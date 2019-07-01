Число жертв наводнения в Иркутской области продолжает расти

Жертвами последствий паводка в Иркутской области стали уже не менее 14 человек. Эти данные глава регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов подтвердил во вторник, 2 июля. По его информации, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В 55 населенных пунктах Иркутской области подтопленными или полностью затопленными оставались свыше трех тысяч домов, сообщили в МЧС. В город Тулун, пострадавший при паводке, прибыли 25 служащих Центрального военного округа, а также более 10 единиц военной техники для оказания помощи. Кроме того, в город прибыли медики из Москвы и Красноярска. Всего в аварийно-спасательных работах участвуют более 1200 человек.

В конце июня из-за ливневых дождей в Восточных Саянах из берегов вышли левые притоки реки Ангары, включая крупные реки Уда, Бирюса, Ия и Чуна. 28 июня на реке Ие в Тулуне прорвало дамбу.

Свыше двух тысяч человек эвакуированы

В результате паводка были повреждены более 10 автомобильных мостов, а на ряде участков федеральной трассы "Сибирь" ограничили движение транспорта. 2 июля автомобильное движение на участке трассы в районе Тулуна было восстановлено. Спасатели эвакуировали более 2200 человек из зоны бедствия.

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Наводнения и мелководья на Рейне Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

Наводнения и мелководья на Рейне Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают. Автор: Максим Нелюбин

