Членство Украины в МУС усилит позиции Киева против Москвы?

Украина может вскоре активизировать попытки привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Опрошенные DW украинские правозащитники, адвокаты и юристы ожидают, что уже в июле Верховная рада примет закон о ратификации Римского статута (РС) - основополагающего документа МУС. В этом случае, убеждены они, Киев сможет более активно продвигать рассмотрение судом поданных им доказательств участия российских политиков и военных в агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности в Крыму, Донбассе и в ходе киевского Евромайдана 2013-2014 годов. Противники ратификации РС высказывают сомнения в эффективности международного правосудия и в способности МУС наказать виновных.

Ратификация Римского статута уже скоро?

Для ратификации РС в Украине сложилась благоприятная ситуация, утверждают правозащитники. Летом 2019 года вступила в силу принятая ранее часть 6 статьи 124 украинской конституции, согласно которой Украина может признать юрисдикцию МУС на условиях этого статута. В украинском парламенте подготовлен новый законопроект о ратификации РС. А офис прокурора МУС вышел на финальную стадию предварительного исследования поданных Украиной заявлений о тяжких преступлениях россиян на украинской территории.

Ратификация РС является одним из условий Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В начале июля 14 правозащитных организаций из Украины, России, Германии и Франции в рамках Независимой международной платформы гражданского общества CivilM+, обратилась к официальному Берлину, председательствующему с 1 июля в Совете Евросоюза, с призывом "продолжить консультации с правительством Украины о ратификации РС ".

Адвокат семей погибших на Евромайдане Виталий Тытыч, участвовавший в разработке украинских исков в МУС, указал в интервью DW, что их рассмотрение в Гааге позволит обосновать необходимость продолжения антироссийских секторальных санкций, а также введения персональных санкций и внесения виновных в "список Магнитского". "Санкции против бенефициаров войны в Донбассе и их представителей в ЕС будут намного более действенными и болезненными. Подтвержденные в МУС факты причастности Москвы к совершению столь тяжких преступлений позволят установить контрибуции России в пользу Украины", - отметил Тытыч.

Сомнения в эффективности МУС

В 2019 году предыдущий состав Верховной рады уже принял закон о ратификации РС в первом чтении. Однако депутаты правящей партии "Слуга народа" в новом составе украинского парламента решили при участии правозащитников разработать собственный законопроект. Его планировали рассмотреть еще в марте, но отложили по причине карантина в связи с эпидемией коронавируса. Против этого законопроекта выступает вторая по численности пророссийская фракция Верховной рады "Оппозиционная платформа "За жизнь!", а также их оппоненты - декларирующая патриотическую проукраинскую позицию фракция партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Выразитель мнений противников ратификации РС, директор программы "Право" Украинского института будущего Александр Чебаненко считает, что МУС не сможет эффективно расследовать преступления россиян на украинской территории и наказать виновных. Эксперт напомнил, что за 18 лет работы этого суда было потрачено полтора миллиарда долларов, но осудил лишь трех человек, тогда как международный трибунал по Югославии за то же время осудил 90 человек. " Целый ряд обвинений рассыпалась в МУС из-за низкого уровня подготовки обвинений, что является показателем низкого профессионализма офиса прокурора", - считает Чебаненко.

Ярким свидетельством бессилия МУС он назвал проходящие в Нидерландах судебные слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете МН-17. "Прокуратура Нидерландов уже через две недели после катастрофы заявила, что МУС - это последняя надежда для тех, кто не хочет или не может самостоятельно расследовать уголовные дела", - напомнил Чебаненко. Кроме того, он убежден, что МУС не имеет юрисдикции над Россией и не сможет привлечь к ответственности российских официальных лиц, поскольку Москва в 2016 году вышла из МУС.

Проблема безнаказанности

Однако глава правления киевского "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук считает, что без ратификации РС у Украины нет других юридических возможностей привлечь к ответственности высокопоставленных россиян, виновных в агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности. А призывы расследовать эти преступления в рамках общей юридической практики, как обычные убийства и так далее несостоятельны - срок давности по ним неумолимо истекает. Тогда как квалификация их как тяжкие преступления, подпадающие под юрисдикцию Гааги, не имеют срока давности.

Правозащитница напомнила, что на седьмом году войны в Украине все еще не приняты законы по привлечению к ответственности за агрессию и преступления против человечности. А военные преступления выписаны так, что за последние годы вынесен лишь один приговор. "МУС расследует всю цепь приказов вплоть до высшего руководства, и эти лица подпадают под юрисдикцию суда независимо от того, ратифицировала Россия РС, или нет", - сказала DW Матвийчук.

По ее словам, даже в случае блокирования Россией решений суда в Гааге, европейские страны-члены МУС все равно будут обязаны арестовать признанных виновными россиян в случае въезда на их территорию. Матвийчук напомнила, что еще в 2019 году офис прокурора МУС квалифицировал ситуацию в Крыму, как "состояние оккупации", а ситуацию в Донбассе как "международный и немеждународный вооруженный конфликт".

Но эта квалификация не окончательна, считает представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он заявил, что "офис прокурора МУС продолжает анализировать, осуществляет ли Россия общий контроль над антиправительственными организованными вооруженными группами в Донбассе с целью выяснить, существует ли в регионе только лишь международный вооруженный конфликт".

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