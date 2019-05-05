Четыре человека погибли в результате массивных ракетных ударов по Израилю

Интенсивность ракетных ударов со стороны сектора Газа по Израилю не снижается. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 36 часов с территории сектора в сторону Израиля были выпущены как минимум 600 ракет.

В результате этих бомбардировок погибли как минимум четыре человека, десятки доставлены в больницы с ранениями.

Разрушение ракетой завода в городе Ашкелон

Вечером в воскресенье, 5 мая, в израильском городе Ашкелон, находящемся в 56 километрах от Тель-Авива, прямым попаданием ракеты был разрушен завод. В результате взрыва погибли два человека, в том числе работавший на заводе 50-летний бедуин, десятки человек получили ранения.

В субботу, 4 мая, одна из ракет поразила также жилой дом в Ашкелоне. В результате 50-летний мужчина получил осколочные ранения конечностей.

Взрыв автомобиля в городе Сдерот

Противоракетная оборона в небе над городом Ашкелоном в Израиле 5 мая 2019 года

В городе Сдерот, находящимся в 15 километрах к юго-востоку от Ашкелона, в воскресенье вечером противотанковой ракетой был уничтожен легковой автомобиль, за рулем которого сидел 60-летний мужчина. Удар был нанесен в тот момент, когда мимо проезжал автобус с израильскими военными.

В больнице Барзилай, куда был доставлен водитель, врачи констатировали его смерть. Двое израильских солдат получили легкие осколочные ранения. Дорога, на которой произошла атака, была закрыта для движения автотранспорта.

Позже пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что машина была поражена противотанковой ракетой российского производства типа "Корнет".

Прямое попадание ракеты в дом в городе Ашдоде

Вечером в воскресенье социальные СМИ сообщили также о прямом попадании ракеты в дом в городе Ашдоде, в результате чего погиб 40-летний мужчина.

Позже ЦАХАЛ опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как прямым попаданием ракеты также был уничтожен автомобиль на одной из улиц Ашдода.

Взрыв в доме члена Кнессета Ави Дихтера

В субботу, 4 мая, одна из ракет взорвалась во дворе дома главы комитета Кнессета по внешней политике и обороне Ави Дихтера. Сам политик его семья в этот момент находились в бомбоубежище, в результате взрыва никто не пострадал.

Информация об этом инциденте была разрешена к публикации спустя сутки после взрыва, сообщает интернет-издание Mignews.com.

ЦАХАЛ заявил об уничтожении агента ХАМАС

В свою очередь ЦАХАЛ сообщил на своей странице в Twitter об уничтожении в секторе Газа прямым попаданием ракеты пособника террористов Хамеда Хамдана аль-Ходари. По данным ЦАХАЛ, он направлял денежные потоки из Ирана в сектор Газа для финансирования группировки ХАМАС.

Кроме этого, спикер ЦАХАЛа Роне Манлис в воскресенье сообщил журналистам о том, что со вчерашнего дня ВВС Израиля нанесли удары по более чем 200 террористическим целям в Газе, уничтожив при этом восемь террористов и ряд военных объектов ХАМАС.

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