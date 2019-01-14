 Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах возросло до двух | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2019

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Россия

Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах возросло до двух

Под завалами жилого дома в Шахтах спасатели обнаружили тело женщины. Судьба еще трех человек остается неизвестной.

Часть разрушенного взрывом газа дома в Шахтах

Часть разрушенного взрывом газа дома в Шахтах

Спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом во вторник, 15 января, сообщает МЧС России. Таким образом, число жертв взрыва возросло до двух человек.

Контекст

В результате взрыва в 9-этажном доме в Ростовской области частично разрушены верхние этажи здания. Один человек погиб, семь пострадавших извлечены из-под завалов. В МЧС говорят о взрыве газа. (14.01.2019)

Причиной взрыва в булочной в 9-ом округе французской столицы, предоложительно, стала утечка газа. Под обломками здания найдено тело четвертого погибшего. (13.01.2019)

По-прежнему остается неизвестной судьба трех человек. Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах прогремел ранним утром 14 января. В результате частично обрушились верхние этажи дома: были повреждены четыре квартиры - по две на восьмом и девятом этажах. Из дома эвакуировали 140 жильцов, семь человек были извлечены из-под завалов.

Причиной взрыва могла стать неисправность или "ненадлежащая эксплуатация газового оборудования", полагают в оперативном штабе на месте происшествия. Также будет проверена версия о человеческом факторе.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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