"Черная пятница": как не поддаться ажиотажу и покупать по-умному

13 пар обуви - именно столько сапожек, кроссовок и туфель лежат в шкафу у каждого немца. Современная реклама заставляет покупать все больше одежды, продуктов и гаджетов, без которых вполне можно обойтись в повседневной жизни. Маркетологи придумывают новые уловки, чтобы покупатель вышел из магазина с набитыми пакетами, а взамен получил удовольствие от траты денег и владения новыми вещами. Распродажи в "черную пятницу" набирают популярность и в Германии. Каждый второй житель страны делает покупки в этот день - деньги тратят чаще всего на одежду, модные аксессуары, косметику, продукты питания.

Ежегодно немцы избавляются от более 1 миллиона тонн одежды и выбрасывают 18 миллионов тонн еды. Для наглядности - каждую секунду на помойке оказываются 313 килограммов годных к употреблению продуктов. 40 процентов пищевых отходов приходятся на домашние хозяйства.

Сегодня немцы покупают слишком много, а потом избавляются от ненужного и испорченного товара. Этой тенденции противостоят люди, которые пропагандируют осознанное потребление. Проповедники нового образа жизни призывают покупать только самое необходимое - то, без чего невозможно прожить. Перед походом в магазин они рекомендуют составлять список и строго его придерживаться.

"Ритуальное приношение себя шопингу спасает каждый раз, когда нам страшно, когда нам скучно, когда нам лень: "еще одни кроссовочки, и тогда начнется классная жизнь". Мы пытаемся вписаться в неписаные каноны красоты и желаем обладать вещами, которые нам на самом деле не нужны. В ежедневной гонке потребления мы теряем самих себя", - говорит студентка из Москвы Татьяна Орешкова, которая сейчас учится в берлинской Академии моды и дизайна на магистерской программе "Sustainability in Fashion and Creative Industries". Будущий специалист по устойчивому и экологичному развитию моды советует делать выбор в пользу винтажа, заботиться о своем гардеробе и осознанно подходить ко всему, что мы покупаем: "Дарите новую жизнь старым вещам - меняйтесь и отдавайте то, что не носите. Покупайте, чтобы помогать - инвестируйте в локальных дизайнеров и местные производства. Расслабьтесь - постарайтесь не сойти с ума от завышенных требований общества, не судите никого, в том числе и себя".

Не нужно - поделись

Изменить отношение к шопингу пытаются создатели многочисленных интернет-платформ для обмена одеждой, бытовой техникой и даже едой (фудшеринг - англ. foodsharing). Немецкая онлайн-сеть товаров секонд-хенд под названием Myonbelle обещает своим клиентам "бесконечный гардероб" за 39 евро в месяц. После регистрации на сайте и оплаты приходит коробка с двумя предметами одежды и украшениями. Не подошло по размеру или стилю - запакуй и передай другому, взамен придет новая посылка с вещами.

Таким образом можно заказать вечернее платье и аксессуары на один выход, а после переслать коробку другому человеку. За месяц подписчик получает бесконечное количество посылок, а самое главное - одежда, использованная один раз, не отправится на помойку. Похожий принцип у интернет-платформы Kilenda.

Концепция проекта Givebox намного проще: любой желающий может оставить ненужные вещи в специальных точках прямо на городских улицах. Главный принцип - "брать и отдавать". Возле контейнеров для одежды стоят небольшие деревянные примерочные, по бокам - полки с книгами и журналами, работающие по принципу буккроссинга (англ. bookcrossing).

Новые привычки шопинга

Осознанный шопинг - вопрос времени. Несколько лет назад институт маркетинговых исследований GfK опубликовал данные о популярности совместного потребления услуг и товаров (sharing economy) в Германии. В целом, среди опрошенных разных возрастных групп лишь девять процентов не понаслышке знают о сервисе обмена едой и одеждой. Чем моложе покупатели, тем активнее они пользуются услугами таких интернет-платформ: среди респондентов до 30 лет их около 17 процентов. Несмотря на различные привычки, опрошенные согласны с тем, что sharing economy - модель будущего.

По мнению представителя GfK Карстена Джона (Karsten John), покупатели готовы отдавать больше денег, но практиковать совершенно иное отношение к потреблению. "Несколько лет назад возрос интерес к качественным и аутентичным продуктам. Теперь вместо дешевых и многочисленных покупок мы придерживаемся осознанного подхода", - заявил Джон в интервью Zeit Online.

Портебление: путь к минимализму

Квартира Николь Фронинг (Nicol Froning) практически пуста - на полу лежит надувной матрас, в углу - велосипед и вешалка с одеждой. Это все, что нужно ей для полноценной жизни. На кухне - минимальный набор продуктов, в ванной нет косметики популярных марок. "Раньше мой шкаф ломился от ненужных вещей, на полках была одежда, которую я ни разу не надевала. Я очень любила шопинг и возвращалась домой с пакетами, наполненными непонятной одеждой. Несколько лет назад я поняла, что такие покупки больше не приносят удовлетворения", - делится Николь. Во время переезда девушка продала всю свою мебель, бытовую технику и другие ценные вещи.

Николь Фронинг

С декабря 2008 года дипломированный агроном ведет аскетичный образ жизни и рассказывает обо всех нюансах в своем видеоблоге, у канала в YouTube сейчас свыше 65 тысяч подписчиков. У зрителей возникает много вопросов: чем заменить шампунь, как прожить без декоративной косметики и дезодоранта, где найти поношенную одежду, почему следует отказаться от рождественских подарков.

"Я несу ответственность за свое здоровье, поэтому питаюсь только растительной пищей, которую покупаю в обычном супермаркете или на ферме. Макияж наношу очень редко - моя кожа сияет здоровьем, волосы мою ржаной мукой и ополаскиваю яблочным уксусом с водой", - отвечает Николь. Вместо привычного шопинга - поход в магазин секонд-хенд или на блошиный рынок.

Конечно, это крайний случай осознанного потребления. Чтобы не набирать корзину ненужных вещей, эксперты советуют начать с малого - не заходить в супермаркет голодным и с плохим настроением, обращать внимание на срок годности товара и отдавать предпочтение качественным вещам, которые прослужат дольше.

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