоит ли носить продукты в бумажных пакетах?

Коричневый цвет пакета еще не говорит о его экологичности

В FÖP опасаются, что плохой имидж пластика также может привести к тому, что потребители станут все чаще использовать бумагу в качестве упаковочного материала. Между тем многоразовый пластик наносит гораздо меньший вред экологии, чем бумага - по крайней мере, если ее не перерабатывают.

Одним из отрицательных примеров экологи называют бумажные пакеты, которые можно приобрести во многих немецких супермаркетах. Их коричневый цвет не означает, что они изготовлены из переработанной бумаги. Совсем наоборот: в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) поясняют, что для производства этих пакетов используются особо длинные и прочные целлюлозные волокна.

Как отмечают в DUH, такие волокна могут быть получены только из свежей древесины с использованием множества химических веществ. Поскольку бумажные продуктовые пакеты должны быть прочными, на их изготовление уходит большое количество исходного материала, что приводит к увеличению выбросов СО2 при его транспортировке. В итоге производство одного бумажного пакета наносит окружающий среде больший вред, чем пластикового: баланс изменится только в том случае, если бумажный пакет будет использоваться многократно.

Бумага будущего - из травы и сена?

Но существует ли альтернатива древесине? В настоящее время на эту тему проводится множество исследований. Помимо бамбука, который считается быстрорастущим материалом, надежды возлагают и на такие материалы, как, к примеру, трава или солома.

При этом травяная бумага и картон в будущем могут использоваться, в первую очередь, в качестве упаковочного материала. "При производстве целлюлозных гранул из травы практически не нужны химические вещества," - рассказывает эксперт федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) Альмут Райхарт (Almut Reichart). Однако у такого материала есть и один недостаток - он гораздо менее однороден, чем древесные волокна, на нем есть темные пятна. Поэтому, по словам Райхарта, для производства офсетной бумаги трава не подойдет.

Макулатура - ценное сырье

Еще один совет специалистов - полностью перейти на бумагу, произведенную из макулатуры. Дело в том, что бумага из вторсырья позволяет экономить не только древесину. На ее изготовление расходуется на 70 процентов воды и 60 процентов энергии меньше, чем при производстве бумаги из свежей целлюлозы.

Кроме того, экологи рекомендуют ограничить потребление бумаги - к примеру, печатать на обеих сторонах листа, использовать многоразовые сумки вместо бумажных пакетов и моющиеся тряпки вместо бумажных полотенец. А наклейка на почтовом ящике с надписью "Пожалуйста, никакой рекламы", возможно, поможет избавиться от обилия в нем бумажных листовок.

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