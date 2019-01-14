Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах возросло до двух

Спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом во вторник, 15 января, сообщает МЧС России. Таким образом, число жертв взрыва возросло до двух человек.

По-прежнему остается неизвестной судьба трех человек. Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах прогремел ранним утром 14 января. В результате частично обрушились верхние этажи дома: были повреждены четыре квартиры - по две на восьмом и девятом этажах. Из дома эвакуировали 140 жильцов, семь человек были извлечены из-под завалов.

Причиной взрыва могла стать неисправность или "ненадлежащая эксплуатация газового оборудования", полагают в оперативном штабе на месте происшествия. Также будет проверена версия о человеческом факторе.

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