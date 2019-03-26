Что будет в Украине после президентских выборов?

Во вторник, 26 марта, - за несколько дней до предстоящих в ближайшее воскресенье президентских выборов в Украине - эксперты берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) смоделировали развитие внутриполитической ситуации в стране в зависимости от того, кто станет их победителем.

Фаворитами президентской гонки в ZOiS считают шоумена Владимира Зеленского, действующего главу государства Петра Порошенко и экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. По последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать 32% избирателей, за президента Порошенко - 17%, за Тимошенко - 12,5%. Но солидный отрыв Зеленского от двух главных соперников, считает директор ZOiS Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), может оказаться дутой величиной.

Шансы трех фаворитов на выборах президента

Во-первых, указывает она, около четверти избирателей в Украине еще не решили, за кого голосовать. Во-вторых, большинство из тех, кто хотел бы видеть во главе государства Зеленского, составляют молодые люди, многие из которых вообще будут голосовать в первый раз. Опыт же Украины и других стран показывает, заметила Зассе, что явка этой категории избирателей, как правило, оказывается ниже заявленных намерений.

Гвендолин Зассе

А вот электорат Юлии Тимошенко - это люди преимущественно зрелого возраста, которые если уж решили за кого голосовать, то на избирательные участки обязательно придут.

К преимуществам Тимошенко Зассе относит также тот факт, что в отличие и от Зеленского, и от Порошенко у нее по всей стране есть региональные партийные структуры, способные в последний момент мобилизовать избирателей. Порошенко, в свою очередь, олицетворяет статус-кво, он предсказуем, пользуется, по выражению директора ZOiS, поддержкой избирателей разного возраста, заинтересованных в стабильности.

Сильвия Штёбер

Плюс - административный ресурс, добавляет аналитик центра Сильвия Штёбер (Silvia Stöber), только что вернувшаяся из поездки по Украине. Этот ресурс может быть задействован в том случае, если разрыв между кандидатами будет составлять десятые доли процента. Но массовых подтасовок или подкупа избирателей Штёбер не ожидает.

Впрочем, данные опроса, которые только что сам ZOiS провел в Донбассе (на территории, подконтрольной украинским властям), существенно отличаются от рейтингов, которые публикуют киевские социологические институты. Здесь тоже лидирует Зеленский, но у него только 21% поддержки. А на втором месте - сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 16%. Тимошенко же и Порошенко, за которого в 2014 году в Донбассе проголосовала треть избирателей, теперь едва дотягивают до семи процентов.

Верховная рада и будущий президент

Особенно важными эти президентские выборы в Украине немецкие эксперты считают потому, что уже осенью там предстоят выборы парламентские. Критическим период между этими двумя кампаниями может стать, если президентом выберут Юлию Тимошенко, чья партия сейчас очень слабо представлена в Верховной раде.

В украинском парламенте

Зассе с трудом может себе представить в таком случае мирное сосуществование парламента и президента, не исключает досрочных выборов и новых споров о конституционной реформе. Впрочем, считает эксперт, Тимошенко, даже потерпев поражение в президентской кампании, имеет высокие шансы значительно расширить представительство своей партии в Раде следующего созыва. А вот "Блок Петра Порошенко", считает Зассе, если Порошенко не переизберут президентом, скорее всего, развалится.

У Зеленского опоры в парламенте вообще нет, его политическое движение еще только находится в стадии формирования. Тем не менее, полагает директор ZOiS, отсутствие "глубоких рвов внутри парламента" может помочь наладить прагматичные отношения между Верховной радой и президентом Зеленским, по крайней мере, на период до следующих парламентских выборов.

Порошенко устроил бы и Москву, и ЕС

Кто из трех фаворитов был бы наиболее приемлемым на посту президента Украины, с одной стороны, для Кремля, а, с другой - для Евросоюза? Отвечая на этот вопрос корреспондента DW, Сильвия Штёбер напомнила о том, что Путин уже заявил о своем нежелании далее общаться с Порошенко. Он, добавила эксперт, предпочел бы видеть на посту президента Украины человека с "гибкими ценностями".

Наиболее "гибким" представляется ей Зеленский. Но в том, что касается минских договоренностей, он, как и оба соперника, считает, что альтернативы минскому процессу нет, что при всех изъянах Минска только так можно принудить Москву к продолжению переговоров. Кроме того, все три фаворита - однозначно проевропейские, а не пророссийские политики.

На этих выборах, добавила Гвендолин Зассе, речь вообще не идет о пророссийской или проевропейской ориентации. "У кандидатов, которым была бы рада Москва, вообще нет никаких шансов, - констатировала она. - Но Порошенко в качестве победителя подошел бы к российской риторике и политике в отношении Украины".

Кто-либо из других фаворитов подошел бы Москве лишь в том случае, указывает Зассе, если бы она и в самом деле была заинтересована в налаживании переговорного процесса с Киевом - будь то по экономическим вопросам или по проблеме Донбасса.

В сохранении Порошенко на посту президента заинтересован и Евросоюз, хотя и по другим причинам. В ЕС, поясняет Зассе, не знают, чего ждать от Зеленского, и понимают, что с Тимошенко будет договариваться еще труднее, чем с действующим президентом.

"Если альтернативой ему является большая неизвестность, - сказала она, - то, думают в ЕС, лучше, если останется все как есть. Хотя и понимают, что ускорения реформ и усиления борьбы с коррупцией в таком случае не будет, и новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе тоже не появятся".

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