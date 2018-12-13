Чеченец в Германии добился отмены штрафа за репост статьи DW

Мохмад Абдурахманов, брат известного чеченского блогера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова, добился отмены обвинительного приговора суда города Аугсбурга. Верховный суд Баварии своим решением, датированным 17 февраля, постановил, что приговор Абдурахманову следует отменить и вернуть на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию, но уже с другим составом суда. Решение попало в руки Мохмада Абдурахманова 19 февраля, копия решения есть в распоряжении DW.

Молодой беженец из Чечни 19 августа 2019 года был приговорен в Германии к штрафу в размере 1350 евро за два поста в "Фейсбуке". Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие.

Мохмад Абдурахманов прокомментировал репост, сделанный в марте 2018 года, замечанием к титульной фотографии, на которой изображены боевики с оружием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова". Суд в Аугсбурге решил, что чеченец таким образом распространил в интернете запрещенную в Германии символику террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Мохмад Абдурахманов

Верховный суд признал решение "ошибочным" в частности по той причине, что действия Абдурахманова защищены правом на свободу слова.

Суд счел наказание чеченцу ошибочным по обоим эпизодам обвинения

Второй эпизод касался двух коротких видеороликов, запечатлевших, как израильские солдаты травят собаками палестинского ребенка. Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка". Комментариев под этим постом Мохмад не оставил. Суд в Аугсбурге пришел к выводу, что по этому эпизоду чеченец виноват в распространении видео, унижающего человеческое достоинство.

Однако Верховный суд Баварии оправдал чеченского беженца и в этой части, не найдя в выводах нижестоящей инстанции оснований для обвинительного приговора.

Туманные перспективы получить убежище в Германии

Братья Тумсо и Мохмад Абдурахмановы бежали из Чечни после того как Тумсо, по его словам, подвергся в 2015 году давлению со стороны родственника чеченского лидера Рамзана Кадырова - Ислама, который занимал тогда пост руководителя администрации главы Чечни. Мохмад обратился к властям Германии с просьбой предоставить ему и его семье убежище, но получил отказ. Осенью 2019 года он обратился с повторным прошением, но и в нем ему было отказано, как он сообщил DW. В настоящее время Мохмад Абдурахманов оспаривает данное решение через суд.

Тумсо Абдурахманов обратился за убежищем к властям Польши. В статусе беженца ему было отказано, дело рассматривается в суде.

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