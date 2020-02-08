''Чернобыль'', ''Джокер'', ''Оскар'': как пишет музыку Хильдур Гуднадоуттир
"Оскар" в категории "За лучшую музыку к фильму" получила исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир, живущая в Берлине. Запомните это имя!
Пожалуй, многие были удивлены, когда исландка Хильдур Гуднадоуттир (Hildur Guðnadóttir) стала получать за свою киномузыку одну награду за другой: "Эмми" и "Грэмми" за сериал "Чернобыль", приз Венецианского кинофестиваля, "Золотой глобус" и вот теперь "Оскар" за "Джокера". Ведь еще пару лет назад о ней мало кто знал.
При этом 37-летняя Хильдур Ингвельдар Гуднадоуттир, виолончелистка и композитор, уже почти 20 лет пишет музыку к фильмам. Она выпустила около десятка дисков, очень достойно представлена в YouTube, где с ее авангардной музыкой и познакомились впервые режиссеры "Чернобыля" и "Джокера" Йохан Ренк и Тодд Филлипс. Родилась в Рейкьявике, в семье музыкантов: отец - кларнетист и композитор, мать - оперная певица. После окончания музыкального училища в Рейкьявике Хильдур переехала в Берлин, где продолжила учебу в университете искусств. Она осталась в Берлине, где живет и сейчас со своей семьей (у нее - семилетний сын).
Музыка к сериалу "Чернобыль"
Работая над музыкой к сериалу "Чернобыль", Хильдур вместе со своим звукооператором ездила в Литву - на остановленную 10 лет назад Игналинскую атомную электростанцию. Там установлены ядерные реакторы того же типа, что и в Чернобыле. В защитном костюме композитор ходила по коридорам снятой с эксплуатации, но еще не демонтированной Игналинской АЭС, собирая звуки. Потом в течение нескольких недель она превращала их в индустриальную музыку (так часто называют этот жанр) или "музыку, основанную на фактах" (так называет ее сама Хильдур).
В сериале "Чернобыль" саундтрек написан почти без музыкальных инструментов: звучит сама АЭС. "Ни один оркестр мира не смог бы это воспроизвести", - написал о музыке Хильдур Гуднадоуттир потрясенный критик немецкого еженедельника Die Zeit.
Музыка к фильму "Джокер"
Ощущение катастрофы - вот, пожалуй, единственное, что сближает музыку "Чернобыля" и "Джокера". Только в одном случае это катастрофа на атомной электростанции, в другом - в голове неудачливого комика Артура Флека. На этом, пожалуй, сходство и заканчивается. Хильдур не повторяется!
Музыку к "Джокеру" Хильдур наигрывала на виолончели, прочитав сценарий. Обычно музыка к фильмам пишется после того, как фильм уже снят, но в случае "Джокера" было не так. Здесь музыка предшествовала съемкам, и, например, эпизод, в котором актер Хоакин Феникс танцует в общественном туалете после первых убийств, снимался под музыку Хильдур Гуднадоуттир.
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