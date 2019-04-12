Чистый отток капитала из России в 2019 году вырос почти вдвое

Чистый отток капитала из России в первые четыре месяца текущего года увеличился в годовом исчислении почти вдвое - примерно до 35 млрд долларов. "Сальдо финансовых операций частного сектора в январе - апреле 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,7 млрд долларов (18,5 млрд долларов в сопоставимом периоде 2018 года)", - говорится в сообщении Банка России, обнародованном в пятницу, 17 мая.

По оценке Центробанка РФ, отток капитала увеличился в основном из-за роста чистого приобретения банковским сектором иностранных активов наряду с более значительным, чем в прошлом году, сокращением внешних обязательств.

Прогноз на ближайшие годы

Ранее ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала в нынешнем году с 20 до 35 млрд долларов. В 2020 году он прогнозирует отток на уровне 17 млрд (ранее - 13 млрд), а в 2021-м - 13 млрд долларов (ранее - 11 млрд).

В сообщении ЦБ также отмечается, что международные резервы России увеличились на 21,7 млрд долларов. По мнению регулятора, это произошло главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.

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