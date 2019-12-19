Что будет делать Путин после 2024 года: немецкие СМИ о планах президента РФ

Пресс-конференции российского президента Владимира Путина, состоявшейся 19 декабря, уделили внимание большинство немецких СМИ. Одной из основных тем комментариев немецких журналистов стал вопрос о передаче власти в 2024 году, когда закончится очередной срок полномочий Путина.
"Трансфер власти", по словам комментатора еженедельника Der Spiegel Кристины Хебель (Christina Hebel), очень широко обсуждается в России - как бы ни отрицал это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Что произойдет потом? Однажды Путин уже поменялся постами с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он снова планирует эту рокировку?", - задается вопросом журналист немецкого издания.
Der Spiegel: "Путин подает сигнал о нежелании баллотироваться"
Ответ Путина на прямой вопрос, что же произойдет в 2024 году, продолжает далее Хебель, не внес полной ясности. "Президент говорит, что из той части конституции, где речь идет о возможности избираться два срока подряд, можно было бы убрать последнее слово. Так что остается два срока. И точка", - пишет Хебель в комментарии "Сверхпрезидент". На ее взгляд, Путин не просто рассуждает вслух: "Тем самым он подает сигнал, что не хочет продлевать срок полномочий президента в конституции. Это означало бы, что его правлению в 2024 году настанет конец, о чем не преминули сообщить российские СМИ".
Впрочем, как считает автор комментария в Der Spiegel, что именно произойдет в 2024 году, знает лишь сам Путин. "Это также касается возможности усиления роли парламента и функций президента и правительства, о которых упомянул президент. Но что имеется в виду, Путин так и не сказал", - подытоживает Кристина Хебель.
Der Tagesspiegel: "Политтехнологи Путина придумали хитрое решение"
Колумнист берлинской газеты Der Tagesspiegel Франк Херольд (Frank Herold) считает, что Путин не откажется от власти, что бы он ни говорил. "Те, кто думал, что Путин пожизненно будет занимать пост царя всей Руси согласно конституции, заблуждался. Его политтехнологи придумали более хитрое решение", - пишет Херольд в комментарии "Вечный Путин".
По мнению журналиста, через четыре года Путин не будет баллотироваться на пост президента. Не сможет он и повторить трюк рокировки с Дмитрием Медведевым. Но это только на первый взгляд выглядит как прощание с властью, уверен автор комментария. "В 2024 году у президента России останутся только представительские функции - реальная власть перейдет к аппарату главы правительства. И премьер-министру Путину станет совершенно все равно, кто будет при нем главой государства", - считает журналист Der Tagesspiegel.
Handelsblatt: России может угрожать борьба за власть
Если Путин спустя 20 лет действительно откажется от власти, это станет переломным моментом, пишет Матиас Брюггманн (Mathias Brüggmann) автор комментария "Время Путина на исходе? России угрожают ожесточенные войны за власть", опубликованного в газете Handelsblatt.
Следствием этого, опасается комментатор, была бы ожесточенная борьба за власть. "Многих из своих ближайших сторонников Путин назначил на руководящие посты в госкорпорациях ("Роснефть", "Газпром", "Сбербанк") или государственных учреждениях. Объединяет их то, что Путин и его приближенные сделали государство и крупнейшие компании своей добычей. И они неустанно будут защищать это богатство", - уверен Матиас Брюггманн.
Путин завел Россию в экономический тупик, считает комментатор газеты Handelsblatt. "После конференции президента РФ стоит спросить, удастся ли стране выйти из этого состояния, или войны приближенных Путина за власть еще больше парализуют гигантскую империю. Отличные времена для кремлинологов", - резюмирует журналист.
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Автор: Сергей Елкин